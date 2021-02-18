Бурджанадзе: Гахария спас «Грузинскую мечту» от катастрофы

Георгий Гахария спас правящую партию, заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

Сегодня, 18 февраля, Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра, заявив, что не смог прийти к согласию с командой правящей партии по поводу задержания Ники Мелия – председателя самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

«Я должна сказать, что на этот раз, как видно, Гахария был единственным, по сравнению с другими, разумным человеком, и он больше не у власти. Так что это правительство невозможно прогнозировать», - заявила Бурджанадзе.

Что касается требований оппозиции, то, по словам Бурджанадзе они остаются прежними – это проведение досрочным выборов, освобождение политзаключенных и прекращение политического преследования, передает агентство «Новости-Грузия».

«Это изменение избирательной реальности в стране. Безусловно, если власти пойдут на переговоры, никто не будет против переговоров. Поскольку, безусловно, мы предпочитаем разрядить ситуацию именно за столом переговоров… Я действительно хочу, чтобы переговоры в политическом процессе пошли таким образом, чтобы мы смогли прийти к досрочным выборам. Сегодня господин Гахария реально спас «Грузинскую мечту» от катастрофы», - отметила Бурджанадзе.

Комментируя решение МВД отложить задержание Ники Мелия, Бурджанадзе заявила, что оппозиция готова к развитию любого сценария. «Прогноз можно сделать об адекватной политической силе или о действиях адекватного человека… Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий, к любому сценарию, и мы должны сделать все, чтобы страна не вошла в кризис. Я сделаю все для того, чтобы политические процессы пошли в правильном направлении. С нашей стороны это будет обеспечено», - отметила она.

Вместе с тем Бурджанадзе уверена, что оппозиция не должна прекращать подготовку к мирным акциям протеста, так как, по ее словам, «власть не понимает языка политического диалога».