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Сопредседатели Женевских дискуссий посещают Цхинвали
Сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности посещают Цхинвали. Дипломаты встретились с полномочным представителем президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Муратом Джиоевым.
Как пишет агентство «Рес», югоосетинский политик заявил, что Женевским дискуссиям в Цхинвали придают очень важное значение, связывая с ними «прочный мир и безопасность».
«Югоосетинская делегация каждый раз приезжает в Женеву с поручением от руководства Южной Осетии – активно и плодотворно поработать, такую же задачу мы ставим на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий. К сожалению, пандемия коронавируса в прошлом году сильно мешала работать, в течение года мы смогли встретиться только один раз в Женеве. Будем надеяться, что ситуация в этом году будет лучше и Женевский процесс продолжится в штатном формате, а основная задача Женевского процесса – обеспечение мира и безопасности в этом году получит свое позитивное развитие», – подчеркнул Джиоев.
Дипломаты, в том числе новый сопредседатель от ОБСЕ Анника Сёдер обсуждают в Цхинвали повестку дня очередного раунда Женевских дискуссий, намеченного на 23-24 марта.
Другие новости дня
Германия может продлить локдаун из-за коронавируса до конца марта
Германия планирует продлить действие так называемого локдауна в связи с эпидемией коронавирусной инфекции до 28 марта.
При этом уже начиная с 8 марта в стране начнут ослаблять некоторые ограничения, передаёт Reuters со ссылкой на издание Focus Online. Журналисты цитируют проект соглашения, подготовленного для встречи канцлера Ангелы Меркель с главами 16 федеральных земель.
Ожидается, что это обсуждение состоится в среду, 3 марта. Reuters отмечает, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в ФРГ превышает 2 миллиона 400 тысяч.
В соседней Чехии в попытке остановить резкий рост заражений коронавирусом с 1 марта действует новый трёхнедельный локдаун. Жителям запрещено перемещаться между регионами, закрылись детские сады и начальные классы школ. Введено обязательное ношение респираторов в транспорте, офисах, магазинах, больницах, других общественных местах. Также респираторы и маски обязательны на улицах, в людных местах.
Чехия с населением примерно в 10 миллионов 600 тысяч лидирует в мировом антирейтинге по числу заражений на 100 тысяч человек населения за последние две недели. Всего с начала пандемии в стране более одного миллиона 250 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 и свыше 20 тысяч умерших от болезни.
Мировым лидером по общему числу заражений и смертей от коронавируса остаются Соединённые Штаты. Как заявила в понедельник директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, начавшееся распространение более опасных штаммов коронавируса потенциально чревато четвёртой волной заболеваемости в стране. На прошлой неделе, как отметила Валенски, в США каждый день было около 70 тысяч новых случаев. Число умерших за сутки составляло 2 тысячи.
По всему миру циркулируют несколько различных вариантов вируса, из них наиболее опасными эксперты считают штаммы, появившиеся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, пишет "Би-би-си".
По данным американского университета Джонса Хопкинса, число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к 114 с половиной миллионам, число жертв превышает два с половиной миллиона.
Сторонники абхазской оппозиции собираются у здания парламента
Сторонники оппозиции сегодня собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики Абхазия. На месте усилены меры безопасности.
Собравшиеся возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». Они требуют, чтобы вопрос обсудили в парламенте при участии всех политических сил.
«Это не первый случай. Мы помним, что очередной советник президента Лаша Сакания также встречал парламентариев Грузии, которые незаконно пересекли государственную границу по реке Ингур, приехали сюда с иконами. Такого рода акции не приведут к положительным результатам», – заявил председатель «Аруаа» Тимур Гулия.
Среди участников спонтанной акции – экс-помощник Аслана Бжания по международным связям Ахра Авидзба.
Сегодня в абхазской оппозиции заявили, что помощник Аслана Бжания Бенур Квирая 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов. В администрации абхазского президента сообщили, что Бенур Квирая больше не является внештатным помощником Аслана Бжания – 19 февраля он сложил с себя полномочия. «Никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии», – отметили в пресс-службе.
Пресс-служба Аслана Бжания: Бенуру Квирая не поручали вести переговоры с Тбилиси
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что Бенур Квирая больше не является внештатным помощником Аслана Бжания – 19 февраля он сложил с себя полномочия.
«Никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии», – заявили в пресс-службе.
Ранее в абхазской оппозиции заявили, что Квирая 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов. Сторонники оппозиции в эти минуты собрались в центре Сухуми. Они возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии».
Ираклий Гарибашвили: Вопрос досрочных выборов не обсуждается
Премьер-министр Грузии считает, что для требования досрочных выборов в стране у оппозиции «нет легитимных оснований» и для властей это требование по-прежнему является «красной линией».
