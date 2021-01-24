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Для депутатов, вошедших в парламент Грузии в статусе оппозиции, меняется регламент
Для депутатов, вошедших в парламент Грузии в статусе оппозиции, планируется внесение изменений в регламент. Подготовленный законодательный проект касается избрания членов оппозиции заместителями председателей в комитетах и на должность вице-спикера в спикерате. Законодательная инициатива будет представлена бюро парламента, предположительно, на заседании, запланированном на 25 января.
Вместе с тем, как заявил «ИнтерпрессНьюс» председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, в правила формирования фракций внесение изменений не планируется и для создания фракции по-прежнему будет необходимо не менее 7 человек.
«Запланированные в регламенте изменения исходят из существующей в парламенте обстановки, чтобы у оппозиционных парламентских групп была возможность активно подключиться к работе парламента. Изменения связаны с тем, чтобы они участвовали в комитетах и спикерат – были избраны заместителем председателя комитета и вице-спикером», - пояснил Ираклий Кадагишвили.
- Согласно действующему регламенту парламента, представлять заместителей председателя комитета, а также вице-спикеров полномочны фракции, для формирования которых необходимо не менее 7 членов.
- Статус парламентской оппозиции в парламенте Грузии 10-го созыва есть у четырех депутатов, вошедших по списку «Альянса патриотов», которые после получения депутатских мандатов создали партию «Европейские социалисты».
- В законодательный орган планируют войти представители партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.
Другие новости дня
В Тбилиси проходит акция против ограничений из-за коронавируса
Акция за отмену антикоронавирусных ограничений проходит перед зданием администрации правительства Грузии. В ней принимают участие представители бизнеса, различных политических партий и граждане.
По словам лидера партии «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе, цель акции - снятие ограничений, введенных из-за пандемии.
«Есть много стран, где он никогда не закрывались ни детские сады, ни школы. Есть множество стран, где не остановился общественный транспорт, и живут нормально. Мы гораздо более бедная страна, и для нас любые ограничения означают еще большее обнищание. То, что мы делаем, это безумие, мы приносим людей в жертву голоду, и с этим нужно покончить как можно скорее», - сказал Зураб Джапаридзе.
- Власти Грузии приняли решение после 1 февраля сохранить большинство мер, введенных в конце ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В стране продолжит действовать «комендантский час», по-прежнему закрыты будут горнолыжные курорты, рестораны и бары, фитнесс-центры и бассейны. Кроме того, в трех крупнейших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, общественный транспорт не возобновит работу еще как минимум месяц. На дистанционном обучении оставят тысячи школьников и студентов.
Церцвадзе: Грузия одной из первых полностью победит ВИЧ-инфекцию и СПИД
Грузия станет одной из первых стран, где полностью будут побеждены ВИЧ-инфекция и СПИД. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил руководитель Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
По его прогнозам, на преодоление этого вызова миру потребуется не более 10 лет. Церцвадзе указал, что уже сегодня современные медикаменты делают невозможным распространение вируса.
«Сегодня в крови больных СПИДом вируса нет. Он сохраняется только в клетке. Пациентам дают лекарства, которые не могут полностью изгнать вирус из организма, но он сведен к нулю в крови. Если вируса нет в крови, он нейтрализуется как источник передачи», - сказал он.
Одновременно Церцвадзе напомнил, что Грузия является мировым лидером с точки зрения программы элиминации гепатита С.
- По данным на сентябрь 2020 года, на учете в Центре инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии состоят 8 474 человека с ВИЧ. В том числе 6 326 мужчин и 2 148 женщин. Большинство пациентов в возрасте от 29 до 39 лет. СПИД развился у 4 340 больных, 1 734 умерли, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- ВИЧ-инфекция - вызываемое ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека) хроническое заболевание, для борьбы с которым активно разрабатываются новые лекарства. СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) - неизлечимая стадия ВИЧ, на которой иммунная система организма человека значительно ослабевает.
Грузия и Израиль ведут переговоры о возобновлении туристических поездок
Посольство Израиля приветствовало решение властей Грузии об отмене запрета на регулярное международное авиасообщение, действовавшего в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении посольства Израиля, распространенном сегодня, 24 января.
