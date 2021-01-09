COVID-19 в Абхазии: выявлено 169 новых случаев, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 615 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 169 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 человека, 80 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской больнице 8 января скончался пациент 1954 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», а также осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония».

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 30, в сухумском мобильном военном госпитале - 45 пациентов.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9782 человека. 141 летальный случай. Выздоровели 7294 человека.