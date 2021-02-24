В Грузии выявлены три случая британского штамма коронавируса

В Грузии зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая британского штамма коронавируса, заявил сегодня, 24 февраля, на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена. Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона и выяснили, что смертность в случае заражения новым вариантом вируса повышается на 30-70%.

«Новые штаммы серьезно изучаются. Три случая у нас подтверждены и есть связанные с ними кластеры - 31 человек, у которых с большой вероятностью есть мутированный штамм», - заявил Гамкрелидзе. Главный эпидемиолог Грузии отметил, что согласно показателям определенной группы населения, которая проходит интенсивное тестирование, заражаемость составляет 1,5%, что является хорошим признаком.

Например, показатель распространения инфекции среди таксистов составляет 0.5%, среди торговцев рынков – 0,3%, религиозных служащих – 0,3%, в школах – 0,2%, а среди 20% сотрудников транспортной полиции – 0,4%.

За минувшие сутки в Грузии провели 19 051 тестов и выявили 443 новых случаев. Показатель выявляемости вируса в стране составляет 2.33%. Период пика заражения коронавирусом в Грузии фиксировался с 15 ноября по 10 декабря. С тех пор инцидентность новых случаев снизилась в десять раз. Сократилась и смертность – до 1,2%.

«Эпидситуация в стране стабилизируется, но это не дает нам оснований для спокойствия. Мы должны соблюдать все рекомендации. Показатель ношения масок должен был увеличиться до 72%, однако за последнюю неделю снизился до 62%. Это показывает, что раз идет стабилизация эпидположения, мы создаем иллюзию, что смогли победить коронавирус», - отметил Гамкрелидзе. Специалист добавил, что более 400 новых случаев заражения в день является не таким уж хорошим показателем для страны. Эпидемиолог также призвал всех носить маску, чтобы увеличить этот показатель до 95%.