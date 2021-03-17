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Гарибашвили: «Членство в НАТО – главный приоритет внешней политики и безопасности Грузии»
Членство в НАТО является главным приоритетом внешней политики и безопасности Грузии, оно настолько важно, что даже отражено в нашей Конституции, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Гарибашвили сообщил, на встрече стороны обсудили динамичную и содержательную повестку дня сотрудничества НАТО-Грузия и процесс интеграции, – пишет Общественный вещатель.
По словам главы Кабмина, у Грузии есть все практические инструменты для подготовки к членству, и страна является одним из самых близких, надежных и взаимосовместимых партнеров Альянса.
«Мы приветствуем растущее представительство Альянса в Черноморском регионе, присутствие Альянса на Черноморском побережье является сильным сдерживающим фактором, который имеет столь сильный стабилизирующий эффект для стран региона. Европейская безопасность не может быть достигнута без безопасного и стабильного Черного моря, эта реальность стала болезненно очевидной в последние годы. Мы приветствуем стратегию союзников по задействованию «НАТО 2020», которая в конечном итоге свяжет нас с новой стратегической концепцией Североатлантического альянса», – заявил премьер.
Другие новости дня
США расширили санкции в связи с отравлением Скрипалей и Навального
Соединённые Штаты расширили санкции, введённые ранее в отношении России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и Алексея Навального в Томске. Об этом говорится в сообщении министерства торговли США.
Согласно заявлению, с 18 марта Соединённые Штаты останавливают действие имеющихся исключений из запрета на экспорт в Россию и реэкспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Речь идет о запрете поставок продукции оборонного и двойного назначения.
Самые серьезные проблемы испытают авиационная и космическая отрасли России: обе они лишатся американского экспортных поставок уже после 1 сентября 2021 года, следует из объявления Минторга США.
Комментируя расширение санкций, министерство указало: "Применяя запрещенные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство грубо нарушило свои обязательства, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия, и напрямую подвергало своих граждан и иностранцев смертельному риску. По этой причине Министерство торговли запрещает России доступ к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в сфере химического оружия".
В то же время нынешняя инструкция оставляет американскому руководству право делать исключения в каждом конкретном случае, если оно посчитает, что одобрение той или иной экспортной сделки с российской стороной будет отвечать интересам нацбезопасности США.
Вскоре после отравления Скрипалей американские власти ввели два раунда санкций в соответствии с законом от 1991 года о запрете химоружия. Аналогичные меры – уже из-за отравления Навального – были введены в августе прошлого года, а затем и в марте нынешнего. В "черный список" попали ряд физических и юридических лиц, включая некоторые российские научные институты. Одновременно были введены ограничения на поставку в Россию технологий прямого военного, а также двойного назначения. Под запрет попали также кредитные линии от американского государства и поставки помощи из США.
Пресс-релиз Минторга США публикуется в день обнародования интервью, в котором президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, является ли Владимир Путин "убийцей".
Йенс Столтенберг: в НАТО обеспокоены ситуацией в Грузии
В НАТО обеспокоены политической ситуацией в Грузии и ожидают от Тбилиси соблюдения демократических стандартов. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Он подчеркнул, что Грузия должна продолжить реализацию реформ.
«НАТО обеспокоена ситуацией в Грузии. НАТО ожидает от Грузии соблюдения демократических стандартов и решения политических сложностей путем диалога», – заявил Столтенберг.
Генсек НАТО вновь выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии, призвал Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, а также вывести войска из Грузии.
Политический кризис начался в Грузии после парламентских выборов 31 октября 2020 года и обострился из-за ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Нателашвили покинул встречу с Даниельсоном в знак протеста
Лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили в знак протеста покинул встречу с личным представителем президента Европейского совета, шведским дипломатом Кристианом Даниельсоном.
Нателашвили говорит, что настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и безоговорочном освобождении лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа.
«Хочу заявить, что Лейбористская партия покидает формат переговоров, где в качестве первого вопроса не рассматривается дата новых парламентских выборов и где освобождение политзаключенных не решается в качестве первого вопроса, где незаконно арестованный Ника Мелия не сидит рядом с нами», – заявил Шалва Нателашвили.
