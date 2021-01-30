«Европейская Грузия» не присоединится к меморандуму, подписанному «Грузинской мечтой» и «Гражданами»

«Мы не намерены присоединяться к меморандуму, который является ухудшенной версией документа, представленного «Грузинской мечтой» на одном из раундов переговоров с оппозицией», - заявил член «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили в связи с меморандумом, который подписали правящая партия «Грузинская мечта» и «Граждане».

По его словам, похожий документ уже был представлен правящей командой на одном из раундов переговоров, но был отклонен оппозиционными партиями.

«Следует подчеркнуть, что это лишь одно из требований, которые оппозиция ставила с 1 ноября. Не учтены требования о перевыборах и вопрос политзаключенных. «Европейская Грузия» и те оппозиционные силы, выступившие два дня назад с общим заявлением и подтвердившие наши четыре требования, не намерены присоединяться к этому меморандуму», - сказал Леван Тархнишвили.