Как пишет «Новости-Грузия», Ираклий Гарибашвили сегодня в беседе с журналистами еще раз прокомментировал состоявшуюся накануне встречу с оппозицией, организованную президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что на встрече обсуждались вопросы, которые были выдвинуты оппозиционными партиями.
Гарибашвили подтвердил, что был поставлен вопрос об освобождении помещенного в предварительное заключение на время следствия лидера партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
При этом премьер подчеркнул, что правящая партия намерена действовать «только в интересах страны и народа, а не в личных прихотях или интересах какой-либо конкретной партии».
«Я четко зафиксировал нашу позицию на встрече и теперь хочу зафиксировать ее публично. Вопрос касался освобождения Мелия. Моя позиция заключалась в том, что мы не будем и не сможем вмешиваться в исполнение закона. У г-на Мелия, его семьи или членов партии полностью есть возможность, в любое время, в любой день оплатить требуемый залог, однако они не заинтересованы в том, чтобы Ника Мелия вышел из тюрьмы, пока по делу не вынесут окончательный приговор.
Второй вопрос – это полная готовность к избирательной реформе, мы уже начали предпринимать конкретные шаги по этому поводу, это включает в себя широкие комплексные вопросы, которые нужно доработать, улучшить избирательную реформу, это касается местных выборов, следующих парламентских выборов.
Третий вопрос – наша принципиальная позиция по досрочным выборам неизменна, это «красная линия», это вопрос, который рассматриваться не будет. Я зафиксировал это вчера на встрече. Для требования досрочных выборов в стране нет никаких легитимных оснований.
Я там ознакомился и выслушал здравые, конструктивные мнения участников, это дает мне основания для оптимизма, полагать, что указанный диалог с конструктивной частью оппозиции будет продолжаться и успешно завершится. Это означает, что мы должны суметь работать в едином парламенте, чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни», – заявил Гарибашвили.
- Накануне в администрации президента прошла встреча лидеров оппозиции и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Инициатором переговоров стал президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил Тбилиси с визитом.
Абхазский омбудсмен выступает за пересмотр ограничений, введенных на де-факто границе по реке Ингури
Ограничения, введенные на де-факто границе по реке Ингури, должны быть пересмотрены, – считает Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл. Она обратилась к абхазскому лидеру Аслану Бжания с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения режима ограничения перехода.
В письме говорится, что «введенные в целях сохранения жизни и здоровья населения ограничения должны быть соразмерными и адекватными существующей угрозе».
Многие жители Галского района Абхазии оказываются ограниченными в своих правах, что не может не восприниматься жителями грузинской национальности Восточных районов Абхазии как дискриминация
«В настоящее время в связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации смягчены многие ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса как в Абхазии, так и в Грузии. Тем не менее, из-за продолжающего действовать режима ограничения пересечения абхазо-грузинской границы многие жители Галского района Абхазии оказываются ограниченными в своих правах, что не может не восприниматься жителями грузинской национальности Восточных районов Абхазии как дискриминация», - отмечается в письме омбудсмена.
Асида Шакрыл указывает, что проблемы из-за закрытой границы испытывают молодые люди, обучающиеся и готовящиеся к поступлению в грузинские учебные заведения.
«Кроме того, как известно, большое количество жителей Абхазии (в большей степени – жителей Галского района), страдающих хроническими заболеваниями, лечатся в грузинских медучреждениях. Многим из них приходится время от времени ездить в Грузию для того, чтобы пройти необходимый курс лечения. Также из-за ограничений пропускного режима на КПП «Ингур» основное население Галского района, являющееся получателями грузинских социальных пособий, не могут получить их о в Абхазии, следовательно, им для этого необходимо выезжать в Грузию.
Таким образом, без возможности свободно передвигаться и удовлетворять свои базовые потребности на протяжении почти года, население района оказалось в тяжелой ситуации. Все это привело к тому, что участились случаи нелегального перехода границы жителями Галского района (зафиксировано около четырех тысяч случаев), которым за административное нарушение вменяется административный штраф в размере от 4800 до 6000 рублей, что становится для них дополнительным финансовым бременем. Кроме этого, нелегальный переход границы исключает возможность контролировать ситуацию с распространением инфекции Covid-19», – говорится в обращении Асиды Шакрыл.
Омбудсмен призывает Аслана Бжания принять необходимые решения, учитывающие необходимость соблюдения прав человека и предусматривающие все меры безопасности, связанные с защитой населения от распространения коронавирусной инфекции.
В заявлении говорится, что в течение года де-факто граница открывалась 5 раз (на несколько дней каждый раз) в целях предоставления гуманитарного коридора для возвращения жителей Абхазии. Также, с 15 октября по 30 декабря 2020 года был открыт гуманитарный коридор для граждан Грузии, получателей пенсий и социальных пособий. Для лиц, желающих получить экстренную медицинскую помощь в грузинских клиниках, была предоставлена возможность в беспрепятственном пересечении Ингурского моста.