Как отмечается, 22 января правительство Грузии проинформировало диппредставительство как о возобновлении международных рейсов с 1 февраля 2021 года, так и об отмене ограничений на въезд иностранных граждан. Одновременно посольство указывает, что детали до сих пор официально не обнародованы – не известно, какой тип медицинского теста, вакцинации или сертификации потребуются иностранцам при въезде.
Посольство Израиля отмечает, что в последние месяцы они вели активные переговоры с премьер-министром Георгием Гахария, министром экономики Натией Турнава, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы израильские туристы могли прибыть в Грузию как можно скорее.
Грузия полностью отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года. В настоящее время Агентство гражданской авиации Грузии проводит консультации со всеми авиаперевозчиками о возобновлении полетов как в краткосрочной период, так и во время летнего навигационного сезона, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава указала, что снятие ограничений не будет означать быстрого восстановления авиационного рынка. Что касается туристических визитов, по словам Турнава, первые группы путешественников прибудут в Грузию «из более безопасных стран», где уже начата вакцинация от коронавируса.
Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен.
На данный момент из Грузии самолеты на регулярной основе летают в Берлин, Мюнхен, Париж, Ригу, Амстердам, Афины, Варшаву, Вену, Вильнюс, Дортмунд, Доху, Катовице и Милан.
За сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 1 034
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 35 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 034.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 20 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по четыре, в Калмыкии - один пациент с подтвержденным диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 683 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 241 человек.
- Ставропольский край + 241 (40 853 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 192 (32 345)
- Дагестан + 147 (27 213)
- Кабардино-Балкария + 92 (18 065)
- Калмыкия + 76 (16 896)
- Карачаево-Черкесия + 75 (17 078)
- Северная Осетия + 74 (13 969)
- Адыгея + 52 (12 690)
- Ингушетия + 47 (13 661)
- Чечня + 40 (10 544)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 24 202 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 24 января, выявлено 3 719 400 человек с коронавирусом.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 127, в общем составив 166 036. По состоянию на 11:00 24 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 173 и сейчас составляет 154 708.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3039.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 751 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7538, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 636 765 (1953 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Пять НПО обратились к властям Грузии с призывом к отмене «политического локдауна»
Неправительственные организации призывают правительство Грузии покончить с «политическим локдауном» и незамедлительно отменить ограничения, действующие в стране из-за коронавируса.
Пять НПО сегодня, 24 января, обратились с соответствующей петицией к главе межведомственного координационного совета, премьер-министру Георгию Гахария. Авторы обращения считают, что ограничения, введенные вскоре после парламентских выборов, приняли для того, чтобы подавить недовольство и протест части населения.
Одни из главных требований петиции – отменить «антиконституционный комендантский час» и восстановить работу общественного транспорта. Под обращением подписались следующие организации: «Молодое поколение», «Центр мониторинга - общество», «Новая сила для Грузии», «Лига сторонников Америки», «Молодежь за европейское будущее».
Представители НПО грозят уличными акциями, если в правительстве оставят их обращение без ответа. Одновременно они намерены присоединиться к протестам с требованием отмены ограничений, которые планируются в Тбилиси в ближайшие дни.
Сегодня, в 14:00, у канцелярии правительства запланирована акция под слоганом «Откройте страну». С требованием отмены ограничений там соберутся гражданские активисты, бизнесмены, работники объектов торговли и сферы гостеприимства, политики и рядовые граждане.
- Власти Грузии приняли решение после 1 февраля сохранить большинство мер, введенных в конце ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В стране продолжит действовать «комендантский час», по-прежнему закрыты будут горнолыжные курорты, рестораны и бары, фитнесс-центры и бассейны. Кроме того, в трех крупнейших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, общественный транспорт не возобновит работу еще как минимум месяц. На дистанционном обучении оставят тысячи школьников и студентов.
На акциях протеста в России задержали более 3 тысяч человек
В субботу в десятках городов России были задержаны более 3 тысяч участников не согласованных с властями акций протеста в поддержку находящегося под стражей оппозиционера Алексея Навального.
