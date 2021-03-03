«У нас неплохой рост товарооборота» – Сергей Лавров принял Даура Кове

В Москве сегодня прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове. Как пишет «Апсныпресс», стороны подписали план консультаций на 2021-2022 годы. Лавров заявил, что документ позволит «продолжать системно, эффективно и результативно взаимодействовать».

«У нас неплохой рост товарооборота за 2020 год. По данным Федеральной таможенной службы – более 250 миллионов долларов США. Это – серьезные цифры. Ну и, конечно же, мы продолжаем сотрудничать по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Мы видели, как хорошо принимали наших военных медиков, которые развернули в Абхазии мобильный госпиталь и несколько месяцев помогали нашим абхазским друзьям. Там работали и гражданские медицинские сотрудники. Надеюсь, что тенденция, которая наблюдается сейчас в России, имеет место и в Республике Абхазия. Я имею в виду сокращение количества зараженных. В любом случае, это – та тема, по которой наше сотрудничество будет продолжаться», – сказал глава МИД РФ.

Даур Кове отметил, что «динамика абхазо-российских отношений внушает оптимизм», а сотрудничество Москвы и Сухуми «выстраивается на основе принципов союзничества и стратегического партнерства».

«Повестка двусторонних отношений достаточно успешно реализуется. Между нашими странами ведется активный политический диалог как на уровне глав государства, так и на уровне министерств и ведомств», – сказал он.

Даур Кове считает, что важное значение имеет совместная работа в рамках Женевских дискуссий.

«2020 год выдался непростым для всего мирового сообщества, и в это сложное время мы всецело ощущаем поддержку со стороны России. Особо хотелось бы отметить ту неоценимую помощь, которую оказала и продолжает оказывать Республике Абхазия Российская Федерация в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19», – добавил он.