- Ранее ветеранская организация «Аруаа» выразила удивление актуализацией темы статуса жителей Гальского района. В частности, организация прокомментировала репортаж «Гал ТВ» о совещании при участии уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. В «Аруаа» напоминают, что вопрос гражданства в этом районе вызвал в 2014 году широкий резонанс.
Сторонники абхазской оппозиции сегодня соберутся в центре Сухуми
Сторонники абхазской оппозиции сегодня, в 12:00 по местному времени соберутся в центре Сухуми.
Организация ветеранов «Аруаа» призывает собраться па площади Свободы всех, кто возмущен «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии».
Ранее Абхазское народное движение распространило заявление, в котором говорится о переговорах помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия Бенура Квирая с грузинской стороной о налаживании прямых экономических и торговых отношений.
Оппозиционеры указывают на видео, на котором Квирая, по словам авторов заявления, «произносит длинную тираду о братстве и совместной истории с грузинским народом».
В оппозиции считают, что абхазский лидер Аслан Бжания «перешёл красную линию».
Абхазская оппозиция сообщила о переговорах помощника Бжания с грузинской стороной
По информации абхазской оппозиции, помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия Бенур Квирая в сопровождении двух лиц «отправился в Республику Грузия для проведения переговоров о налаживании прямых экономических и торговых отношений». В заявлении Абхазского народного движения (АНД) указана дата визита – 25 февраля 2021 года. Сообщается, что он состоялся по поручению абхазского лидера Аслана Бжания и по согласованию с абхазской Службой госбезопасности.
Начиная с предвыборной кампании, господин Бжания последовательно пытается внедрить в общественное сознание мысль о том, что наш новый путь - это многоуровневый диалог с Грузией
«Далее, в сети появилось видео, на котором господин Квирая в пылу пышного застолья договорился до того, что готов заложить в Абхазии парк в честь своего «друга», который воевал против народа Абхазии. На видео он произносит длинную тираду о братстве и совместной истории с грузинским народом и о том, что нам надо оставить негатив в прошлом и думать о сотрудничестве.
Господин Квирая вправе любить кого угодно, но упомянутый им Давид Кварацхелия во время войны стоял не против него лично, а против всего абхазского народа, и это наш враг. Другого определения быть не может, тем более человек с такой позицией не может быть помощником президента Республики Абхазии.
Начиная с предвыборной кампании, господин Бжания последовательно пытается внедрить в общественное сознание мысль о том, что наш новый путь - это многоуровневый диалог с Грузией. И эти идеи перешли в практическую плоскость сразу же после прихода во власть.
Закулисные переговоры, анонимный приезд в Абхазию грузинских политиков в сопровождении другого помощника президента, многочисленные заявления и интервью секретаря Совбеза, концепция внешней политики, принятая в срочном порядке за спиной у народа, и многое другое являются звеньями одной цепи. И всё это происходит на фоне того, когда официальный Тбилиси применяет всё более агрессивную риторику в отношении Абхазии, называя нас никак иначе, как оккупированной территорией.
Несмотря на это, Аслан Бжания упорно и систематически раздаёт удостоверения и окружает себя людьми, разделяющими его взгляды в отношении Грузии. Уже нет никаких сомнений в том, что это прямая сдача национальных интересов.
Считаем, что господин Бжания перешёл красную линию, которая лишает его морального права обладать полномочиями, прописанными в статье 53 Конституции Республики Абхазия, особенно в части вопросов, определения направлений внешней политики государства», – говорится в заявлении АНД.
- В августе прошлого года помощник абхазского президента Лаша Сакания покинул пост из-за приезда в Гальский район лидеров грузинской партии «Альянс патриотов Грузии» Ирмы Инашвили и Георгия Ломия. Организацией этого визита занимался Сакания.
COVID-19 в Грузии: 461 новый случай, уровень выявляемости за сутки – 2,01%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3532 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 461 новый случай коронавируса. Было проведено 22 900 тестов: PCR-тестов – 6005, экспресс‐тестов на антиген – 16 895.
Выздоровели еще 163 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 271 379, выздоровевших – 265 686.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,01%, за последние 14 дней – 1,78%, за последнюю неделю – 1,4%.
США готовят санкции в отношении России за отравление Навального
Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России в связи с отравлением оппозиционного лидера Алексея Навального. О них может быть объявлено уже во вторник, 2 марта.
Телеканал CNN со ссылкой на официальные источники в администрации Байдена сообщил, что введение санкций будет проходить по согласованию с Европейским союзом.