По данным ОВД-Инфо на 10.00 по московскому времени воскресенья, число задержанных достигло 3296. Это самый высокий показатель в современной истории протестов в России.
В Москве были задержаны около 1300 человек, в Петербурге около 500.
Власти не приводят официальных цифр задержанных.
Всего протесты состоялись более чем в 100 городах России. Общее число принявших в них участие, по оценкам, более 100 тысяч человек. Самые масштабные протесты прошли в Петербурге и Москве, где на улицы вышли десятки тысяч человек. В Москве, по различным оценкам, от 20 до 40 тысяч. Протестующие требовали освобождения Алексея Навального, а также в резкой форме выражали несогласие с правлением Владимира Путина и его политикой.
По данным ОВД-Инфо, около 30 человек сообщили, что были избиты сотрудниками полиции. Госпитализирована женщина, которую сотрудник правоохранительных органов в Петербурге ударил ногой в живот.
Среди задержанных были более 100 несовершеннолетних и десятки журналистов.
Большую часть задержанных отпустили, составив административные протоколы в их отношении или без протоколов, однако многие провели ночь в ОВД в ожидании суда.
Коронавирус в Грузии: 546 новых случаев, выздоровели 1 456 человек, скончались 17
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 546 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 11 248 тестов – это примерно на 5 тысяч меньше, чем накануне, когда было выявлено 998 новых случаев COVID-19.
Общее число заболевших в стране к утру воскресенья увеличилось до 253 518. Более 55% новых случаев заражения, зафиксированных за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 285. В Имеретии выявили 80 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 31, в Аджарии – 30, в Квемо Картли – 21, в Шида Картли – 32, в Кахетии – 34. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где обычно меньше всего заражений, новых случаев не зафиксировано. В Гурии выявлено 14 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 5, в Самцхе-Джавахети – 14.
От ковида умерли еще 17 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 055.
Выздоровели 1 456 человек, их общее число выросло до 242 085.
- В настоящее время в стране 8 352 активных случая COVID-19. Из них 3 272 пациента (почти 40%) проходят лечение в больницах, 4 637 (более 55%) – на дому, а 443 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 697. К аппаратам ИВЛ подключены 195 человек. В карантинных пространствах размещены 511 граждан. 20 443 человека остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
СМИ узнали, почему на батумском стадионе за 145 млн лари нельзя играть
Новый батумский футбольный стадион, строительство которого обошлось почти в 145 миллионов лари (более 44 миллионов долларов), до сих пор не сдан в эксплуатацию. Из-за ошибок, допущенных в процессе проектировки и строительства, его покрытие было испорчено. Чтобы сделать поле пригодным для игры, потратить потребуется еще несколько миллионов лари. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Стадион, который рассчитан на 20 тысяч зрителей и соответствует IV категории требований УЕФА, открыли раньше срока, незадолго до парламентских выборов в октябре 2020 года. На торжественном мероприятии присутствовало не только руководство АР Аджария, но и представители центральной власти – премьер-министр Георгий Гахария и мэр Тбилиси, в прошлом футболист Каха Каладзе.
Вскоре после открытия батумское «Динамо» провело там два матча, после чего стадион был закрыт. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, причиной стало поврежденное покрытие поля. Покрытие пришлось полностью заменить - прямо сейчас естественное покрытие заменяют на гибридное. Работы проводит компания «Анаги», строившая объект. Известно, что укладывать покрытие будет британская компания SISPITCHES. Все затраты покроет сама «Анаги». Конкретная стоимость проекта не уточняется. Согласно данным Радио Свобода, сумма достигает нескольких миллионов лари.
Причины, из-за которых пришлось закрывать объект и проводить такие масштабные работы, указаны не были. Телеканал «Мтавари» предполагает, что это произошло, в том числе, из-за неисправного функционирования дренажных и вентиляционных систем. В «Анаги» признали, что зимой поле попросту затопило.
