Аслан Бжания: «Ситуация попахивает сговором»

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с членами правительства, заслушал их доклады по наиболее важным проблемам. Эпидемиологическая обстановка, исполнение бюджета, порядок пенсионных выплат и, конечно, энергопотребление и борьба с майнерами – круг тем был широким.

Встреча президента и членов Кабинета министров началась с обсуждения эпидемиологической обстановки в Абхазии. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия напомнил о том, что первый больной коронавирусом появился в Абхазии в апреле прошлого года, а уже с июля заболеваемость начала быстро расти. В ноябре прошлого года республика вышла на плато, а в последние дни число выявляемых ковид-положительных существенно снизилось:

«По состоянию на 1 февраля 2021 года, 11973 заболевших, из которых четыре случая вторичной инфекции, из них два – у медицинских работников, имеются в виду лабораторно подтвержденные повторные случаи инфицирования. Причем, за последние восемь дней, с 24 января, отмечается тенденция по снижению числа инфицированных при ежедневном обследовании до 500 человек. В ноябре месяце 2020 года мы вышли на некое плато, когда количество инфицированных стало значительно уменьшаться».

Коронавирус был диагностирован у 626 детей, все они перенесли болезнь бессимптомно или переболели в легкой форме. Из 178 летальных случаев, 120 – это мужчины и 58 – женщины.

10 февраля истекает срок действия распоряжения президента об ограничительных мерах, и надо их отменить или продлить. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба сообщил, что до этого времени Координационный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией проведет заседание, где будут выработаны предложения, на данный момент они не готовы.

Делба рассказал и об исполнении бюджета 2020 года. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции и введенных ограничений, прогнозировалось падение доходов в размере около двух миллиардов рублей, однако фактически оно составило 1 млрд 300 млн рублей. Доходная часть бюджета исчисляется суммой в 9 млрд 300 млн рублей. Президентом были определены приоритетные направления финансирования – это защита населения от коронавирусной инфекции, своевременная выплата зарплат, внешние финансовые обязательства и дополнительные расходы на увеличение заработной платы, денежного довольствия и материально-техническое обеспечение сотрудников правоохранительных органов. Средняя заработная плата врачей увеличена до 23 тысяч рублей, учителей – до 17 тысяч рублей. На систему здравоохранения в прошлом году было выделено 1 млрд 100 млн рублей.

Много проблем с пенсионными выплатами гражданам. Абхазские пособия и пенсии сильно запаздывают, российские запретили снимать с карт и выдают только пенсионерам или их доверенным лицам. По словам министра социального обеспечения Руслана Аджба, запрет введен из-за того, что сведения о смерти пенсионеров не поступают в госорганы, и после их кончины с карт снимаются деньги:

«Это связано с непредставлением гражданами или организациями сведений о смерти. Неустановленные лица получали суммы пенсий и доплаты к ним после смерти пенсионеров по банковским картам национальной платежной системы. Для выявления лиц, незаконно получивших суммы пенсий за период после смерти пенсионера, и для решения вопроса о возмещении ими ущерба в бюджет Пенсионного фонда России, была задействована Генеральная прокуратура Республики Абхазия. Однако во многих случаях установить виновных лиц не представляется возможным. Управление Пенсионного фонда России периодически направляет в министерство информацию о переплатах сумм пенсий и доплат к ним. По состоянию на 1 января 2021 года, за период с 2015 года установлены переплаты по 740 пенсионным делам на общую сумму более 17,5 млн рублей».

На вопрос президента, как решить проблему предоставления сведений об умерших в госорганы, Руслан Аджба ответил, что неоднократные совещания с главами администраций и руководителями ЗАГСов ничего не дали. В то же время, с августа и по настоящее время, после введения запрета на самостоятельное использование карт, был всего один случай незаконного снятия пенсии после смерти пенсионера на сумму 13 тысяч рублей. Доверенное лицо известно, и с ним была проведена разъяснительная работа.

Министр экономики Кристина Озган говорила о проблемах энергетический системы, снять которые может реконструкция и установка приборов учета:

«Суммарная стоимость работ по снижению уровня аварийности на объектах энергосистемы составляет порядка 4,7 млрд рублей. Второе – это совершенствование контроля и учета потребления электроэнергии всеми категориями потребителей путем внедрения автоматизированной системы приборов учета. Такая работа проводилась в 2011-2014 годах, и в этот период было установлено порядка 18 тысяч приборов учета. Как показала практика, данный подход абсолютно обоснован, об этом свидетельствует статистика снижения потребления, с одной стороны, и повышения уровня собираемости, с другой стороны. Поэтому необходимо принимать оперативные решения по внедрению такой системы учета. И, конечно, главная проблема – это источник финансирования. Объем финансирования на реализацию этой программы составляет минимум 1 млрд рублей. И, в первую очередь, данная программа должна быть реализована в городе Сухум».

Кристина Озган высказалась и по вопросу тарифа на электроэнергию. На протяжении десяти лет все попытки приступить к решению этой проблемы ни к чему не приводили, так как «государственная система опасалась дестабилизации». Соответствующие предложения от руководства «Черноморэнерго» поступили в правительство, в ближайшее время Министерство экономики приступит к согласовательным процедурам, и там надеются на содействие депутатов парламента.

Не обошлось и без темы майнинга. Президент поинтересовался, сколько разрешений было выдано майнерам на подключение к энергосети? Оказалось, что только одно. Аслан Бжания попытался выяснить, какие результаты дали рейды в рамках борьбы с незаконным подключением криптоферм к энергосетям. На его вопросы отвечал заместитель руководителя госкомпании «Черноморэнерго» Зураб Багапш.

Аслан Бжания: Какое количество дел об административных правонарушениях заведено за незаконное подключение? Сколько актов составлено?

Зураб Багапш: За незаконное подключение к сетям «Черноморэнерго» более 700.

А.Б.: 700 актов. Эти акты переданы кому?

З.Б.: По закону мы эти акты должны передать непосредственному нарушителю. Он должен прекратить нарушение. В случае, если он не выполняет требование, которое мы предъявляем, мы имеем право лишь его отрезать. Мы не имеем право взимать с них штрафы.

А.Б.: Куда вы этот документ отправляете? Что с этим документом происходит?

З.Б.: Мы составляем этот акт, прорабатываем его с нарушителем, в случае злостных нарушений мы его переправляем в «Энергонадзор».

А.Б.: Сколько таких актов вы направили в «Энергонадзор»?

З.Б.: К сожалению, статистика за прошлый год неточная, она не велась. С начала этого года было составлено более двухсот актов.

А.Б.: Хорошо. Как сложилась судьба этих актов? Какие меры были приняты? Сколько дел об административных правонарушениях заведено в наших судах? Кто на этот вопрос может ответить?

З.Б.: Это не в рамках наших компетенций.

А.Б.: Ну как это не в рамках ваших компетенций?

Представитель «Энергонадзора» пояснил, что при проведении плановой или неплановой проверки должно выписываться распоряжение, но поскольку инспекторы, выезжая с сотрудниками МВД на объекты для проверки, заранее не знали адреса, то распоряжения не составлялись и штрафы не выписывались.

Сказанное возмутило президента, он заявил, что продолжать разговор в таком духе бессмысленно, и поручил министру внутренних дел Дмитрию Дбару взять ситуацию под контроль. «Доводите все до логического конца, стыкуете все узлы и агрегаты, чтобы механизм работал. Судьба актов должна быть известна, их надо передавать в суд», – сказал Аслан Бжания, и добавил, что «ситуация попахивает сговором».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия