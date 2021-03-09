В Германии помешали убийству брата оппозиционного блогера из Чечни Абдурахманова

В Германии предотвращено убийство Мохаммада Абдурахманова, родного брата оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом в своем блоге сообщил сам блогер. «Киллер задержан, орудие изъято, идет следствие», – заявил Тумсо.

По его словам, организация убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, это двоюродный брат Рамзана Кадырова. Тот нашел проживающего в Германии посредника – Валида Дадакаева – и передал ему деньги. Пистолет Макарова для убийства Дадакаев купил у своего родственника, Романа Цакаева. Последний был уже известен Тумсо тем, что в 2019 году записывал оскорбления в его адрес. Оружие Дадакаев тайно провез в Германию.

Тем временем Эдельгериев нашел киллера, Тамерлана Аурбиева, который в прошлом воевал в Чеченской республике против федеральных войск, но был амнистирован Кадыровым. Аурбиев нелегально прибыл в Европу. Его и Дадакаева задержали, и заказчикам преступления пришлось выплатить за освобождение несколько десятков тысяч евро штрафа. Потом Дадакаев и Аурбиев выследили Абдурахманова и спланировали, где именно произойдет убийство.

«Следствию предстоит выяснить, как Дадакаев узнал адрес», – отмечает Абдурахманов.

В последний момент Аурбиев связался с братьями Абдурахмановыми и сообщил о покушении. Сейчас он находится под защитой немецкой полиции. Сам Мохаммад Абдурахманов сообщил, что узнал о покушении несколько месяцев назад и отнесся с доверием к словам Аурбиева, поскольку угроза его жизни существует давно. Он также сообщил со слов несостоявшегося киллера, что за его убийство обещали заплатить полмиллиона евро.

«Расследование дела ведет федеральная прокуратура и федеральная криминальная полиция Германии, она забрала его у регионального ведомства. Тот факт, что эти структуры занимаются этим делом, означает убежденность немецких властей в иностранном следе заказного убийства», – объяснил Кавказ.Реалии Мохаммад Абдурахманов.