Встреча в эти минуты продолжается при участии лидеров других оппозиционных партий и правящей «Грузинской мечты».
Даниельсон, прибывший в Грузию 12 марта для разрешения политического кризиса, в течение нескольких дней проводил индивидуальные встречи с представителями политических партий.
Он собирался вернуться в Брюссель 14 марта, однако сообщил, что продлевает свой визит в Тбилиси. Представитель президента Евросовета намерен остаться в Грузии до тех пор, пока соглашение между оппозицией и властями не будет достигнуто.
Российское следствие просит власти Италии арестовать виллы Абызова
Следственный комитет добивается ареста собственности экс-министра Михаила Абызова в Италии, говорится на сайте ведомства. В этой стране, как узнали следователи от итальянских коллег, у бывшего члена правительства остается имущество стоимостью в 2 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте СК.
В числе самых дорогих объектов – две виллы с земельными участками, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество в 15 километрах от морского побережья в регионе Тоскана. Российский суд уже наложил арест на эти активы и теперь просит сделать то же самое власти Италии.
Арестованного два года назад Абызова обвиняют в создании организованного преступного сообщества, крупном мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании криминальных доходов.
Обвиняемый не признает вину. Его адвокат Юлий Тай заверяет, что подзащитный никогда не скрывал наличия иностранной собственности, а во время работы на посту министра передал свои активы в доверительное управление. Скрытого имущества у Абызова не нашла и Генпрокуратура, когда проводила соответствующую проверку в 2015 году. Обвиняемыми по уголовному делу проходят, включая экс-министра, 16 человек, четверо из которых – в розыске.
О том, что Абызов мог участвовать в сомнительных махинациях на энергетическом рынке и управлении бизнесом во время нахождения на госслужбе, сообщал еще Алексей Навальный в своем расследовании, опубликованном в 2017 году. Тогда, однако, власти отказались предъявлять претензии к министру.
В 2011 году Абызов владел состоянием в 1,2 миллиарда долларов. Он занимал пост министра по делам Открытого правительства в правительстве Дмитрия Медведева, а ранее входил в состав правления РАО ЕЭС.
В Абхазии замглавврача Республиканской больницы взят под домашний арест
Заместитель главного врача Республиканской больницы Георгий Воуба взят под домашний арест. Как пишет «Апсныпресс», сухумский городской суд под председательством судьи Зарины Габеевой частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия.
Действия Георгия Воуба следствием квалифицируются по части 4 статьи 157 (хищение чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты) и пунктов «в» части 3 статьи 288 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) абхазского Уголовного кодекса.
По версии предварительного следствия, Георгий Воуба «путем уговора подстрекал главного врача Республиканской больницы Апполона Гургулия к превышению должностных полномочий и хищению имущества больницы в особо крупном размере путем растраты». Речь идет о сумме в 1 522 531 рублей.
Согласно постановлению суда, Георгию Воуба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 20 суток – до 4 апреля 2021 года. В рамках дела уголовное преследование ведется и в отношении главного врача Республиканской больницы Гургулия, а также индивидуального предпринимателя Аслана Дзкуа.
Отметим, что руководители Республиканской больницы заявляют, что непричастны к преступлениям, в которых их обвиняют. Так называемое «дело врачей» остается в центре внимания абхазского общества.
В ЕНД сообщили об обстреле офиса партии, МВД Грузии начало расследование
В оппозиционном «Едином национальном движении» (ЕНД) сегодня сообщили об обстреле фасада офиса партии на Кахетинском шоссе на окраине Тбилиси.
СМИ со ссылкой на представителей партии сообщают, что неизвестный из автомобиля стрелял по той части здания, на которой висит баннер с изображением председателя партии Ники Мелия. 23 февраля Мелия был задержан полицией и с тех пор находится в заключении.
Как пишет «Новости-Грузия», во время инцидента в офисе находились представители партии, сотрудники охраны и персонал, который занимался благоустройством здания. Свидетели заявляют, стрельбу осуществляли из автомобиля Toyota Camry белого цвета. Всего было произведено до 10 выстрелов, после чего автомобиль покинул территорию.
