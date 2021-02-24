Гарибашвили призвал оппозицию к диалогу после ареста лидера ЕНД

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все политические силы к диалогу о будущем страны. Об этом он заявил в обращении, распространенном пресс-службой правительства.

«Сегодня, когда исполнен закон и государство оказалось на высоте, я хочу призвать все политические силы, которым дорога наша страна, к открытию реального диалог. Давайте говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что нас объединяет», – сказал Гарибашвили.

Как пишет «Новости-Грузия», он призвал оппозиционные силы использовать парламент в качестве главной площадки для обсуждения. Одновременно Гарибашвили добавил, что в «Грузинской мечте» готовы к настоящему диалогу «в любое время и в любом формате».

«Вместе мы позаботимся об укреплении вместе нашей государственности и независимости, демократической системы, преодолении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Нашей родине нельзя терять время. Сегодня не время разделения, сегодня — время объединения», – добавил он.

Парламент Грузии утвердил новое правительстве во главе с Гарибашвили 22 февраля. Выступая в законодательном органе, он заявил, что одной из его первых задач будет восстановление конституционного порядка в стране. Говоря о путях преодоления политического кризиса, он подчеркнул, что о переговорах с оппозицией по проведению досрочных выборов не может быть и речи.