По данным Радио Свобода, тендер должен завершиться в феврале, а весной «Анаги» рассчитывает завершить реконструкцию поля. После этого стадион будет передан государству. Весной 2021 года здесь должны пройти матчи Национальной лиги Грузии, а в 2023 году батумский стадион примет чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.
Браудер: Акт Магнитского поможет вернуть в РФ вывезенные миллиарды
В субботу, 23 января, на совместной пресс-конференции российского предпринимателя и общественного деятеля Михаила Ходорковского, международного финансиста Билла Браудера, политиков Гарри Каспарова и Владимира Кара-Мурзы обсуждались меры санкционного воздействия на российскую власть.
По мнения Ходорковского, принятый в США и других странах Акт Магнитского «хорошо зарекомендовал себя» в противодействии нарушителям прав человека в России и должен быть распространен на людей, причастных к преследованиям и покушению на Алексея Навального. Уличные протесты 23 января показали, что российское общество готово к тому, чтобы противостоять «узурпаторам власти», сказал Ходорковский.
Билл Браудер рассказал, что акт Магнитского предусматривает лишение самых близких соратников президента Владимира Путина, как он выразился, наворованных денег. США, Великобритания, Канада и, совсем недавно, в декабре, Евросоюз - всего 31 страна - приняли акт Магнитского или его аналоги как часть своего национального законодательства. По его словам, более нет необходимости принимать новые законодательные акты для борьбы с коррупционерами. Браудер назвал Путина «очень богатым, возможно, самым богатым человеком в мире». Но, по его словам, Путин не держит деньги на своих счетах под своим именем. Его деньги находятся на счетах его друзей. Поэтому, разъяснил Браудер, именно к этим людям и должны применяться адресные санкции.
Участники конференции рассказали, что в мире уже были примеры, когда в результате санкций деньги диктаторов замораживались, но позднее, после падения диктатуры, размораживались и возвращались на родину для использования в общественных интересах.
В понедельник руководство Евросоюза может рассмотреть вопрос о применении санкций против российских деятелей из ближайшего окружения Владимира Путина - в связи с арестом Алексея Навального.
США видят признаки дальнейших ограничений прав и свобод в России
Государственный департамент США выступил с заявлением в связи с действиями российских властей против участников массовых акций в российских городах в субботу, 23 января.
США решительно осуждают жесткую тактику обращения с протестующими и журналистами. Прежде российское правительство стремилось подавлять право граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, заранее подвергая аресту потенциальных участников акций.
Теперь же в Вашингтоне рассматривают арест оппозиционера Алексея Навального и подавление протестных акций как «тревожные признаки дальнейших» ограничений гражданского общества и основных свобод. Право россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплено не только в конституции страны, но и в обязательствах России перед ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и ее международных обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах, подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.
Мы призываем российские власти освободить всех тех, кто был задержан за одно лишь осуществление своих прав и к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального, говорится в заявлении.
Вашингтон призывает Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и объяснить - заслуживающим доверия образом - применение химического оружия на территории России.
Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами по защите прав человека будут и впредь отстаивать права человека, где бы они ни подвергались угрозам - будь то в России или других странах, заявляет Государственный департамент США.
В России более 2300 задержанных на акциях за освобождение Навального
В ходе всероссийской акции "Свободу Алексею Навальному" 23 января задержаниям подверглись более 2300 участников шествий и митингов.
Пользователи интернета отмечают, что публикуемые данные, скорее всего, занижены в связи с перебоями со связью и доступом к Сети.
В Москве, по данным "ОВД-Инфо", задержаны около 900 человек. Среди пострадавших - корреспондент "Новой газеты" Лиза Кирпанова, её повалили на землю вместе с еще несколькими собравшимися протестующими и начали избивать. Фотокорреспонденту издания сотрудники полиции или Росгвардии разбили объектив.
Московское городское следственное управление начало доследственные проверки по факту "применения насилия к полицейским" на акции в поддержку Навального. Ранее РИА «Новости» сообщило, что небольшие Травмы при столкновениях с протестующими получили 39 сотрудников правоохранительных органов, сообщило ранее РИА "Новости".
По данным из нескольких источников, в Москве в акции участвовали от 15 до 20 тысяч человек.