МВД Грузии распространило заявление в связи с инцидентом в офисе ЕНД. В нем сообщается, что по факту начато следствие по статьям 187 и 236 Уголовного кодекса, которые предусматривают повреждение чужой собственности и незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия.
«По сообщениям СМИ, баннер на фасаде офиса ЕНД на Кахетинском шоссе в Тбилиси был поврежден, вероятнее всего, выстрелами из огнестрельного оружия. В связи с указанным фактом в МВД никто не обращался. Расследование началось на основании информации, которая вышла в СМИ. Проводятся все соответствующие следственные и процессуальные мероприятия», – сказано в информации МВД.
- Председателя основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Нику Мелию арестовали после силовой операции в офисе партии 23 февраля. 17 февраля Тбилисский городской суд постановил вернуть политика под стражу за неуплату увеличенного залога по делу о подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных выступлений в июне 2019 года.
- Оппозиция расценила арест Мелия как политическое преследование и установление диктатуры. Международные партнёры Грузии заявили, что страна отступила назад на своём пути к демократическим преобразованиям.
Кристиан Даниельсон проводит совместную встречу с «Грузинской мечтой» и оппозицией
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон в эти минуты проводит совместную встречу с лидерами оппозиции и «Грузинской мечты».
Ранее Даниельсон, прибывший в Грузию 12 марта для разрешения политического кризиса, в течение нескольких дней проводил индивидуальные встречи с представителями политических партий.
Он собирался вернуться в Брюссель 14 марта, однако сообщил, что продлевает свой визит в Тбилиси. Представитель президента Евросовета намерен остаться в Грузии до тех пор, пока соглашение между оппозицией и властями не будет достигнуто.
Отметим, что оппозиция требует провести в стране внеочередные парламентские выборы. Однако премьер Ираклий Гарибашвили накануне заявил, что следующие выборы пройдут в стране в 2024 году.
Стороны также обсуждают вопрос освобождения лидера оппозиции Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа. В оппозиции их считают политзаключенными. В повестке дня также «амбициозная избирательная реформа» и судебная реформа.
Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей»
Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC о том, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей".
Байден дал эксклюзивное интервью журналисту Джорджу Стефанопулосу. Речь о Путине зашла в контексте опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США.
По словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным в январе он предупредил российского президента о "последствиях" в случае, если российское вмешательство подтвердится. Какими будут эти последствия - Байден не сказал. Ранее появились сообщения о том, что США уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак.
По словам Байдена, свой телефонный разговор с Путиным он начал словами: "Я знаю вас, и вы знаете меня" - после чего предупредил о возможных санкциях. При этом президент США отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера приведя продление договора СНВ-3.
- Байден не сказал, почему он согласен с характеристикой Путина как "убийцы". Ранее США ввели санкции против ряда российских официальных лиц и компаний, возложив на её власти ответственность за отравление оппозиционера Алексея Навального (Навальный выжил, однако его жизнь долгое время была в опасности). Группа Bellingcat утверждает, что тем же веществом "Новичок", которым, как говорится в её расследовании, сотрудники ФСБ отравили Навального, в России ранее были отравлены ещё несколько человек, они скончались.
Комитет защиты журналистов призвал французские власти расследовать нападение на оппозиционного азербайджанского блогера
Комитет защиты журналистов призвал тщательно расследовать нападение на азербайджанского оппозиционного блогера Мухаммеда Мирзали в городе Нанте на западе Франции. Международная неправительственная организация заявила, что французские власти должны не только обратить пристальное внимание на ситуацию с нападением, но и обеспечить другим блогерам и журналистам, нашедшим в стране убежище, право на свободу выражения.
Блогер подвергся нападению нескольких человек 14 марта. Неизвестные нанесли ему не менее 16 ножевых ранений и скрылись. Сообщается, что ему пытались отрезать язык. Он был доставлен в госпиталь в тяжёлом состоянии. Друг Мирзали, живущий в Германии, сообщил, что азербайджанец успел обратиться в полицию прямо перед нападением. За два дня до нападения в Youtube-канале пострадавшего был опубликован материал с утверждениями, что Баку охотится на критиков за границей, в том числе убивая их.
