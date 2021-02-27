МВД: Компьютерную технику из офиса ЕНД изъяли на основании судебного решения

Изъятие компьютерной техники из штаб-квартиры крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» произошло на основании судебного решения. Об этом говорится в заявлении МВД, распространенном сегодня, 17 февраля.

По информации ЕНД, 23 февраля, во время полицейского рейда по задержанию председателя партии Ники Мелия, из их офиса пропали все компьютерные серверы, в том числе, для хранения данных с камер видеонаблюдения.

Согласно заявлению МВД, технику опечатали и изъяли в рамках расследования, продолжающегося по части 2 статьи 353 УК Грузии – «сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти, совершенное группой лиц». В ведомстве не уточняют, о каком именно деле идет речь.

Одновременно в министерстве заявляют, что они проинформировали ЕНД о том, что теперь готовы вернуть изъятую компьютерную технику, однако предложение было отклонено. «После этого МВД направило политической партии официальное письмо с предложением назначить законного представителя, которому будет передано техническое оборудование, изъятое из их офиса», - отмечено в заявлении.

Ранее в ЕНД потребовали начать следствие по факту кражи их серверов. В комментарии грузинской службе Радио Свобода, член партии Бачо Долидзе заявил, что вопрос обстоит не так просто, как пытается преподнести его МВД.

«Во-первых, это оборудование не было вывезено законным путем. Ни решения суда, ни постановления прокуратуры по этому поводу не было. То есть это обычная кража или грабеж. Мы уже обратились в правоохранительные органы по этому делу, и мы ожидаем от них реагирования и ответа», - сказал Долидзе.