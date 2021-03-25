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Андрей Руденко: Желание Грузии стать членом ЕС и НАТО - необоснованный выбор
«Желание Грузии стать членом Евросоюза и НАТО, на наш взгляд, неоправданный выбор, это приведет к дальнейшей эскалации, напряженности и неопределенности в регионе», - заявил в Женеве, где проходит 52-й раунд Международных переговоров, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передает Общественный вещатель Грузии.
Руденко ответил на вопрос, согласно которому, Грузия намерена подать заявку на членство в ЕС в 2024 году и снова будет стремиться в НАТО.
«Мы знаем, как развивались события в 2008 году, когда Грузия и Украина получили сигналы о членстве в НАТО на саммите в Бухаресте. Полагаем, что тогда Саакашвили воспринял это как определенный сигнал, карт-бланш к силовым действиям. Мы все знаем, чем это закончилось. Стремление в Европу и НАТО, повторяю, на наш взгляд, является неоправданным выбором, в котором нет необходимости. Грузинские политики должны решить для себя, чего они хотят, жить в стабильной и предсказуемой ситуации, или постоянно сталкиваться с неопределенностью, которая усилится, если Грузия вступит в НАТО», - заявил Руденко.
Другие новости дня
За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 12 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 141 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, 24 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 312 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 801 человек.
Банк Англии представил новую купюру с изображением Алана Тьюринга
Банк Англии представил дизайн новой полимерной купюры достоинством в 50 фунтов стерлингов с изображением британского математика и криптографа Алана Тьюринга. Банкноту введут в оборот 23 июня – в день его рождения. Таким образом Банк Англии решил отдать должное достижениям ученого.
Алан Тьюринг родился в 1912 году в Великобритании. Во время Второй мировой войны группа британских дешифровальщиков под его руководством раскрыла принцип работы германской шифровальной машины «Энигма». Эта история получила широкую известность. По мнению историков, взлом «Энигмы» помог сохранить жизни десятков тысяч людей и приблизил победу союзников над гитлеровской Германией как минимум на два года.
После войны в Великобритании по проекту Тьюринга был создан первый в мире прототип компьютера.
В 1952 год Тьюринга арестовали за связь с 19-летним жителем Манчестера. Математика признали виновным в гомосексуальной связи и отправили на принудительное лечение, в том числе гормональное. В 1954 году, незадолго до дня своего рождения, Тьюринг покончил собой. Реабилитировали ученого посмертно в 2013 году.
Ввод в оборот 50-фунтовой банкноты нового образца – заключительный этап обновления купюр Банка Англии. Ранее были заменены банкноты в пять, 10, и 20 фунтов стерлингов. Переход от бумажных денег к полимерным Великобритания объясняет вопросами безопасности. Такие деньги сложнее подделать или повредить.
Первая пресс-конференция президента США Байдена. Видеотрансляция
Президент США Джо Байден в четверг дает в Белом доме первую пресс-конференцию после вступления в должность 20 января.
Прямую трансляцию с переводом на русский язык ведёт телеканал Настоящее Время.
Президент начал пресс-конференцию с выступления об усилиях администрации США по борьбе с эпидемией коронавируса. По словам Байдена, удалось решить поставленную им задачу - добиться того, чтобы в США были сделаны 100 миллионов прививок от COVID-19 в первые 100 дней его президентства. Эта задача решена досрочно, и теперь цель - 200 миллионов прививок до истечения 100 дней (до конца апреля).
Как сообщает «Голос Америки», президента прежде всего ждут вопросы о борьбе с эпидемией коронавируса, в том числе о вакцинации. Также ожидается, что его будут спрашивать об иммиграции, контроле над оружием и международных отношениях.
Из-за ограничений, связанных с пандемией, в зале будут присутствовать всего несколько десятков журналистов, которых отобрала Ассоциация корреспондентов Белого дома.
В недавнем интервью телеканалу ABC Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Путин после этого предложил Байдену «пообщаться в прямом эфире», однако российская и американская стороны не договорились об общении президентов. По словам Байдена, в свое время он обязательно поговорит с Путиным. Неизвестно, будут ли ему сегодня заданы вопросы о России.
Суэцкий канал закрыт из-за севшего на мель контейнеровоза
Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given компании Evergreen, закрыт для навигации. Об этом сообщила администрация канала.
Проход для судов будет закрыт до тех пор, пока контейнеровоз не снимут с мели. На месте аварии работают буксиры, но им пока не удается сдвинуть Ever Given с места, так как судно слишком сильно завязло в песке.
Собеседники Reuters полагают, что на разблокировку канала может потребоваться несколько недель. С Ever Given планируется снять груз, вымыть грунт из-под киля и буксирами столкнуть судно с мели.
Владельцы могут начать отправку своих судов в обход Африки. Это означает, что сроки перевозок увеличатся примерно на неделю. По последним данным, сейчас в пути задерживаются не менее полутора десятков танкеров, на борту которых находится почти 900 тонн нефти.
Ever Given с 20 тысячами контейнеров на борту сел на мель в Суэцком канале 23 марта из-за сильного ветра и плохой видимости. Никто из 25 человек экипажа не пострадал. Японская компания, которой принадлежит корабль, принесла свои извинения.
Наблюдатели говорят о крупнейшей «пробке» в истории судоходства – в заторе находятся более 150 судов. Последний раз работа Суэцкого канала на несколько лет останавливалась в 2004 году на три дня из-за севшего на мель танкера «Совкомфлота». А до этого на восемь лет в 1967 году – из-за арабо-израильского конфликта.
Через Суэцкий канал идет примерно треть мирового объема контейнерных перевозок и более 10 процентов общего мирового объема торговли грузами.
Цулукиани: Если Гахария появится на политической сцене, он будет нашей реальной оппозицией
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани заявляет, что если Георгий Гахария выйдет на политическую арену, он станет настоящей оппозицией для власти. Как отметила Тея Цулукиани, возвращение Георгия Гахария нанесет вред команде «Грузинской мечты».
«Он высокопрофессиональный человек, и если он выйдет на политическую сцену, он будет нашей реальной оппозицией. В отличие от других оппозиционеров, у него будут некоторые бенефиты - он хорошо знает команду. Не говоря о других, под его руководством я была вице-премьером, министром юстиции, он хорошо знает, где мои сильные и слабые стороны, но я также знаю, в чем и его сильные и слабые стороны. Лично для меня это будет интересный процесс оппонирования, очень сомневаюсь, что он закончится его победой», - заявила Тея Цулукиани в эфире «Радио Имеди».
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
- 22 марта Гахария заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи»: «Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально».
Еще один оползень – мэрия Тбилиси закрыла дорогу Багеби-Цхнети
На автомобильной дороге, связывающей столичный район Багеби с пригородным поселком Цхнети, мэрия Тбилиси временно ограничила движение транспорта.
Превентивные меры городские власти объясняют обнаружением оползневой зоны в районе поселка Каклеби.
В целях безопасности движение автомобилей будет ограничено с 21:00 часов 25 марта до 08:00 26 марта на дороге, связывающей Багеби-Цхнети, на участке до переулка Багеби и поселка Каклеби, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Россия ждёт помощи Турции в поисках причастных к обстрелу в Алеппо
Российские военные просят Турцию оказать содействие в поиске боевиков, обстрелявших сирийский город Алеппо. Об этом в среду заявил замруководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
По его словам, 21 марта из населённого пункта Кафр-Ханни радикалы обстреляли шестью ракетами реактивных систем залпового огня жилые районы Алеппо. В результате атаки погибли двое и получили ранения 17 мирных жителей. Контр-адмирал отметил, что среди раненых есть дети.
"Режим прекращения боевых действий на территории Сирии в целом соблюдается. Однако вынужден констатировать, что ежесуточно фиксируются факты обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России)", – сказал Карпов.
Ранее МИД Турции выразил озабоченность послу России в Анкаре Алексею Ерхову в связи с обстрелами сирийской провинции Идлиб и районов дислоцирования турецких военных в Сирии. Турецкая сторона заявила, что атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, определённых в российско-турецких договорённостях как зона деэскалации.
Западные СМИ сообщили на этой неделе, со ссылкой на очевидцев и источники в вооружённой сирийской оппозиции, что удары в провинциях Идлиб и Алеппо наносили сирийские войска и российская авиация. В частности, артиллерийскому удару подверглась больница в Аль-Атаребе. Погибли несколько пациентов, включая женщину и ребёнка, пострадали более 10 медработников. Также утверждается, что российская авиация нанесла удары у погранперехода Баб эль-Хава, что поставило под угрозу поставки гуманитарной помощи. Александр Карпов заявил на брифинге 22 марта, что гражданское население в Алеппо пострадало из-за обстрела реактивными снарядами со стороны боевиков, отмечает "Интерфакс".