География и масштабы нарушений показаны и на карте, основанной на данных "ОВД-Инфо" и "Медузы".
Поддержку российским акциям в защиту Алексея Навального, российских политзаключённых, против режима Путина, выразили участники манифестаций за рубежом.
Так, в Праге среди нескольких сот протестующих были представители России, Беларуси, Чехии, а также потомки первой волны русской эмиграции. На акции были названы имена десятков российских политзаключённых.
Подобные демонстрации прошли и в некоторых других европейских столицах.
COVID-19 в Абхазии: 62 новых случая инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 478 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 62 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 128 человек. В тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском госпитале скончался пациент 65 лет. Мужчина был доставлен в больницу 21 января с клиническим диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, пациент скончался на следующий день, 22 января.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 26, в сухумском российском военном госпитале - 58 пациентов.
- В российском военном госпитале 21 января скончалась пациентка 1958 года рождения. Основной диагноз «новая коронавирусная инфекция».
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день, по данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, составляет 11158 человек. 159 летальных случаев. Выздоровели 8947 человек.
На акции против застройки Батумского бульвара закидали мусором депутата ВС Аджарии
В Батуми закидали мусором депутата Верховного Совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Чавлеишвили баллотировался в парламент автономной республики от блока «ЕНД – Сила в единстве». Он стал единственным оппозиционером, решившим нарушить бойкот и использовать свой мандат. Из-за этого ему пришлось покинуть Республиканскую партию, входившую в избирательный блок. Теперь Чавлеишвили заседает в Верховном Совете в статусе независимого депутата. Оппозиция расценила его действия как предательство избирателей.
Сегодня Чавлеишвили решил присоединиться к акции против застройки Батумского бульвара. Согласно информации Радио Свобода, ему были не рады активисты и члены «Единого национального движения», которые также принимали участие в митинге. Бывшие единомышленники стали скандировать в его адрес «раб». Они заявляли, что у Чавлеишвили нет морального права на протест.
Покинувший ряды оппозиции политик пытался отвечать. «Я пришел протестовать против происходящего сегодня на бульваре. Захват бульвара происходил не только при этом правительстве. Он начался еще в то время, когда у власти было «Национальное движение». Когда-то бульваром было и то место, где построили Технологический университет», - сказал Чавлеишвили.
Некоторое время спустя, он ушел с митинга, но его продолжали преследовать несколько активистов движения «Альтернатива», аффилированного с ЕНД. Недалеко от площади Европы они настигли его, кто-то высыпал на депутата содержимое мусорного бака.
Чавлеишвили сообщил журналистам, что не собирается жаловаться в полицию по этому поводу. «Когда я обернулся, в руки мне попался ребенок, ровесник моего внука. Как я мог поднять на него руку? Если бы он был моего возраста, я бы дал достойный ответ. Я общественный деятель, терпение - моя обязанность. Это дети, которых таким образом используют люди в тени», - сказал Чавлеишвили.
Некоторые лидеры ЕНД публично осудили произошедшее. Саломе Самадашвили назвала инцидент отвратительным и позорным. «То, что произошло в Батуми, отвратительно. Одинаково позорны те, кто бросает мусор в людей и те, кто это приветствует», - написал она на своей странице в Фейсбук.
- Шесть из семи оппозиционных депутатов, которые баллотировались в Верховный совет Аджарии, по избирательным спискам блока «Единое национальное движение – Сила в единстве», официально отказались от мандатов, поскольку считают выборы сфальсифицированными. В ноябре они начали бессрочные протесты, которые продолжаются в Батуми по сей день.
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло на юге Грузии
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло сегодня, 23 января, на юге Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 17:27 в Цалкском муниципалитете (регион Квемо Картли), в четырех километрах от села Мамишлари и в 58 километрах от Тбилиси.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 13 километров.
В МВД Грузии объяснили технической ошибкой отказ на выезде из страны Угулава
В МВД объяснили технической ошибкой запрет на выезд из страны лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. «На данный момент в базе данных нет ограничений в отношении Георгия Угулава, и он имеет право пересекать государственную границу», - говорится в заявлении ведомства.
