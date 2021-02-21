Глава МВД Грузии объяснил, когда могут задержать Нику Мелия

МВД Грузии в любое время может возобновить процедуры по исполнению судебного решения и задержать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелия. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил журналистам и.о. министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

18 февраля МВД отложило задержание Мелия из-за отставки Георгия Гахария с должности премьер-министра. Лидер оппозиции дожидался полицию в штаб-квартире ЕНД вместе с коллегами и сотнями сторонников, которые обещали «физически защищать» политика, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Гомелаури подчеркнул, что решение об отмене операции принял лично он. Министр также указал, что это временная мера, однако конкретные сроки не определены – задержание Мелия может произойти «сегодня, завтра, через месяц или через три дня». «Официального переноса сроков не существует. Есть судебное постановление, и Министерству внутренних дел поручено его исполнение… Сейчас я не могу сказать, что оно отложено на один, два или пять дней», - заявил он.

Что касается отставки Гахария, по словам Гомелаури, он был в курсе этого решения, поскольку их связывают «очень хорошие отношения». «Как можно, если ты дружишь с человеком и у вас близкие отношения, чтобы он не сказал о своей отставке», - подытожил глава МВД.