Мирзали стал известен своей критикой азербайджанского правительства. У его Youtube-канала около 265 тысяч подписчиков. В 2018 году он проводил кампанию протеста в социальных сетях под названием "Расскажем о диктаторе", приуроченную к назначению внеочередных президентских выборов в стране. В октябре 2020 года блогер сообщал о покушении и об угрозах со стороны азербайджанских чиновников. Ранее сообщалось о преследовании Баку членов его семьи.
Через три дня после нападения блогер находится в сознании, он включался в эфир из палаты госпиталя.
- Азербайджан занимает 168 из 180 мест в мире в ежегодном рейтинге свободы прессы. Президент Ильхам Алиев правит страной с 2003 года, до того президентом был его отец, возглавлявший республику 20 лет после приобретения ей независимости, а до того — все 70-е годы XX века.
Евросоюз введёт санкции за преследования ЛГБТ в Чечне
Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против ответственных за грубые нарушения прав человека в ряде стран, включая Россию.
Послы стран ЕС в Брюсселе согласовали список из 11 имён. Ожидается, что санкции вступят в силу 22 марта. Тогда же список будет опубликован. Санкции вводятся в соответствии с недавно одобренным механизмом, аналогичным американскому "закону Магнитского".
Как сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа, в списке 2 представителя России. В ЕС считают их причастными к преследованиям геев и других представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
Согласно сообщениям правозащитников, самих жертв и их родственников, власти Чечни активно преследуют людей по признаку их сексуальной ориентации. Речь идёт в том числе о внесудебных казнях. Десятки людей были вынуждены покинуть Чечню, многие получили убежище за рубежом. Власти республики отрицают преследования ЛГБТ и в то же время заявляют, что в Чечне "геев нет", а если бы они были, с ними расправились бы сами их родственники.
Также в списке, как утверждается, граждане Эритреи, Ливии, Южного Судана, КНДР и Китая. В случае с Китаем речь идёт о 4-х официальных лицах, предположительно причастных к преследованиям уйгуров.
В начале марта ЕС впервые использовал аналог "закона Магнитского", наложив санкции на глав 4-х российских силовых ведомств в связи с преследованием Алексея Навального.
В Джорджии 8 человек убиты при нападениях на массажные салоны
В американском штате Джорждия во вторник было совершено несколько нападений на массажные салоны, жертвами которых стали 8 человек. Подозреваемый задержан, полиция считает, что он действовал в одиночку. Мотивы нападений пока не ясны.
В салоне в Акуэрте к северу от Атланты были застрелены 4 человека, 1 получил ранения. Ещё 2 нападения произошли примерно через час в Атланте - в одном из салонов были убиты 3 человека, ещё один стал жертвой третьего нападения.
Стрелявший был задержан спустя несколько часов, полицейские остановили его автомобиль на юге штата Джорджия. Подозреваемого зовут Роберт Лонг, ему 21 год.
Среди жертв нападений - 7 женщин, 6 из них азиатского происхождения. Сам предполагаемый стрелявший - белый. Полиция пока не заявляла о том, что причиной нападений были расовые мотивы. В Нью-Йорке, однако, контртеррористическое подразделение полиции взяло под дополнительную охрану кварталы, населённые преимущественно выходцами из Азии.
Глава абхазского Минтуризма встретился в Москве с министром туризма Кубы
Министр туризма самопровозглашенной республики Абхазия Теймураз Хишба встретился в Москве с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсиа Гранда. Как сообщила пресс-служба абхазского министерства, встреча прошла в рамках XXVII Международной туристической выставки MITT-2021.
«Я готов сотрудничать с вами, если у вас есть такая заинтересованность», – сказал, по информации абхазского ведомства, кубинский министр и рассказал о развитии туризма на Кубе.
Глава абхазского Минтуризма Теймураз Хишба поблагодарил кубинского чиновника за интерес к Абхазии.
«Кубу мы любим еще со времен Советского Союза. Когда Фидель Кастро впервые посетил СССР, его привезли и в Абхазию. К Фиделю в нашей стране относились с большим уважением, он для нас был героем! В Абхазии есть семьи, которые до сих пор хранят воспоминания о том, как у них гостил Фидель Кастро. Есть много фотографий, где он пьет вино из абхазского рога, ест абхазскую еду», – сказал он.