Ранее сегодня Угулава заявил, что полицейские остановили его на границе и незаконно не выпустили из страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В министерстве пояснили, что к ним не поступила информация о снятии с Угулава всех санкций, назначенных в связи с инцидентом, произошедшим в Тбилисском международном аэропорту 11 декабря 2019 года. Тогда на Угулава и его однопартийца Георгия Габашвили напали перед вылетом в Ларнаку. Позже выяснилось, что одним из нападавших был дзюдоист Бадри Гавашелишвили. Угулава утверждал, что и ему, и Габашвили были нанесены физические и словесные оскорбления. Тем не менее, следствие предъявило Угулава обвинения в избиении дзюдоиста, а Габашвили признали пострадавшим.
12 декабря 2019 года Тбилисский городской суд вынес решение о залоге в размере 2 тысяч лари в отношении Георгия Угулава. В качестве дополнительной меры он был обязан сдать прокуратуре паспорт. В марте 2020 года эти санкции были отменены.
«Решение об отмене обязанности по сдаче паспорта и документа, удостоверяющего личность, в МВД не поступило, поэтому информация в базе данных осталась неизменной. Учитывая вышесказанное, Георгий Угулава не мог пересечь государственную границу», - сказано в заявлении МВД.
В Абхазии созданы штабы по борьбе с незаконной добычей клиптовалюты
На основании поручения президента самопровозглашенной республики Абхазия, глава Сухумской администрации Беслан Эшба подписал распоряжение о создании оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Как сообщается на сайте столичной администрации, оперативному штабу поручено ежедневно в 10:00 проводить совещания для планирования стратегии по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в Сухуми и докладов о реализованных мерах.
Оперативный штаб будет ежедневно направлять в президентскую администрацию и кабинет министров сведения о проделанной работе. Штаб будет работать в круглосуточном режиме. Оперативный штаб возглавляет глава Сухумской администрации.
В состав штаба входят: заместитель главы Сухумской администрации Л. Кварчия; прокурор города А. Агумава; и.о. начальника УВД по Сухуми А. Хагуш; начальник МУП «СУЭС администрации г. Сухум» Т Джинджолия; главный инженер МУП «СУЭС администрации г. Сухум» Т. Блабба; начальник технического отдела МУП «СУЭС администрации г. Сухум» А. Строчан; заместитель начальника департамента ЖКХ Сухумской администрации по коммунальным вопросам Р. Авидзба; начальник управления сбыта по городу филиала энергосбыт РУП «Черноморэнерго» Д. Аршба; начальник муниципального учреждения администрации «Горсервис» Л. Квачахия; главный специалист департамента экономического развития Сухумской администрации Д. Колбая; начальник правового отдела администрации (секретарь оперативного штаба) А. Дочия.
Оперативный штаб создан также в Гагрском районе республики, соответствующее распоряжение подписал и.о.главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Как сообщается на официальном сайте Гагрской администрации, штаб будет ежедневно направлять в президентскую администрацию и кабинет министров сведения о проделанной работе и докладывать о ходе реализации мер по противодействию незаконной добыче криптовалют.
Штаб возглавляет и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Штаб будет работать в круглосуточном режиме. Состав штаба: прокурор Гагрского района Б. Пкин, и.о. начальника УВД по Гагрскому району И. Мхонджия, врио начальника Гагрского РО СГБ Г. Черкезия, директор Гагрского филиала РУП «Черноморэнерго» А. Айба.
Штабу по противодействию незаконной добыче криптовалют поручено организовать работу с привлечением глав администраций города Пицунда, поселков и сел Гагрского района. Контроль за исполнением данного распоряжения будет осуществлять лично и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В Тбилиси проходит акция «За свободу!» в поддержку Навального
В Тбилиси, у секции интересов России при посольстве Швейцарии, проходит акция «За свободу!». Она приурочена к массовым протестам в российских городах, связанным с задержанием оппозиционного лидера Алексея Навального.
