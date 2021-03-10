Юго-Осетпотребнадзор: тенденция по выявляемости новых случаев COVID-19 настораживает

Процент выявляемости больных коронавирусом в Южной Осетии в начале марта варьируется от 12 до 22 процентов, сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.

«Процент не низкий, это надо понимать. COVID-19, конечно же, никуда не денется, скорее всего он впоследствии перейдет в сезонную заболеваемость. Но сегодня рекомендуем населению придерживаться всех профилактических мер, соблюдать правила гигиены, масочный режим, дезинфекционный режим, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей», – сказала Кочиева.

По её словам, риску подвергаются и граждане, которые болели коронавирусом осенью прошлого года.

«За этот период титр антител мог снизиться до минимума. Есть случаи, когда у переболевших COVID-19 они и вовсе отсутствуют. Разумеется, подвержены опасности и те, кто пока не болел коронавирусом. Люди могут думать также, что у них обычный грипп, но в любом случае они должны самоизолироваться дома, не контактировать с родными без маски, соблюдать правила гигиены и в обязательном порядке вызвать участкового врача», – подчеркнула главный санитарный врач.

Марина Кочиева рассказала, что с ноября прошлого года наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

«В октябре прошлого года из общего количества проведенных исследований на COVID-19 – 43 процента оказались положительными, в ноябре – 24 процента, декабре – 22 процента, в январе этого года – 20 процентов, в феврале – 10 процентов, при том, что количество проб увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем», – рассказала главный санитарный врач.

При этом она указала, что более чем в два раза за январь-февраль текущего года уменьшилось количество выявляемых случаев COVID-19 в Джавском районе (с 28 процентов до 11-ти), в Цхинвальском районе с 18 до 5 процентов, а в Знаурском районе, наоборот – увеличилось с 16 до 45 процентов.

Отметим, что за минувшие выходные в Южной Осетии было выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом.