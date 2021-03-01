Гарибашвили: Диалог между правительством и оппозицией состоялся и будет продолжен

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что диалог между правительством и оппозицией будет продолжен и в ближайшее время стороны должны найти общий язык.

Ираклий Гарибашвили сделал заявление после встречи с представителями оппозиции в администрации президента Грузии, которую сегодня неожиданно предложил провести находящийся в Тбилиси с официальным визитом президент Европейского совета Шарль Мишель.

Администрация президента Грузии распространила видеокадры со встречи. Видно, что за столом переговоров правительство и правящую партию представляет только один человек - Ираклий Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, именно президент Евросовета порекомендовал сторонам в максимально короткое время найти общий язык для преодоления политического кризиса в Грузии.

«Организованная Шарль Мишелем встреча прошла в довольно конструктивной атмосфере. Мы сегодня установили диалог, обсудили целый ряд вопросов, а также те различия, которые у нас есть - у правящей партии, правительства и у оппозиции. Естественно, у нас есть принципиальные позиции по определенным вопросам, есть наше аргументированное мнение, также мы выслушали от каждого представителя поставленные ими вопросы и ответили на них.

Мы сошлись на том, что диалог продолжится. У меня будут консультации с политическим советом партии, и мы определимся по поводу следующих шагов.

Хочу сказать, что президент Европейского совета призвал, рекомендовал, посоветовал нам, чтобы в очень короткое время мы все вместе – оппозиция и правительство - нашли общий язык, который будет лучше всего служить интересам нашей страны и народа.

Еще раз хочу заявить, что мы должны изыскать возможность такой национальной, общей идеи, которая объединит нас, наш народ, это то, что необходимо сегодня нашей стране больше всего, общий национальный консенсус, общее национальное согласие», - заявил Гарибашвили, передает агентство «Новости-Грузия».