Готовящиеся санкции станут первыми санкциями новой администрации США и, как считает телеканал CNN, зададут тон американской политике в дальнейших отношениях с Москвой. Это станет ясным знаком того, что в Вашингтоне отказываются от подхода бывшей администрации Дональда Трампа. Предшественники Байдена не желали оказывать давление на Москву в связи с отравлением Навального и уклонялись от прямой конфронтации с Россией по поводу неблаговидных действий нынешних российских властей, – отмечает CNN.
Администрация Байдена намерена послать Москве "сильный сигнал" относительно ситуации с правами человека в России. В Вашингтоне считают, что союзникам необходимо координировать применение санкций за нарушение Россией прав человека. Имеются планы реагирования и на более широкий круг российских вызовов, рассказали телеканалу CNN источники, близкие к администрации Байдена.
Ранее в понедельник стало известно, что представители стран ЕС согласовали санкции против представителей российских властей, ответственных за уголовное преследование и заключение Навального. Список будет объявлен, как ожидается, на этой неделе. В него могут войти главы ряда силовых ведомств.
Кадыров рекомендовал родственника на пост мэра Грозного
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на должность мэра Грозного кандидатуру своего четвероюродного брата, 30-летнего Хас-Магомеда Кадырова. Ранее он возглавлял администрацию главы и правительства республики.
Вместо Хас-Магомеда Кадырова на эту должность назначен бывший министр Галас Таймасханов, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.
Первым заместителем Таймасханова будет ещё один родственник Рамзана Кадырова - его двоюродный брат и теперь уже бывший руководитель Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.
- Хас-Магомед Кадыров был назначен руководителем администрации главы и правительсива Чечни в ноябре 2020 года. До этого он занимал должность секретаря регионального Совета безопасности, в 2019 году трудился мэром Аргуна, а в 2017 году в возрасте 26 лет был поставлен руководить полицией Грозного.
- Устроены и старшие дочери главы Чечни. В 2020 году 21-летняя Айшат стала первым заместителем министра культуры республики, 20-летняя Хадижат - начальником департамента дошкольного образования Грозного.
- Приемный брат Рамзана Кадырова, Висита Кадыров в октябре 2020 года занял пост заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Чеченской республике.
- В марте на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи и родных Рамзан Кадыров заявил: "Мне не стыдно, если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства? Меня это мало волнует".
В Тбилиси озвучили призыв к властям начать прямой диалог с абхазской стороной
Представители гражданского общества, участвующие в процессе мирного урегулирования конфликтов, призывают власти Грузии предпринять шаги для установления прямого диалога с абхазскими политиками и общественностью. Полный текст обращения публикует издание Netgazeti:
«С тех пор, как Аслан Бжания стал лидером Абхазии в прошлом году, а Александр Анкваб и Сергей Шамба заняли важные руководящие должности, Сухуми неоднократно заявлял о своей готовности к прямому диалогу с Тбилиси.
В своих публичных выступлениях г-н Бжания и г-н Шамба обозначили некоторые вопросы, по которым Сухуми считает возможным диалог, а именно сотрудничество в области энергетики, торговли, экономики, свободы передвижения и других.
Кроме того, в конце 2020 года в Сухуми была опубликована «Концепция внешней политики», в которой целая глава была посвящена грузино-абхазским отношениям. В этом документе, среди прочего, содержится новое предложение: Сухуми рассматривает возможность диалога в двустороннем формате параллельно с Женевскими международными переговорами.
После заявлений Сухуми правительство Грузии также выразило в целом положительное отношение к идее диалога. В то же время следует отметить, что Грузия как на местном, так и на международном уровне неоднократно заявляла о своей позиции по разрешению конфликтов только мирным путем. Однако трансформацию конфликта сложно представить без конкретных предложений со стороны властей Грузии и прямого диалога с Сухуми.
Мы, представители гражданского общества, высоко ценим готовность к мирному диалогу между Сухуми и Тбилиси и призываем власти Грузии предпринять эффективные шаги для начала прямого диалога с абхазским обществом и политическими лидерами. Мы выражаем готовность поддержать этот процесс с максимальной отдачей наших возможностей и опыта.
Мы убеждены, что прямой диалог будет способствовать принятию взаимовыгодных решений и нормализации грузино-абхазских отношений».
Документ подписали около 40 представителей гражданского общества. Среди них – директор фонда Левана Микеладзе, бывший посол Грузии в США Арчил Гегешидзе, конфликтолог Георгий Канашвили, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закареишвили, экс-председатель правительства Автономной Республики Абхазия Вахтанг Колбая.
Председателем абхазского Конституционного суда стала Людмила Ходжашвили
Председателем Конституционного суда самопровозглашенной республики Абхазия избрана Людмила Ходжашвили.
