В Абхазии приняли закон об исключении из избирательного бюллетеня графы «против всех»

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял изменения в закон о выборах в органы местного самоуправления, исключающие из бюллетеней для голосования графу «против всех».

Как пишет ТАСС, выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в апреле 2020 года. Из-за повторных выборов президента полномочия местных собраний продлили до осени, но назначенные на 1 ноября 2020 года выборы отменили из-за коронавируса, а полномочия органов местного самоуправления продлили до 11 апреля 2021 года.

Как указывается в законопроекте, участковая избирательная комиссия (УИК) по основному и дополнительному спискам избирателей устанавливает общее число избирателей на участке, а также число избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находящихся в избирательных ящиках, УИК устанавливает: общее число избирателей, принявших участие в голосовании, число голосов, поданных за каждого кандидата, и число бюллетеней, признанных недействительными. Недействительными признаются бюллетени неустановленного образца, в которых нет подписей двух членов участковой комиссии, заверенных печатью, а также бюллетени, в которых в поле для голосования отмечено более одного кандидата либо не отмечен ни один.

ТАСС напоминает, что графа «против всех» стала в январе 2020 года причиной протестов жителей Абхазии, возмущенных результатами рассмотрения в суде иска кандидата от оппозиции Алхаса Квициния. Участники акций потребовали отставки президента и пересмотра результатов второго тура выборов, состоявшегося 8 сентября 2019 года, когда с незначительным перевесом действующий президент Рауль Хаджимба (47,39% голосов) победил основного противника Квициния (46,17%). В оппозиции утверждали, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квициния, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квициния и «против всех».

После четырехдневных протестов Хаджимба подал в отставку, ситуация в Абхазии стабилизировалась. Верховный суд 10 января 2020 года отменил итоги президентских выборов 2019 года, ЦИК по решению суда назначил повторные выборы на 22 марта. Тогда абхазским лидером избрали Аслана Бжания.