У здания диппредставительства собралось несколько десятков человек. Люди пришли с плакатами: «Свободу Навальному», «Путин уходи», «Нет карманным судам». Они также скандируют лозунги: «Путин – вор!», «Свободу политзаключенным!». Аналогичная акция проходит в Батуми, сообщает «Грузия онлайн».
Организаторы протестов – представительство фонда «Свободная Россия» в Грузии (Free Russia Foundation in Georgia) и медиа-организации «Пограничная ZONA». В беседе с СОВОЙ Егор Куроптев, один из организаторов акции, заявил, что люди пришли к секции интересов РФ при посольстве Швейцарии, чтобы донести свою позицию «до их начальников в Кремле».
Главная акция в поддержку Навального сегодня, 23 января, проходят в Москве. С первых минут на ней начались задержания. Среди задержанных есть и журналисты. Сотрудники полиции ведут себя жестко и в других городах России.
- Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января. Это произошло сразу после того, как оппозиционер вернулся на родину из Германии, где проходил лечение в связи с отравлением «Новичком». Вскоре после задержания на YouTube-канале политика был опубликован двухчасовой фильм о роскошном дворце на черноморском побережье, принадлежащем Владимиру Путину. За несколько дней видео набрало свыше 67 млн просмотров.
Политсовет «Грузинской мечты» утвердил состав секретариата партии
Политсовет партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» утвердил состав секретариата партии. Изменение коснулось должности исполнительного секретаря, которую теперь занимает Мамука Мдинарадзе. Каха Каладзе по-прежнему является генеральным секретарем партии, политическим секретарем политсовет вновь избрал Ираклия Гарибашвили, международным секретарем будет Каха Кучава, а Дмитрий Самхарадзе - региональным секретарем, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«После шестого внеочередного съезда партии сегодня состоялось заседание избранного съездом политического совета, который избрал секретариат партии. Также у нас состоялся разговор об организационных вопросах партии и планах на будущее. Мы говорили о планах на будущее, вызовах, усилении партии, после ухода Бидзины Иванишвили из политики, естественно, наша партия стоит перед новым вызовом, и мы сможем это сделать общими усилиями, при еще большем укреплении партийных структур, я уверен. Мы постараемся усилить региональное направление, особых изменений в партийных структурах не планируется», - заявил Мамука Мдинарадзе.
- 11 января 2021 года основатель партии Бидзина Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
- Он также заявил, что больше не собирается консультировать команду. По его словам, отношения с членами команды будут продолжаться повседневно, но не по политическим вопросам.
Американский телеведущий Ларри Кинг умер на 88 году жизни
Американский телеведущий Ларри Кинг умер на 88 году жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Сообщение об этом появилось в его твиттере. В декабре он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа. За свою карьеру журналист взял интервью у нескольких десятков тысяч человек.
Его карьера началась в Майами в 1957 году. С 1985 по 2010 год он работал на CNN. После - на каналах RT и Ora TV, и в стриминговом сервисе Hulu.
Кинг был известен как мастер радио-, а потом телевизионных интервью. В числе его собеседников были почти все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра и Михаил Горбачев.
Известно его интервью с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, где политик в ответ на вопрос, что случилось с погибшей атомной подводной лодкой «Курск», с улыбкой ответил «Она утонула».
В прошлом году умерли двое взрослых детей Кинга. 65-летний Энди Кинг умер в июле от сердечного приступа. Через несколько недель умерла его 52-летняя дочь Кайа Кинг – от рака легких. У самого ведущего неоднократно возникали серьезные проблемы со здоровьем, он перенес несколько сердечных приступов, а в 2017 году прошел курс лечения от рака лёгких.
За сутки на Северном Кавказе умер 41 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умер 41 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 060.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умер 21 человек, больной COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Дагестане - четыре, в Кабардино-Балкарии - три, в Северной Осетии и Адыгее по два, в Калмыкии и Чечне по одному пациенту с подтвержденным диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 648 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 243 человека.