Как пишет «Апсныпресс», срок полномочий бывшего председателя истек 27 февраля. 1 марта, на закрытом заседании были проведены выборы председателя, его заместителя и судьи-секретаря Конституционного суда.
«На очередной трехлетний срок избраны: председателем Конституционного суда – Ходжашвили Людмила Платоновна, заместителем председателя – Пилия Диана Эдуардовна, судьей-секретарем Конституционного суда – Тания Нурий Арзадинович», – говорится в сообщении.
Людмила Ходжашвили – судья Конституционного суда с 2016 года, в 2005-2011 годах руководила абхазским Минюстом.
США выделили 125-миллионный пакет военной помощи Украине
В понедельник Министерство обороны США объявило о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 125 миллионов долларов.
Украина получит два современных патрульных катера Mark VI, предназначенных для патрулирования прибрежных акваторий. Украине также будут переданы котрбатарейные радары, позволяющие выявлять источники артиллерийского огня, приборы для получения и обработки спутниковых снимков и полевое медицинское оборудование.
Это первый пакет военной помощи Украине, одобренный администрацией Джо Байдена. О предоставлении Украине американских военных катеров было объявлено еще прошлым летом. Тогда Госдепартамент заявлял о том, что наличие этих кораблей поможет Украине организовать эффективное патрулирование на реках и прибрежных водах в исключительной экономической зоне страны в Азовском море. В арсенале Украины уже есть шесть подобных катеров.
Конгресс санкционировал выделение Украине дополнительной военной помощи в этом году на сумму 150 миллионов долларов. Однако Киев сможет использовать эти средства на приобретение американских вооружений и оснащений только после того, как Пентагон и Госдепартамент США придут к выводу, что страна "достигла достаточного прогресса" в проведении военной реформы. Министерство обороны США "призывает Украину расширять реформы, укрепляющие гражданский контроль над вооруженными силами, повысить открытость и отчетность в оборонной индустрии и модернизировать оборонный сектор в соответствии со стандартами и принципами НАТО".
Пикет у парламента Грузии: задержаны несколько активистов
Пленарное заседание парламента Грузии сегодня проходит на фоне шумного протеста. С утра здание законодательного органа пикетируют гражданские активисты, а также сторонники и лидеры оппозиции, которые требуют назначения досрочных парламентских выборов и освобождения «политических заключенных».
Как пишет «Новости-Грузия», группы протестующих сосредоточились у всех входов в парламент – на проспекте Руставели, улицах Чичинадзе, 9 Апреля, Зубалашвили. Участники акции заявляют, что главная их цель – создать максимальный дискомфорт депутатам от правящей партии «Грузинская мечта». Ранее они предупреждали, что не пропустят их машины во двор парламента. Пока что автомобилей членов парламентского большинства на территории замечено не было.
«Наш митинг мирный, без блокады здания. Просто всем депутатам, которые хотят присутствовать на сегодняшнем заседании от «Грузинской мечты», придется пройти рядом с нашим народом», – сказал один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.
На месте усилены меры безопасности. У парламента мобилизованы сотни сотрудников патрульной полиции, а у входов в здание выставлены высокие металлические заграждения.
Несколько раз ситуация обострялась. Происходило это, когда сотрудники МВД требовали, чтобы демонстранты ушли с проезжей части на тротуар и пытались отодвинуть людей.
По информации Общественного вещателя Грузии, у парламента уже задержали нескольких активистов. В МВД уточнили, что полиция задержана семь человек по статье 173 Кодекса Грузии об административных правонарушениях (неповиновение законному требованию полиции).
Оппозиция объявила о начале бессрочных протестов после полицейского штурма штаб-квартиры ЕНД и задержания ее председателя Ники Мелия 23 февраля. У парламента разбили палаточный городок, который стали центром протестной активности. Оппоненты властей намерены продолжать уличные акции до выполнения их требований.
Отменять митинги по причине возобновления переговоров с правящей командой в оппозиции не собираются. Они считают, что протесты помогут сделать политический диалог более продуктивным.
Накануне в администрации президента прошла встреча лидеров оппозиции и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Инициатором переговоров стал президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил Тбилиси с визитом.
«Медиазона» сообщила о возможных соучастниках убийства Бориса Немцова
Издание «Медиазона» и общественный антикоррупционный проект Scanner Project установили, как сообщается в их совместном расследовании, возможных соучастников убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.
Опираясь на данные телефонных биллингов, данные об авиаперелетах и анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили, что за несколько дней до убийства, в день убийства, а также сразу после его совершения уроженцы Чечни, позже осужденные за участие в преступлении, неоднократно созванивались и общались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками.
