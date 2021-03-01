Президент и премьер Армении обсудили политический кризис в стране

Сегодня состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщили в канцелярии президента, поскольку Армен Саркисян болен, премьер-министр навестил его.

«Естественно, президент и премьер коснулись внутриполитической ситуации в стране. Другая распространяемая информация является абсолютной ложью и попыткой обострить и без того напряженную ситуацию», – говорится в заявлении канцелярии президента.

Офис президента еще раз призвал «воздерживаться от распространения провокационной и лживой информации», в то же время вновь подчеркнув, что «президент Республики руководствуется исключительно Конституцией в общегосударственных и национальных интересах и действует в рамках своих конституционных полномочий».

Политический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, заявив, что политическое руководство «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации». Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.

После заявления Генштаба ВС премьер-министр Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота и подписал решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армении Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление обратно в канцелярию премьера. После этого Пашинян повторно представил проект указа об освобождении Оника Гаспаряна с должности.

Между тем, оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, установив палатки возле здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване.