«Грузинская мечта» инициирует снижение избирательного барьера до трех процентов

Грузинские СМИ сегодня сообщили, что подготовлены новые конституционные поправки для снижения избирательного барьера с пяти до трёх процентов. Правящая партия «Грузинская мечта» планирует инициировать законопроект в течение нескольких дней.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани подтвердил, что предложение разработано для достижения компромисса с оппозицией.

«Общественность и наши международные партнеры увидели позицию правительства. Правительство отмечало, что уже приняты те рекомендации, которые были связаны с избирательной реформой, и соответствующая законодательная инициатива, которая представлена в парламенте, предусматривает все те рекомендации, которые мы получили от ОБСЕ/БДИПЧ. Более того, сделана новая инициатива, чтобы пятипроцентный барьер на выборах был снижен до 3%», – заявил Залкалиани.

Отметим, что инициирование конституционных изменений требует поддержки 76 депутатов, а принятие конституционных поправок – 113 депутатов. На данный момент у «Грузинской мечты» 90 депутатов в парламенте. В законодательном органе также представлены две оппозиционные силы (четыре мандата – «Европейские социалисты», два – партия «Граждане»). Следовательно, снижение избирательного барьера требует поддержки других оппозиционных депутатов – партий, бойкотирующих парламент.

Действующая конституция предусматривает пятипроцентный проходной барьер для парламентских выборов 2024 года.