Среди них - сотрудник Шелковского РОВД Чечни Асланбек Хатаев, улетевший из Москвы после убийства Немцова, его начальник, командир патрульно-постовой службы Халид Уцимиев, который прилетел в столицу в день убийства, а также два человека из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова - член Совета Федерации Сулейман Геремеев и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов.
Осужденные за убийство Бориса Немцова также созванивались с помощником Рамзана Кадырова Вахой Геремеевым, который является родственником Сулеймана Геремеева.
Как отмечается в расследовании «Медиазоны» и Scanner Project, все перечисленные лица либо не были допрошены по делу Немцова, либо опрашивались в Чечне сотрудниками местных правоохранительных органов, которые не задали многих вопросов, интересовавших федеральное следствие.
Сразу после убийства один из подозреваемых в его организации, Руслан Геремеев, а также Асланбек Хатаев несколько раз звонили некоему Али Алиеву, уроженцу Дагестана. «Медиазона» установила, что автомобиль, которым пользовался Алиев, был оформлен на Асланбека Исмаилова, главу строительной компании «Нийсо и К», которая до этого принадлежала матери Адама Делимханова. Али Алиев в своих записях в соцсетях указывал местом своей работы с 2008-го по 2011-й год Государственную Думу, депутатом которой был Делимханов.
Наконец, «Медиазона» и Scanner Project установили, что в квартире на улице Веерная в Москве, где перед убийством Немцова жили причастные к преступлению лица, вместе с ними находился Шамхан Тазабаев - он ранее служил командиром чеченского ОМОНа. А тем же рейсом, на котором участники убийства покинули Москву, улетел в Чечню брат Адама Делимханова Ахмат.
- Оппозиционный политик, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту близ Кремля. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных могут быть причастны люди из окружения Владимира Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в совершении преступления пятерых уроженцев Чечни - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили сроки лишения свободы от 11 до 20 лет.
- Еще один подозреваемый в участии в убийстве, Беслан Шаванов, по официальной версии подорвался на собственной гранате при попытке его задержания. Руслан Мухудинов, названный следствием организатором преступления, объявлен в международный розыск. В 2020-м году, человек, похожий на Мухудинова, попал на фотографию, которую опубликовал представитель семьи Геремеевых. Снимок был сделан в Чечне.
- Руслан и Артур Геремеевы, которых также подозревали в организации убийства, якобы бесследно исчезли. Следствие хотело допросить их, но не смогло, поскольку, по официальной версии, дверь дома по месту их регистрации никто не открыл.
- В пятую годовщину убийства Бориса Немцова, 27 февраля 2020 года, Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В Абхазии выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 199 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 28 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 39 человек, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12842 человека. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12387 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Глава Евросовета: Политический кризис в Грузии нужно решить срочно
«Политический кризис в Грузии требует срочного разрешения, и сегодня в этом направлении был сделан важный шаг», - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на брифинге в администрации президента Грузии.
По инициативе и при непосредственном участии главы Евросовета, пребывшего в Тбилиси с официальным визитом, за столом переговоров сегодня собрались представители всех оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам выборов осенью 2020 года, а также премьера Грузии Ираклий Гарибашвили.
По итогам двухчасовых переговоров Мишель сообщил журналистам, что основная цель встречи заключалась в том, чтобы стороны выслушали друг друга и продемонстрировали готовность к еще «большему доверию в ближайшие дни», передает агентство «Новости-Грузия».
Стороны договорились, что к обсуждению хода переговоров оппозиции и властей Грузии в Брюсселе вернутся через две недели, в ходе заседания Совета Ассоциации ЕС-Грузия.
«В этой стране существует много сложных и комплексных вызовов. Экономическое развитие, социальная ситуация, Covid-19, безопасность, стабильность – это очень важные вызовы, которые необходимо преодолеть. Вот почему этот политический кризис необходимо срочно разрешить…
Я горжусь тем, что сегодня был сделан важный шаг в правильном направлении. Это не означает, что все решено, это не означает, что нет более сложных вопросов. Когда я задал четкий вопрос всем участникам, существует ли политическая воля для укрепления политического диалога, чтобы вместе найти решение, ответ был однозначным – «да». Это был хороший шаг, важнейший шаг, и мы продолжим поддерживать эти позитивные усилия», - заявил Мишель.
После встречи премьер Ираклий Гарибашвилизаявил, что диалог между правительством и оппозицией будет продолжен и в ближайшее время стороны должны найти общий язык.
Гарибашвили: Диалог между правительством и оппозицией состоялся и будет продолжен
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что диалог между правительством и оппозицией будет продолжен и в ближайшее время стороны должны найти общий язык.
Ираклий Гарибашвили сделал заявление после встречи с представителями оппозиции в администрации президента Грузии, которую сегодня неожиданно предложил провести находящийся в Тбилиси с официальным визитом президент Европейского совета Шарль Мишель.