Теймураз Хишба выразил надежду на то, что Куба признает независимость Абхазии.
«В 2008 году нас в качестве независимого государства признала великая держава – Российская Федерация. Россию поддержали ваши соседи – Никарагуа и Венесуэла, с которыми у нас установлены дипломатические отношения. Мы надеемся, что не за горами тот день, когда Кубинская Республика также признает независимость Республики Абхазия», – сказал он.
Теймураз Хишба рассказал кубинскому министру и о развитии туризма в Абхазии.
«У нас большие надежды на этот сезон и на то, что он качественно изменит всю туриндустрию Абхазии и привлечет большое количество новых инвестиций», – подчеркнул Теймураз Хишба.
Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.
Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Анатолий Бибилов подписал указы о назначении членов Кабмина
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указы о назначении десяти руководителей министерств и ведомств правительства.
Как пишет агентство «Рес», свои должности в новом Кабмине сохранили практически все чиновники. Новый руководитель появился в Минэкономразвития – Дзамболат Тадтаев, ранее занимавший должность первого заместителя главы ведомства. Возглавлявший это министерство Геннадий Бекоев занял пост премьер-министра – на прошлой неделе его кандидатуру большинством голосов одобрил югоосетинский парламент. Дзамболат Тадтаев при этом будет в новом правительстве вице-премьером.
Министром обороны вновь назначен Ибрагим Гассеев, министром финансов – Аза Хабалова, министром иностранных дел – Дмитрий Медоев, министром образования – Натали Гассиева, министром культуры – Жанна Зассеева, министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Азамат Чочиев, министром юстиции – Залина Лалиева, министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства – Эдуард Дзагоев и министром сельского хозяйства – Алан Маргиев.
Указы опубликованы на официальном сайте Анатолия Бибилова. Пока не назначены руководители Минздрава и министерства внутренних дел.
Ранее Бибилов подписал указ о назначении Игоря Козаева руководителем администрации президента.
Оппозиционер Гоги Цулая задержан по обвинению в насилии
В Тбилиси по обвинению в насилии задержан оппозиционер Гоги Цулая, об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии. Задержание 58-летнего политика из Кутаиси произошло сегодня в Тбилиси.
«Следствие установило, что обвиняемый мужчина на съемной квартире в Тбилиси физически оскорбил свою знакомую – А.Д. 1979 года рождения», — говорится в заявлении министерства.
Следствие продолжается по части 1 статьи 126 УК Грузии – «побои либо иное насилие, причинившие физические страдания потерпевшему». Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до одного года.
Некоторое время назад Гоги Цулая покинул партию «Свободная Грузия», которая была создана в 2010 году Кахой Кукавой и его единомышленниками.
Цулая очень резко высказывался в адрес властей Грузии, нередко используя нецензурные выражения. Совсем недавно в комментарии журналистам он грубо обругал Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили.
Цулая также является одним из организаторов протестного движения с требованием понижения цен на автомобильное топливо. В течение последних недель водители провели несколько крупных протестных акций как в Кутаиси, так и в других городах Грузии, – передаёт «Новости-Грузия».
Армения будет временно получать российский газ через Азербайджан
«Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана, говорится в сообщении «Газпром экспорта».
По информации компании, российский газ будет поставляться в Армению через Азербайджан во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ–Закавказье» (он связывает Россию, Грузию и Армению).
«Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии», – отмечает «Газпром экспорта».
В Баку пояснили что газ будет поступать из России в Азербайджан, затем в Грузию. Как заявил агентству Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, на магистральном трубопроводе Северный Кавказ-Закавказье ведутся временные ремонтные работы.
«В связи с этим российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о транзите её природного газа из Азербайджана в Грузию, и была достигнута договоренность о временном транзите российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе», – сказал он.
1842 медработника вакцинировались от COVID-19 в Грузии
По данным Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии, в стране от COVID-19 уже вакцинировались 1842 медработника, регистрацию на портале booking.moh.gov.ge прошли 4935. Общее количество медработников в Грузии составляет около 70 тысяч.
Накануне пресс-служба президента Грузии сообщила, что Саломе Зурабишвили вакцинируется от коронавируса препаратом AstraZeneca 18 марта.