В среду, 24 марта, российское информагентство также сообщило, что Россия и Турция согласовали открытие двух пунктов пропуска в идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска в провинции Алеппо. Перечислены пункты пропуска "Серакиб", "Мизнас" и "Абу-Азейдин".
Россия и Турция поддерживают разные стороны внутреннего конфликта в Сирии. Москва считается союзницей президента Башара Асада и заявляет, что помогает ему в борьбе с террористическими группировками. Анкара поддерживает часть оппозиции, которая добивается отставки Асада.
В Петербурге арестовали белорусов, спевших песню на набережной
В Санкт-Петербурге суд арестовал троих граждан Беларуси, признав их виновными в организации и проведении несанкционированного митинга.
24 января на Морской набережной Петербурга несколько граждан Беларуси спели песню минской рок-группы N.R.M., музыканты которой поддерживают протесты против режима Александра Лукашенко. Между куплетами одна из поющих, Юлия Штанько, произнесла фразу "свободу Навальному". Задержали белорусов только спустя два месяца.
Сообщается, что Юлия Штанько получила семь суток ареста, её муж Павел - пять суток, и ещё один обвиняемый, Егор Мякинников - двое суток. Кроме того, двоим их знакомым предстоит судебное разбирательство по тому же обвинению.
Австрия выдала России бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо
Австрия выдала России бывшего директора департамента российского министерства культуры Бориса Мазо. В четверг, 25 марта, Мазо доставят в Москву. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру.
В России бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы на сумму 450 миллионов рублей при строительстве комплекса зданий Эрмитажа. По этому же делу проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.
В 2019 году бывшего главу департамента Минкульта задержали в Австрии на основании испанского ордера, но затем отпустили под залог.
Месяц назад суд в Вене вновь арестовал Мазо для его дальнейшей экстрадиции в Россию. Защита ходатайствовала об освобождении Мазо из-под стражи и заявила, что по медицинским причинам его нельзя доставить в Москву. Адвокаты ранее сообщали, что Мазо просил в Австрии политического убежища, но рассмотрение дела может растянуться на долгий срок.
Уголовные дела в отношении Бориса Мазо возбудили в России и в Испании.
В Испании Мазо подозревают в отмывании денег, в частности в приобретении в курортном городе Марбелья особняка за 4 миллиона евро на средства, которые могли быть получены незаконным путём. Испанские власти также просили об экстрадиции россиянина, но им отказали.
В 2017 году суд в России приговорил Мазо и бывшего замминистра культуры Григория Пирумова к реальным тюремным срокам по так называемому делу реставраторов – о хищении более 160 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию культурных объектов. Мазо тогда освободили из-под стражи, так как он отбыл назначенный срок в СИЗО. После этого он выехал за границу, а по новому делу был объявлен в розыск летом 2018 года.
Сам Мазо считает своё преследование политически мотивированным, а уголовное дело – попыткой не допустить переназначения Владимира Мединского на пост министра культуры. Заявление руководства Эрмитажа было подано в Следственный комитет за три дня до того, как 18 мая 2018 года был объявлен состав нового правительства, рассказал Мазо РБК.
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Авария на линии электропередачи в Южной Осетии устранена
В Южной Осетии устранена авария на ЛЭП. Об этом агентству «Рес» сообщил гендиректор «Энергоресурса» Алан Габараев. Электричество уже начало поступать в самопровозглашенную республику из России.
«Двое суток люди не уходили из ущелья, занимаясь поиском места аварии. Как только нам удалось добраться до места ЧС, в течение часа авария была устранена. Все работы координировал лично президент республики Анатолий Бибилов. В работах по ликвидации аварии были задействованы 12 сотрудников «Энергоресурса», а также представители других структур», – сказал Габараев.
Южная Осетия осталась без света в ночь на среду. Накануне днем рабочие устранили одно место аварии в ущелье, после чего продолжили поиски другого места обрыва. В горах уже несколько дней идет сильный снег, в связи с чем работы были затруднены. Из -за аварии на ЛЭП в Цхинвали приостановили работу школы и детсады.
Гарибашвили открыл в Батуми обновленный аэропорт: «Аджария готова принимать туристов»
Аджария готова принимать туристов, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он принял участие в церемонии открытия обновленного аэропорта в Батуми.
Компания TAV Georgia вложила в проект 17 миллионов долларов, расширив терминал аэропорта, который теперь сможет обслуживать 1.2 млн пассажиров в год.