Администрация президента Грузии распространила видеокадры со встречи. Видно, что за столом переговоров правительство и правящую партию представляет только один человек - Ираклий Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, именно президент Евросовета порекомендовал сторонам в максимально короткое время найти общий язык для преодоления политического кризиса в Грузии.
«Организованная Шарль Мишелем встреча прошла в довольно конструктивной атмосфере. Мы сегодня установили диалог, обсудили целый ряд вопросов, а также те различия, которые у нас есть - у правящей партии, правительства и у оппозиции. Естественно, у нас есть принципиальные позиции по определенным вопросам, есть наше аргументированное мнение, также мы выслушали от каждого представителя поставленные ими вопросы и ответили на них.
Мы сошлись на том, что диалог продолжится. У меня будут консультации с политическим советом партии, и мы определимся по поводу следующих шагов.
Хочу сказать, что президент Европейского совета призвал, рекомендовал, посоветовал нам, чтобы в очень короткое время мы все вместе – оппозиция и правительство - нашли общий язык, который будет лучше всего служить интересам нашей страны и народа.
Еще раз хочу заявить, что мы должны изыскать возможность такой национальной, общей идеи, которая объединит нас, наш народ, это то, что необходимо сегодня нашей стране больше всего, общий национальный консенсус, общее национальное согласие», - заявил Гарибашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
Встреча лидеров оппозиции и правительства проходит в администрации президента Грузии
Встреча представителей оппозиции и правительства проходит в администрации президента Грузии. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на администрацию правительства. Встреча началась в 20:00.
Провести встречу между властями и оппозицией предложил находящийся в Тбилиси с официальным визитом президент Европейского совета Шарль Мишель. Он неожиданно заявил об этом на итоговой пресс-конференции с участием премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
«Я призываю все стороны ослабить эскалацию и объединить силы для налаживания политического диалога, и я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации. Повторяю, пришло время политического диалога», - заявил Мишель. В свою очередь, премьер-министр выразил готовность принять участие в такой встрече.
Визит высокопоставленного представителя Евросоюза в Грузию проходит на фоне острого политического кризиса - на прошлой неделе был арестован председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
Оппозиция ответила акциями протеста, от которых готова отказаться только в случае возобновления переговоров с правящей партией «Грузинская мечта». Участники акций требуют освободить политзаключенных и провести внеочередных выборы парламента.
Прибыв в Тбилиси, Шарль Мишель заявил, что политический кризис в Грузии очень тревожит и Евросоюз, и его лично. От имени Евросоюз он призвал стороны работать для поиска выходов из кризиса.
В Тбилиси Шарль Мишель провел встречу с президентом и премьером, а также с лидерами оппозиции. Президент Евросовета покинет Грузию 2 марта. Прибыв в Грузию из Молдовы, из Тбилиси он направится в Киев.
Пашинян предложил досрочные выборы и изменения в конституции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого требуют участники уличных акций оппозиции, выступил с предложением провести референдум об изменении в стране формы правления, а также заявил о готовности к досрочным выборам в парламент.
Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана, на который собрались несколько тысяч человек. Он сказал, что инициирует проведение в октябре референдума о принятии новой конституции или о поправках к действующему основному закону, чтобы перейти от парламентской формы правления к полупрезидентской.
При этом совсем недавно - в 2018 году - Армения от полупрезидентской, напротив, перешла к парламентской республике. Сторонники этого изменения рассчитывали на то, что бывший президент Серж Саргсян сохранит власть, став премьер-министром. Этот план, однако, сорвали массовые уличные выступления сторонников Пашиняна, которым в конце концов удалось добиться назначения премьером именно своего лидера.
Пашинян также сказал, что готов к досрочным парламентским выборам, если на это согласится оппозиция.
Противники Пашиняна требуют его отставки, обвиняя премьера, помимо прочего, в поражении в войне в Нагорном Карабахе в прошлом году. Тогда азербайджанские войска заняли значительную часть территорий, около 30 лет находившихся под армянским контролем. В последние дни ситуация в Армении ещё более обострилась из-за противостояния между руководителем Генштаба вооружённых сил Оником Гаспаряном и Пашиняном. Президент Армении Армен Саркисян отказался подготовленный Пашиняном указ об отставке Гаспаряна, который ранее призвал к отставке премьера и правительства.
В понедельник в Ереване проходят акции как сторонников, так и противников Пашиняна.
Инициатива Шарля Мишеля: власти и оппозиция Грузии проведут сегодня встречу
Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации, время политического диалога, – об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции с премьер-министром Грузии.
По его словам, он призывает все стороны, чтобы произошла деэскалация и объединились силы для политического диалога.