На фоне медленной вакцинации число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3665 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 382 новых случая коронавируса (днём ранее – 537). Провели 27 167 тестов: PCR-тестов – 8625, экспресс‐тестов на антиген – 18 542.
Выздоровели еще 313 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 276 067, выздоровевших – 269 006.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,41%, за последние 14 дней – 1,52%, за последнюю неделю – 1,34%.
В ковид-гостинице в Анаклии скончалась жительница Гальского района
63-летняя жительница Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия скончалась в одной из ковид-гостиниц в Анаклии.
Как заявила грузинской службе «Радио Свобода» руководитель зугдидского центра общественного здравоохранения Нана Одишария, причину смерти установит экспертиза.
Женщина была помещена в карантинное пространство 16 марта – после того, как перешла на территорию, контролируемую властями Грузии. Она скончалась в тот же день.
«Она не была протестирована на коронавирус, тестирование проводится на пятый день пребывания в гостинице. Всё установит экспертиза», – заявила Нана Одишария.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. В феврале срок карантина был сокращен до пяти дней, после чего необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. Оппозиционный политик Элене Хоштария недавно провела акцию у Ингурского моста, требуя отменить карантин для жителей Абхазии.
СМИ: США вскоре введут санкции из-за вмешательства РФ в выборы
Соединённые Штаты уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России - в связи с предполагаемым вмешательством в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщают CNN и Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Одновременно могут быть введены санкции за масштабные хакерские атаки на американские серверы, которые произошли в конце прошлого года. Ответственность за них спецслужбы США также возлагают на Россию.
О каких именно санкциях идёт речь - не сообщается. Действующее законодательство предоставляет администрации широкие полномочия по введению санкций против тех, кто прямо или косвенно вмешивается в выборы в США, включая российские компании, государственные структуры, госслужащих и частных лиц.
Выводы о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2020 году содержатся в 15-страничном докладе, выпущенном во вторник офисом Директора национальной разведки США. Президент России Владимир Путин был в курсе попыток, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа, а, возможно, и сам распорядился о вмешательстве - утверждают разведслужбы США.
Москва, как утверждается, через связанных с Россией украинских деятелей стремилась дискредитировать соперника Трампа, демократа Джо Байдена, распространяя ложную информацию о его деятельности, связанной с Украиной.
Союзники Трампа, как утверждается, играли на руку Москве, подогревая критику Байдена.
Среди имён, названных в докладе - украинский депутат Андрей Деркач, который ранее был включён в санкционный список в США. Во время предвыборной кампании он нередко выступал с обвинениями Байдена в коррупции. Его активно цитировали такие близкие соратники Трампа, как его адвокат Руди Джулиани, отмечает газета The New York Times.
Демократ Джо Байден, несмотря на эти усилия, победил республиканца Дональда Трампа и 20 января занял поста президента США.
В докладе не содержится обвинений в прямом воздействии России на голосование и подсчёт голосов, а также в хакерских атаках, подобных взлому сервера демократов перед выборами 2016 года.
Разведывательные службы США выявили и другие попытки повлиять на исход выборов в США. Речь идёт, в частности, о стремлении Ирана подорвать поддержку, которую получал Трамп со стороны почти половины избирателей. В Тегеране хотели отплатить Трампу за то, что он вывел США из участия в международной ядерной сделке с Ираном и ввёл новые санкции против Ирана. Китай же, по мнению авторов доклада, не стал целенаправленно вмешиваться в американские выборы.
Российское посольство в Вашингтоне отреагировало на обвинения. Выводы американской разведки названы в сообщении посольства "очередным набором безосновательных обвинений". "Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий" - говорится в опубликованном в фейсбуке сообщении.
- 2 марта администрация Джо Байдена ввела санкции против ряда российских официальных лиц и компаний в связи с отравлением и заключением под стражу оппозиционера Алексея Навального.
