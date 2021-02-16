Акция у здания парламента – «Грузинская мечта» собирается лишить иммунитета лидера оппозиции

Акция протеста проходит в эти минуты у здания парламента Грузии, где сегодня на пленарном заседании должно состоятся голосование по вопросу лишения депутатского иммунитета лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия.

Как пишет «Новости-Грузия», возле парламента собрались гражданские активисты «Движения за Грузию» и сторонники ЕНД. Они встречают прибывающих в парламент депутатов протестными возгласами и пытаются не пропускать их машины. На месте мобилизована полиция.

К парламенту пришли и адвокаты Мелия. Однако попасть на объединенное заседание парламентских комитетов они не смогли, – сообщает грузинская служба «Радио Свобода».

Уже известно, что депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» намерены проголосовать «за» и лишить Мелия депутатской неприкосновенности.

«Иммунитет будет приостановлен. Что привело нас к этому? Привели несколько факторов. В первую очередь то, что закон должен быть соблюден в любом случае, даже если человек считает, что решение в его адрес было принято несправедливо. Закон превыше всего и должен быть исполнен», – пояснил позицию депутатов от большинства вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко.

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе 12 февраля обратился в парламент для получения разрешения направить в суд ходатайство о смене меры пресечения на заключение для Ники Мелия. Такое решение прокурор принял после отказа лидера оппозиции выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения.

Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова»

Вопрос лишения иммунитета рассматривается в комитетах, а затем на пленарном заседании. При этом даже без иммунитета Мелия продолжит оставаться депутатом парламента.