«Меня очень беспокоит углубляющийся политический кризис, существующий в Грузии. Грузия за эти годы добилась демократии и достижений. Поляризация и кризис во время вашего пребывания на посту премьер-министра, усилия ваших коллег и усилия лидеров оппозиции должны быть исправлены, поляризации необходимо положить конец. Правительство любой страны должно проявлять лидерские качества, а также противостоять вызовам и действовать с учетом интересов Грузии. Я призываю все стороны, чтобы произошла деэскалация и объединились силы для политического диалога. Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации, время политического диалога», – заявил Шарль Мишель.
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, он готов сегодня провести встречу с оппозицией. Гарибашвили поблагодарил президента Европейского совета за инициативу встречи, пишет Общественный вещатель.
«Я хочу откликнуться на блестящую инициативу, озвученную Шарлем Мишелем, которая касается возможной встречи между мной и оппозицией. Хочу публично подтвердить – я готов присутствовать на этой встрече и участвовать во встрече. Я хотел бы подтвердить свою готовность от имени нашей команды, что мы сделаем все, чтобы предпринять конкретные шаги в направлении деэскалации и реального, конструктивного диалога. Я хочу поблагодарить господина президента за эту инициативу», – заявил Ираклий Гарибашвили.
Отметим, что Шарль Мишель уже провел встречу с лидерами грузинской оппозиции.
В Южной Осетии критикуют Сергея Кургиняна за слова о мормонах
Выступление лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна вызвало крайнее удивление в Южной Осетии, – заявили в МИД самопровозглашенной республики. В ведомстве говорят, что слова политолога содержали некорректные и недопустимые формулировки сомнительного характера с упоминанием руководства администрации югоосетинского президента.
В эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Кургинян вначале заявил, что российская власть, вместо того, чтобы проводить политику, направленную на спасение России, занимается расстановкой мормонов в органы власти в местах непосредственной близости к противнику. После этого он затронул ситуацию в Южной Осетии:
«Это значит у нас там ЦРУ шурует? А у нас там не администрация шурует, заполненная мормонами полностью? Те, кто руководят администрацией в Южной Осетии — это не мормоны? А они сами заявляют, что мормоны. Позвоните, спросите. А вам рассказать, что такое мормоны и какая там роль Солт-Лейк-Сити, и какая там роль ЦРУ? Тоже будем каждый раз кивать на ЦРУ? ЦРУ делает свое дело и воюет с нами. И правильно делает, а что делают другие? Что делает власть?».
В пресс-службе югоосетинского МИД выразили надежду, что Сергей Кургинян «оценит всю нелепость произошедшего недоразумения и сделает соответствующий комментарий».
«Хочется верить, что подобные скоропалительные и ничем не подкрепленные высказывания, использованные известным российским политологом и общественным деятелем, были сделаны в силу недостаточной осведомленности в данном вопросе и без должного учета чувствительной реакции на эти слова, имевшей место в югоосетинском обществе. И ещё – трудно увязать высказывания господина Кургиняна в упомянутом телеэфире с тем обстоятельством, что в свое время он был награжден государственной наградой – медалью «За службу на страже мира в Южной Осетии» за правдивое освещение событий, происходящих вокруг Южной Осетии», – заявили в пресс-службе югоосетинского ведомства.
Президент и премьер Армении обсудили политический кризис в стране
Сегодня состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщили в канцелярии президента, поскольку Армен Саркисян болен, премьер-министр навестил его.
«Естественно, президент и премьер коснулись внутриполитической ситуации в стране. Другая распространяемая информация является абсолютной ложью и попыткой обострить и без того напряженную ситуацию», – говорится в заявлении канцелярии президента.
Офис президента еще раз призвал «воздерживаться от распространения провокационной и лживой информации», в то же время вновь подчеркнув, что «президент Республики руководствуется исключительно Конституцией в общегосударственных и национальных интересах и действует в рамках своих конституционных полномочий».
Политический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, заявив, что политическое руководство «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации». Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.
После заявления Генштаба ВС премьер-министр Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота и подписал решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армении Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление обратно в канцелярию премьера. После этого Пашинян повторно представил проект указа об освобождении Оника Гаспаряна с должности.
Между тем, оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, установив палатки возле здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване.
15-летний подросток погиб в результате взрыва в Гардабани
Несчастный случай в Гардабани. В результате сильного взрыва погиб один подросток, еще один пострадал. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.
По словам очевидцев, подростки 11 и 15 лет возвращались домой из школы. Они шли через поле, когда раздался взрыв. Причина происшествия пока не известна.
15-летний подросток был доставлен в больницу с множественными травмами, однако спасти его не удалось. Жизни 11-летнего мальчика ничего не угрожает.
На месте происшествия мобилизована полиция, работают эксперты-криминалисты. По данным МВД, следствие ведется по статье 229 Уголовного кодекса – взрыв.
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