В Грузии вновь подтвердили, что не планируют закупать российскую вакцину
На этом этапе Грузия не рассматривает вопрос ввоза в страну российской вакцины «Sputnik V». Об этом на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
«Это довольно чувствительный вопрос, и он является не только медицинским вопросом, но и определенно переходит в политический ракурс. В целом, ковид-вакцина в мире стала предметом большой политики. Большая семерка, Давос, Мюнхен — вакцина была вопросом номер один на всех этих больших экономических встречах. Исходя из наших отношений на этом этапе, этот вопрос [ввоза российской вакцины] не рассматривается, а аналогом вакцины «Sputnik V» является AstraZeneca, которая уже поступила в страну», – сказал Гамкрелидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», главный эпидемиолог напомнил, что Грузия будет использовать только те вакцины от коронавируса, которые будут авторизированы Всемирной организацией здравоохранения.
«У российской вакцины этой авторизации нет. Исходя из этого, мы скептически настроены и не рассматриваем ввоз «Sputnik V», – сказал Гамкрелидзе. Он также выразил пожелание, чтобы вакцины и медицина не становились объектом политических разбирательств.
Между тем глава департамента заразных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили не исключила, что в будущем российскую вакцину в Грузию могут привезти частные компании, или же она получит авторизацию ВОЗ.
Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины 4 марта. По неофицильным данным СМИ, решение об одобрении «Sputnik V» может быть принято в мае.
На сегодняшний день применение российской вакцины одобрено в десятках стран мира, в том числе в Армении, Беларуси, Аргентине, Венгрии, ОАЭ, Черногории, Казахстане, Молдове и Словакии.
Президент РСЕ/РС осудил арест в Крыму фрилансера Владислава Есипенко
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил задержание и арест в аннексированном Крыму внештатного сотрудника Радіо Свобода (проект Крым.Реалии), имеющего двойное российско-украинское гражданство, Владислава Есипенко.
"В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радіо Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", – заявил Джейми Флай.
Служба внешней разведки Украины, отреагировав на обвинение Владислава Есипенко в сотрудничестве с украинскими спецслужбами сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что "не комментирует провокации российских спецслужб".
"Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма – это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова", – добавили позже в пресс-службе СВР Украины.
В СВР считают, что "на нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" по мирной реинтеграции Крыма".
16 марта в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании 10 марта в Крыму Владислава Есипенко за сбор информации "в интересах спецслужб Украины".
Как утверждают в ФСБ, Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".
В ведомстве ссылаются на показания Есипенко, в которых он якобы сообщил, что собирал информацию "в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство по его рекомендации хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности".
Накануне украинские правозащитники опубликовали совместное заявление, в котором потребовали от российских властей освободить Владислава Есипенко, а Украину и международное сообщество призвали усилить давление на Россию за преследования на аннексированном полуострове.
Владиславу Есипенко инкриминируют "незаконные изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия" и "незаконное изготовление боеприпасов". Санкция за эти деяния, согласно ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Срок ареста, который избран Владиславу Есипенко в качестве меры пресечения, действует до 11 мая.
- Ранее, 12 марта, сайт Крым.Реалии сообщал, что 10 марта на Ангарском перевале сотрудники ФСБ России в масках задержали двух человек, присутствовавших 9 марта в Симферополе на акции ко дню рождения Тараса Шевченко. Задержанными оказались жительница Алушты Елизавета Павленко и уроженец Кривого Рога Владислав Есипенко.
- Елизавету Павленко отвезли домой, где был проведен обыск, длившийся более восьми часов. У нее изъяли технику и личные вещи. По состоянию на утро 12 марта, она находилась дома. Владислав Есипенко, как стало известно, по состоянию на утро 12 марта, находился в изоляторе временного содержания (ИВС) города Симферополя.
Авария на ЛЭП «Месхети» оставила без света часть Грузии
Из-за аварии в энергосистеме в течение часа электроэнергия не подавалась части районов Тбилиси и в некоторые регионы Грузии.
Сразу после происшествия в энергораспределительной компании «Теласи», обеспечивающей светом столицу, журналистам сообщили, что произошел системный сбой и они пока не располагают информацией о масштабах проблемы.
Как передаёт «Новости-Грузия», позже в компании «Государственная энергетическая система» пояснили, что аварийно отключилась линия электропередач «Месхети», соединяющая энергосистемы Грузии и Турции, из-за чего был прекращен импорт электроэнергии из Турции.
Из-за аварии энергоснабжение на большей части территории страны было ограничено. Подача электроэнергии потребителям возобновилась поэтапно.
