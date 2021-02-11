Акт «В поддержку Грузии» вновь внесен в Конгресс США

Сопредседатели Группы друзей Грузии, конгрессмены Адам Кинзингер и Джерри Коннолли вновь инициировали в Палате представителей США акт «В поддержку Грузии».

Законопроект подтверждает поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Грузии, признает приверженность Тбилиси демократическим ценностям, в том числе с точки зрения свободных и справедливых выборов, а также решительно подтверждает противодействие США российской агрессии в регионе.

Как пишет Первый канал Грузии, в документе отмечается, что «в оккупированных регионах (Южная Осетия и Абхазия) Россия разжигает беспорядки, осуществляет помощь сепаратистским движениям и совершает серьезные нарушения прав человека, включая аресты и убийства».

Согласно акту «В поддержку Грузии», российские силы продолжают притеснять гражданские сообщества вдоль административной разделительной линии и препятствуют праву вынужденно перемещенных лиц на возвращение. Документ поддерживает территориальную целостность Грузии путем введения санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированных территориях.

«Прошло уже более 12 лет с тех пор, как российские силы вторглись и оккупировали грузинские земли. Тем не менее, даже несмотря на нарушения фундаментальных прав человека со стороны России, Грузия неустанно работала над развитием демократии и независимости своего народа. По этим причинам важно повторно представить этот законопроект», — заявил Адам Кинзингер.

По словам конгрессмена Коннолли, документ укрепляет партнерство США и Грузии.

«Я горд вновь представить акт в поддержку Грузии, который укрепляет важнейшее партнерство США и Грузии, стратегически важные отношения в критически важной части мира. Этот законопроект еще раз ясно показывает, что Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают суверенитет Грузии, продолжение демократического развития и безопасность, особенно в условиях российской агрессии», — заявил конгрессмен Коннолли.

В документе также говорится, что торговый представитель США должен добиться прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле с Грузией.