- Ставропольский край + 243 (40 612 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 194 (32 153)
- Дагестан + 148 (27 066)
- Кабардино-Балкария + 92 (18 065)
- Карачаево-Черкесия + 77 (17 003)
- Калмыкия + 77 (16 820)
- Северная Осетия + 76 (13 895)
- Адыгея + 58 (12 638)
- Ингушетия + 50 (13 614)
- Чечня + 45 (10 504)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 23 168 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 23 января, выявлено 3 698 273 человека с коронавирусом.
COVID-19 в Армении: 198 новых случаев, скончались 4 человека
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 198, в общем составив 165 909. По состоянию на 11:00 23 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 276 и сейчас составляет 154 535.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3034.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 747 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7593, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 634 812 (2166 за сутки), передает Радио Азатутюн.
Американские конгрессмены просят Байдена поддержать Радио Свобода
Члены Палаты представителей Конгресса обратились к вступившему в должность президенту США Джо Байдену с просьбой отреагировать на угрозы российских властей в адрес медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. По мнению авторов обращения, новые ограничения, вводимые Роскомнадзором и Министерством юстиции против представительства РСЕ/РС в Москве и журналистов медиакорпорации, «недопустимы и не должны остаться без серьезных последствий для российской стороны».
Авторы письма, представители Демократической и Республиканской партий, напоминают о том, что в эти дни сотрудники Роскомнадзора заняты составлением 130 протоколов, подразумевающих штрафы на сотни тысяч долларов для медиакорпорации и ее проектов за нарушение новых правил маркировки материалов в соответствии с законодательством об «иностранных агентах». Первое судебное заседание о назначении штрафов запланировано на 27 января.
Подписавшие обращение конгрессмены призывают администрацию Байдена рассмотреть возможности введения санкций против российских официальных лиц, ответственных за давление на СМИ, а также привести условия работы российских государственных СМИ в США в соответствие с ограничительными мерами, с которыми сталкиваются журналисты РСЕ/РС в России.
В последние годы Государственная дума приняла, а президент России Владимир Путин подписал ряд законов, серьезно усложняющих работу иностранных изданий в России. Радио Свобода, телеканал Настоящее Время и другие проекты РСЕ/РС вносились в перечень «иностранных агентов» Министерства юстиции начиная с 2017 года. Корпорация выполняет требования Минюста, предоставляя данные о своей финансовой деятельности и разместив упоминание о статусе «иноагента» на своих сайтах, хотя и расценивает законодательство как несправедливое и юридически спорное. РСЕ/РС не является агентом ни одного из правительство: законы США гарантируют журналистскую независимость медиакорпорации, не допуская политического и цензурного вмешательства в редакционную политику. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода рассматривает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – «иностранных агентах» как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию».
Новые требования Роскомнадзора расплывчаты, технически отчасти невыполнимы и явно ставят задачей препятствование распространению информации, считают в РСЕ/РС. По новому законодательству об «иностранных агентах» сотрудничающим с медиакорпорацией журналистам, при определенных условиях, грозит уголовное преследование. Россия находится на 149-м из 180 мест во всемирном индексе свободы прессы, составляемом организацией «Репортеры без границ».
Сразу после инаугурации Джо Байден провел кадровые перестановки в Агентстве США по глобальным медиа, координирующем работу американского международного вещания. Президент принял отставку главы USAGM Майкла Пэка, назначенного на эту должность в середине 2020 года Дональдом Трампом. 23 января новая глава USAGM Кела Чао уволила назначенного месяц назад Пэком президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Теда Липиена. Сменилось также руководство «Голоса Америки» и других СМИ, находящихся под попечительством USAGM.
В Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса членов семей военных
На Северном Кавказе и Закавказье, в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), приступили к вакцинации гражданских специалистов и членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции. Первыми прививку получат более 200 членов семей военнослужащих, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и самопровозглашенной республике Южная Осетия.
«Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО. Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания пациентами согласия на введение компонентов препарата», - сказали в пресс-службе ЮВО.
Там отметили, что на сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили около 500 военнослужащих и медицинского персонала армии ЮВО.
Первым компонентом вакцины привито более 2 тысяч военнослужащих. Всего планируется привить от коронавирусной инфекции не менее 70 процентов личного состава 58-й армии ЮВО, передает информагентство «Рес».
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