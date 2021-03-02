Сопредседатели Женевских дискуссий посещают Цхинвали

Германия планирует продлить действие так называемого локдауна в связи с эпидемией коронавирусной инфекции до 28 марта.

При этом уже начиная с 8 марта в стране начнут ослаблять некоторые ограничения, передаёт Reuters со ссылкой на издание Focus Online. Журналисты цитируют проект соглашения, подготовленного для встречи канцлера Ангелы Меркель с главами 16 федеральных земель.

Ожидается, что это обсуждение состоится в среду, 3 марта. Reuters отмечает, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в ФРГ превышает 2 миллиона 400 тысяч.

В соседней Чехии в попытке остановить резкий рост заражений коронавирусом с 1 марта действует новый трёхнедельный локдаун. Жителям запрещено перемещаться между регионами, закрылись детские сады и начальные классы школ. Введено обязательное ношение респираторов в транспорте, офисах, магазинах, больницах, других общественных местах. Также респираторы и маски обязательны на улицах, в людных местах.

Чехия с населением примерно в 10 миллионов 600 тысяч лидирует в мировом антирейтинге по числу заражений на 100 тысяч человек населения за последние две недели. Всего с начала пандемии в стране более одного миллиона 250 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 и свыше 20 тысяч умерших от болезни.

Мировым лидером по общему числу заражений и смертей от коронавируса остаются Соединённые Штаты. Как заявила в понедельник директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, начавшееся распространение более опасных штаммов коронавируса потенциально чревато четвёртой волной заболеваемости в стране. На прошлой неделе, как отметила Валенски, в США каждый день было около 70 тысяч новых случаев. Число умерших за сутки составляло 2 тысячи.

По всему миру циркулируют несколько различных вариантов вируса, из них наиболее опасными эксперты считают штаммы, появившиеся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, пишет "Би-би-си".

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к 114 с половиной миллионам, число жертв превышает два с половиной миллиона.