«Сегодня уже начались прямые рейсы из Израиля, добавятся ежедневные рейсы из Турции. Аджария готова принимать туристов. Очень важно, что инвестиции были осуществлены во время пандемии, за очень короткое время. Компания завершила работы в течение шести месяцев», – заявил Гарибашвили.
Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
Пашинян утверждает, что его заявления о Су-30 не противоречат друг другу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа прокомментировал два своих заявления о закупленных у России истребителях. «В моих заявлениях нет противоречий», – сказал он.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван приобрел российские истребители в мае прошлого года и не успел закупить ракеты для истребителей до начала 44-дневной войны в Карабахе. Между тем, в декабре 2019 года пресс-служба премьер-министра и Минобороны официально заявили о пополнении ВС Армении истребителями Су-30СМ, а в июле прошлого года Пашинян написал на своей странице в Facebook, что Су-30СМ успешно испытали ракеты. Вопрос о противоречивых заявлениях Пашиняна зачитал член его команды, вице-спикер НС Ален Симонян, – пишет «Радио Азатутюн».
«Самолеты – это сверхсовременное мощное оружие, но это оружие содержит в себе также ракеты и оборудование. И, думаю, очевидно, что производители самолетов и ракет разной модификации – это не одни и те же субъекты, то есть, они производятся не в одном месте, и, следовательно, они приобретаются не в одном месте, а у разных субъектов. Самолеты Су-30СМ прибыли в Армению в мае 2020 года, да, были осуществлены тренировочные полеты, и использовались ракеты, которые уже были в арсенале ВС Армении. В конкретной военной ситуации решения об их использовании или неиспользовании принимались в соответствии с тем, насколько имеющиеся боеприпасы позволяют этим самолетам выполнить поставленные перед ними боевые задачи. И то, что я сказал в селе Оганаван, и то, что заявил ранее, эти заявления не противоречат друг другу. К сожалению, в ходе войны мы не успели приобрести все те необходимые аксессуары, ракеты, которые дали бы возможность применить сверхсовременное оружие Су-30СМ по его назначению и в соответствии с его мощностью», – отметил Пашинян.
Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян также задала премьер-министру вопрос об истребителях: «Когда власть перестанет лгать, манипулировать, создавать такую ситуацию для общества, что люди путаются в этой лжи?».
Но на вопрос Самсонян, адресованный Пашиняну, ответил вице-премьер Тигран Авинян: «По самолетам Су-30СМ прозвучал полный ответ, и в этой части мне просто нечего добавить», – сказал Авинян.
COVID-19: Грузия – 399 новых случаев, Армения – 1257, Азербайджан – 1185
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3732 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 399 новых случаев коронавируса. Провели 25 638 тестов: PCR-тестов – 10 545, экспресс‐тестов на антиген – 15 093. Выздоровели еще 356 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 279 027, выздоровевших – 271 278.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,56%, за последние 14 дней – 1,58%, за неделю – 1,92%.
В Армении за минувшие сутки провели 5228 тестов на коронавирус, из них болезнь подтвердилась у 1257 граждан (24%). Выздоровели 242 человека, скончались – 18.
Согласно данным министерства здравоохранения страны, фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получают 13 427 пациентов.
С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировали 187 441 случай заражения, что составляет 22.7% из общего числа граждан, сдавших тест на коронавирус. При этом число выздоровевших составило 169 727, летальных исходов – 3416. По данным Минздрава, за время эпидемии 871 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам. Общее число смертей – 4287.
В Азербайджане выявлено 1185 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 478 заболевших, скончались 20 человек.
По данным оперативного штаба при Кабинете министров, в целом на сегодня в Азербайджане выявлено 249 492 случая заражения COVID-19, 233 834 вылечились, 3404 – скончались. Продолжается лечение 12 254 граждан.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 8121 тест, в целом за все время пандемии – 2 799 101.
- Отметим, что в Азербайджане от COVID-19 уже вакцинировались более полумиллиона человек, в Грузии лишь 4048 (по данным на 24 марта), в Армении около 600.
«Грузинская мечта» инициирует снижение избирательного барьера до трех процентов
Грузинские СМИ сегодня сообщили, что подготовлены новые конституционные поправки для снижения избирательного барьера с пяти до трёх процентов. Правящая партия «Грузинская мечта» планирует инициировать законопроект в течение нескольких дней.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани подтвердил, что предложение разработано для достижения компромисса с оппозицией.
