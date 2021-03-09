Владимир Делба обсудил с медиками меры по защите населения от COVID-19

Под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия состоялось совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором обсудили текущую эпидемиологическую обстановку и меры по ее регулированию.

На встрече присутствовали министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, главный санитарный врач республики Людмила Скорик, руководитель аппарата кабинета министров Давид Сангулия.

По словам Тамаза Цахнакия, в республике наблюдается отчетливый спад заболеваемости и нужно сохранить положительную динамику: «По статистическим данным, идет спад заболеваемости, также снизилось и количество обращений граждан в медучреждения с симптоматикой ОРВИ и ОРЗ. Нагрузка на медперсонал стационаров страны стала равномерной. Нельзя допустить изменения этих показателей в худшую сторону».

По словам Людмилы Скорик, Координационный штаб считает необходимым продлить действующие ограничения: «Мы рекомендуем продлить все ограничительные меры, которые действуют сейчас. Основная причина этому то, что в Абхазии не начался процесс вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Необходимо сохранить хорошие, стабильные результаты, которые у нас видны с середины февраля до сегодняшнего дня». По словам Скорик, на данном этапе снимать ограничения нельзя.

Владимир Делба согласился с медиками в том, что достигнутый результат важно сохранить:

«Мы выражаем признательность всем работникам здравоохранения за то, что путем тесного взаимодействия удалось достичь стабилизации обстановки. Как известно, важным методом борьбы с вирусом является общая вакцинация. К этому процессу мы должны тщательно подготовиться. Поэтому для продолжения этой работы считаю необходимым закрепить результат».

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12989 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12405 человек.

На сегодняшний день в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, 19 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

Предложение о продлении ограничительных мер представят на рассмотрение президенту Аслану Бжания в проекте соответствующего распоряжения.