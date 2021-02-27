Представители СМИ призывают власти Грузии позаботиться о безопасности журналистов

Представители различных грузинских СМИ и гражданского общества приняли манифест, призвав власти позаботиться о том, чтобы работа журналистов была безопасной. Обращение было подписано сегодня, 27 февраля, в студии новостей телеканала «Формула».

В нем отмечается, что за последний год ситуация в грузинской медиасреде очень ухудшилась. Авторы считают, что ответственность за это несет правящая партия «Грузинская мечта».

«Участились случаи нападения на журналистов – словесные или физические. Государство не обеспечивает безопасность журналистов. Высокопоставленные чиновники правящей партии отвечают на критические вопросы СМИ агрессией, бойкотом, прибегая к языку ненависти.

Государственная пропагандистская машина окрестила критические СМИ политическими оппонентами и способствует эскалации нетерпимости в их адрес. В политически поляризованном обществе такое отношение к СМИ поощряет очередные нападки. Одновременно продолжаются политически мотивированные судебные дела против представителей СМИ. Орган регулирования вещания политизирован и пытается установить цензуру», - сказано в обращении.

Представители СМИ и гражданского общества призывают правительство «Грузинской мечты»:

Провести оперативное расследование всех фактов нападения на журналистов и информировать общественность;

Прекратить политически мотивированные дела против представителей СМИ;

Прекратить агрессивную риторику по отношению к представителям СМИ;

Прекратить бойкот критических СМИ и восстановить деловые отношения со СМИ;

Прекратите использовать Национальную комиссию по регулированию коммуникаций Грузии в политических целях.

«Мы считаем, что выполнение этих требований поможет уменьшить поляризацию в обществе, ослабить напряженность и улучшить медиасреду», - говорится в манифесте.

О проблеме безопасности представителей СМИ в Грузии стали активно говорить после нападения на журналиста телеканала «Формула» Вахо Саная. В центре Тбилиси трое неизвестных напали на него в ночь на 24 февраля, когда он возвращался домой со своей семьей. После осмотра выяснилось, что журналист получил сотрясение мозга.