«Общественность и наши международные партнеры увидели позицию правительства. Правительство отмечало, что уже приняты те рекомендации, которые были связаны с избирательной реформой, и соответствующая законодательная инициатива, которая представлена в парламенте, предусматривает все те рекомендации, которые мы получили от ОБСЕ/БДИПЧ. Более того, сделана новая инициатива, чтобы пятипроцентный барьер на выборах был снижен до 3%», – заявил Залкалиани.
Отметим, что инициирование конституционных изменений требует поддержки 76 депутатов, а принятие конституционных поправок – 113 депутатов. На данный момент у «Грузинской мечты» 90 депутатов в парламенте. В законодательном органе также представлены две оппозиционные силы (четыре мандата – «Европейские социалисты», два – партия «Граждане»). Следовательно, снижение избирательного барьера требует поддержки других оппозиционных депутатов – партий, бойкотирующих парламент.
Действующая конституция предусматривает пятипроцентный проходной барьер для парламентских выборов 2024 года.
- 22 марта президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что его представитель, шведский дипломат Кристиан Даниельсон, вернется в Грузию, чтобы продолжить медиацию на переговорах между правительством и оппозицией в Грузии.
Британский коронер посчитал естественной смерть внука Назарбаева
Британский коронер пришел к выводу, что внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева умер естественной смертью в результате последствий кокаиновой зависимости. Выводы были представлены 24 марта, через семь месяцев после смерти 29-летнего Назарбаева-младшего.
29-летний Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в августе прошлого года. До этого он обвинял свою семью в коррупции. В последние годы он попадал в заголовки новостей из-за критики в адрес властей Казахстана и членов его семьи, которую он обвинял в масштабной коррупции — отмечает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.
Айсултан был младшим сыном Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана, и её покойного бывшего мужа, Рахата Алиева. Он умер в 2015 году в австрийской тюрьме, где ожидал суда по делу об убийстве. Незадолго до смерти он обещал предоставить доказательства причастности к коррупции казахстанских и европейских чиновников.
Дарига Назарбаева до 2020 года возглавляла сенат парламента республики. Перед отставкой отца, который обладает в Казахстане официальным титулом “Лидер нации”, она рассматривалась как его возможный преемник. Незадолго до смерти Айсултан Назарбаев заявлял, что мать родила его от своего отца, то есть он не внук Нурсултана Назарбаева, а сын. Официально семья это не комментировала.
В Татарстане дети на коленях попросили себе школу. Прокуратура проверит авторов видео
Прокуратура Татарстана начала проверку по факту акции жителей входящих в состав Казани посёлков, в ходе которой дети выстроились на коленях в надпись "Школа" в снегу. На это обратила внимание редакция Idel.Реалии.
Из-за плохой транспортной доступности районов родители годами вынуждены возить детей группами на уроки, жители обратились с просьбой к президенту республики Рустаму Минниханову решить эту проблему.
"Жители двух посёлков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации", — говорится в описании видео.
Представитель прокуратуры заявил, что считает неприемлемым вовлекать детей в подобные акции. Проверка пройдет для оценки, нарушили ли родители какие-либо законы, когда снимали ролик.
- Посёлки под Казанью уже несколько лет пытаются добиться строительства школ, детсадов и больниц, отмечает издание Inkazan. В начале марта жители другого пригорода Казани сумели добиться внимания Минниханова. В результате им пообещали построить школу к сентябрю.
США и ЕС будут скоординированно реагировать на агрессию России против Украины и Грузии
США и Евросоюз намерены реагировать на злонамеренное поведение России, включая агрессию против Украины и Грузии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.
«Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии; гибридные угрозы, такие как дезинформация; вмешательство в избирательные процессы; злонамеренную кибердеятельность и военную позицию», – говорится в заявлении.
Также Боррель и Блинкен решили продолжить тесное сотрудничество для «поощрения всеобъемлющих реформ в странах Восточного соседства ЕС, включая страны Южного Кавказа», а также скоординировать реакцию на «сокращение в России пространства для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также на уменьшение уважения к правам человека и верховенству закона».
«В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов», – заявили они.
Стрельба в кахетинском селе: один человек убит, трое ранены
Один человек погиб, еще трое госпитализированы после стрельбы в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (регион Кахетия). Об этом сообщает Общественный вещатель.
Случай произошел накануне вечером. По предварительной информации, мужчина в возрасте до 40 лет был расстрелян в собственном автомобиле. Стрельбе предшествовала ссора местных жителей.
Трое человек, участвовавших в противостоянии, были доставлены в гурджаанскую клинику «Джеохоспитал». По словам врачей, у них отмечаются повреждения разного типа. Пациентам провели хирургические операции, , – пишет «Новости-Грузия».
