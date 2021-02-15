Элене Хоштария просит правительство отменить карантин для жителей Абхазии

Оппозиционный политик Элене Хоштария просит премьер-министра Грузии Георгия Гахария отменить 5-дневный карантин для жителей Абхазии. Она считает, что на Ингурском мосту можно проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом пишет издание Netgazeti.

«Ограничения ставят людей, живущих в оккупированной Абхазии, в ужасное положение, поскольку при попадании на территорию, контролируемую Грузией, они должны пройти пятидневный карантин. Из-за чего они не могут удовлетворить свои основные потребности: банковские операции, медицина, продукты и многое другое. Жители Абхазии часто переплывают реку, чтобы не проходить карантин, поэтому их арестовывают оккупанты», – заявила Хоштария.

В обращении также говорится о публикации на грузинском правительственном портале статистики, связанной с пандемией.

«Необходимо добавить колонку на сайте StopCov.ge, где будет указано, что количество инфицированных людей на оккупированных Россией территориях Грузии не может быть зарегистрировано – чтобы не создавалось впечатление, что эти территории не принадлежат грузинскому государству», – отметила Хоштария.

Ранее грузинские власти сообщили, что передвижение граждан через Ингурский мост восстановлено. При этом срок карантина для граждан, прибывающих из Абхазии и Южной Осетии, был сокращен с 12-ти до пяти дней. Что касается статистики по коронавирусу, представители грузинских властей говорят, что не доверяют данным, публикуемым властями самопровозглашенных республик.