Отметим также, что крупнейшая электростанция Грузии «Ингури ГЭС» сейчас остановлена на ремонт.
Власти Чехии создали институт поддержки российской оппозиции
Десять депутатов чешского парламента и восемь сенаторов основали общественную платформу «Друзья свободной России». Ее целью заявлена «поддержка граждан и организаций, которые борются за демократизацию российского общества».
Один из создателей платформы, сотрудник чешской Ассоциации международных исследований Павел Гавличек, сообщил изданию The Insider, что поддержку получат также независимые российские СМИ, политзаключенные и граждане, которые находятся под давлением режима Владимира Путина, включая членов команды Алексея Навального. Отмечается, что для части из них власти Чехии рассмотрят возможность обеспечения безвизового посещения страны.
В свою очередь сенатор Марек Гилшер заявил, что «чем меньше в России свободы, тем большая опасность грозит Европе и соседним странам», в связи с чем чешские депутаты и сенаторы планируют подключить к своей инициативе представителей Европарламента.
В результате перестрелки в Гори тяжело ранен один человек
Один человек был тяжело ранен в результате перестрелки в Гори, сообщает местное агентство «Информационный центр Шида Картли».
Раненный – мужчина до 30 лет – госпитализирован в клинику «Гормеди», ему проводят неотложную хирургическую операцию.
Перестрелка произошла сегодня днем, 16 марта, в поселении Верхвеби. Согласно распространившейся информации, друг другу противостояли две группы. По словам очевидцев, они слышали до десяти выстрелов.
Телеканал «Мтавари» описывает случившееся, как «уличную разборку». Одновременно отмечается, что перестрелка началась в достаточно людном месте – в радиусе трехсот метров находятся больница, автозаправочная станция и автотехцентр.
На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, территория оцеплена полицейскими лентами. До сих пор о задержании подозреваемых не сообщалось. Полиция расследует инцидент. МВД возбудило дело по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «незаконное ношение-хранение огнестрельного оружия».
Гарибашвили: Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году
«Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с Жозепом Борреллем и Оливером Вархели после заседания Совета ассоциирования ЕС-Грузия.
Как отметил премьер-министр, все международные организации и наблюдатели признали, что эти выборы были конкурентными, свободными и справедливыми.
«Что касается досрочных выборов - это не моя прерогатива решать, когда они будут проведены. Все международные организации, ОБСЕ, БДИПЧ, все международные наблюдатели признали, что эти выборы были конкурентными, свободными и справедливыми. Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году», - заявил Ираклий Гарибашвили.
Заявлению Гарибашвили предшествовал ответ Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. На вопрос журналистов, будет ли назначение новых выборов парламента в Грузии возможным выходом из создавшегося политического кризиса, Боррель сказал, что не ему решать вопрос о назначении новых выборов в Грузии.
«Единственное, что я могу сказать, это то, что БДИПЧ/ОБСЕ счел эти выборы свободными и справедливыми», - сказал Боррель, после чего Гарибашвили поблагодарил его.
Боррель также отметил, что официальным лицам ЕС пришлось на пресс-конференции отвечать на вопросы, большинство из которых связаны с внутриполитическими проблемами Грузии и выходят за рамки вопроса ассоциации Грузии с ЕС.
«Хочу подчеркнуть, что этот Совет ассоциации, который привлек внимание многих, - ненормальная ситуация. Мы находимся в сложной ситуации, в отличие от обычной ситуации, мы говорим о внутриполитических проблемах Грузии, которые не являются самым важным аспектом Совета ассоциации», - сказал Боррель.
Параллельно с официальным визитом Гарибашвили в Брюсселе, где проходит заседание комиссии ассоциации Грузии с ЕС, в Тбилиси находится шведский дипломат Кристиан Даниельсон, специальный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля. В воскресенье он продлил свой визит для того, чтобы достичь конкретного соглашения между правительством и оппозицией в Грузии по выходу из создавшегося политического кризиса.
По итогам проходящих с 12 марта встреч при посредничестве Даниэльсона, представители «Грузинской мечты» и лидеры оппозиции заявляют, что позиции по некоторым вопросам все еще не согласованы. Детали переговоров для достижения соглашения при этом держатся в секрете от прессы.
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