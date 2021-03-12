Абхазский парламент не смог утвердить поправки в закон о декларировании

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия не смогли во втором, окончательном чтении утвердить поправки в закон о декларировании.

В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 27 депутатов, воздержались двое. Во втором чтении документ поддержали 17 депутатов, против выступил один, двое воздержались. Для утверждения законопроекта требовалось 18 голосов.

Как пишет «Апсныпресс», информацию об изменениях в закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» на заседании представил депутат Гиви Кварчия.

По его словам, предлагается сузить перечень членов семьи декларанта: супруг (супруга), несовершеннолетние дети, родители декларанта, совершеннолетние дети, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

В статью 6, помимо кандидатов в президенты и кандидатов в депутаты, которые должны представлять декларации о доходах в Центризбирком, предлагается добавить и кандидатов в вице-президенты.

Уточняется часть статьи 8, касающаяся сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

Статью 16 закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» предлагается изложить в следующей редакции: «Настоящий закон вступает в силу с 3 апреля 2021 года». Ранее вступление в силу закона увязывалось с принятием закона о госслужбе.

Ряд депутатов на заседании отметил, что в законопроекте есть технические ошибки и за него сегодня не стоит голосовать. На некоторые внутренние противоречия в законе обратила внимание представитель президента в парламенте Саида Бутба.