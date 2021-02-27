Протестующие провели ночь у парламента Грузии, несмотря на «комендантский час»

Несколько десятков человек, требующих освобождения лидера оппозиции Ники Мелия, провели ночь в палаточном городке у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Представитель разных партий, а также гражданские активисты решили остаться на проспекте Руставели после окончания масштабного протестного шествия 26 февраля. Митинг продолжился выступлениями ди-джеев. До поздней ночи со сцены, установленной на проезжей части, звучала электронная музыка. Организаторы обеспечили протестующих горячими напитками – чаем и кофе.

После наступления «комендантского часа», в 21:00 между активистами и полицейскими произошла небольшая перепалка. Сотрудники МВД призвали их освободить проезжую часть, однако протестующие отказались подчиняться. В итоге автомобильное движение на проспекте Руставели удалось восстановить только после полуночи.

В настоящее время на тротуаре у парламента установлено 11 палаток. Ожидается, что сегодня их число увеличится, поскольку в Тбилиси прибудут дополнительные группы сторонников оппозиции из регионов.

«На данном этапе в политических расчетах не было самовольного перекрытия. Естественно, все это происходит само по себе. Этот протест нарастающий», - отметил в беседе с журналистами один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия. Политик предупредил, что уличные выступления будут продолжаться до назначения досрочных выборов, а также освобождения Ники Мелия и других политзаключенных.