Телеканал «Рустави 2» утверждает, что нападавшие покушались на жизнь Малхаза Бодуашвили, однако ему и еще двум пассажирам машины удалось выжить, а водитель скончался. Журналисты связывают покушение с конфликтом, произошедшим в прошлом году.
В связи с произошедшим начато следствие. Правоохранители продолжают работу на месте преступления.
5000 рублей за проверку гражданства РФ – обращение абхазского омбудсмена
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась к российскому послу в Сухуми Алексею Двинянину. Абхазский омбудсмен просит рассмотреть вопрос об обоснованности взимания консульского сбора в размере пяти тысяч рублей. Как говорилось в статье «Эха Кавказа» от 23 марта, эту сумму жители Абхазии платят за проверку наличия гражданства Российской Федерации – для замены загранпаспорта.
Асида Шакрыл указывает на обстоятельство, что большинство лиц, проживающих в Абхазии, получили заграничный паспорт гражданина РФ именно в консульском отделе российского посольства. Тем самым, значительно упрощается процедура проверки наличия гражданства.
«2020 год стал годом тяжелых испытаний, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, охватившей весь мир, в том числе и Абхазию. Из-за пандемии и карантинных мер многие не могли вовремя подать документы на замену паспорта. Более того, тысячи людей оказались в тяжелом социально-экономическом положении. Последствия пандемии особенно тяжело отразились на благосостоянии людей из социально-уязвимой категории населения. В связи с этим взимание консульских сборов в размере около пяти тысяч рублей становится непосильным бременем для многих граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в период пандемии COVID-19», – говорится в обращении.
Уполномоченная надеется на то, что представителям Российской Федерации удастся найти справедливое решение вопроса о продлении действия российских паспортов. Она выразила надежду на взаимопонимание и сотрудничество, направленное на защиту прав и свобод человека и гражданина в Абхазии.
«Трудно переоценить возможность обладать российским гражданством, позволяющим гражданам Абхазии преодолеть препятствия политического характера и более полно реализовать права человека», – сказано в письме.
Отметим, что изменения в ставки консульских сборов были внесены постановлением правительства РФ и вступили в силу с 1 января 2021 года.
ФСИН назвала состояние Навального «удовлетворительным»
Алексей Навальный прошёл медицинское обследование в колонии, по результатам состояние его здоровья признано удовлетворительным. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области.
Накануне адвокаты политика заявили о резком ухудшении его самочувствия. По их словам, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога.
Адвокаты заявляли, что их не допустили в колонию в Покрове, где он отбывает наказание. Согласно сообщению ФСИН, в среду политик проходил обследование по собственному заявлению.
Жена Навального Юлия 24 марта снова улетела из России в Германию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Других подробностей агентство не приводит.
Это вторая поездка Юлии Навальной в Германию после того, как её мужу заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В первый раз сообщалось об отъезде Навальной в Германию 10 февраля. Еженедельник Der Spiegel писал тогда , что Навальная прилетела в ФРГ с частным визитом. Вопреки распространяемой в российских СМИ версии, её отъезд из России не вызван страхом из-за ареста мужа, подчёркивало немецкое издание. Юлия Навальная вернулась в Россию 22 февраля.
Дети Навальных после отравления отца остаются за границей.
2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №2 в городе Покров в 110 километрах от Москвы.
- С 22 августа Алексей Навальный проходил лечение в берлинской клинике после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок", следы которого в организме оппозиционера нашли эксперты ряда европейских стран. Российские власти утверждают, что отравления не было.
- 17 января Навальный вернулся в Россию, был арестован, а затем осуждён и отправлен в колонию.
Электроснабжение в Южной Осетии пока не восстановлено
В Южной Осетии пока не удаётся восстановить электроснабжение. Накануне вечером сообщалось, что к месту аварии на ЛЭП в Дзомагском ущелье направлен снегоход. Без спецтехники рабочие не могли пробраться к месту обрыва.
На месте аварии находился президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов и другие чиновники, – пишет агентство «Рес».
Из -за аварии на ЛЭП в Цхинвали приостановили работу школы и детсады. Как сообщает пресс-служба мэрии, образовательный процесс приостановлен во всех дошкольных и среднеобразовательных учреждениях, кроме двух детских садов №1 и 17, которые оборудованы дизельными генераторами.
Южная Осетия осталась без света в ночь на среду. Накануне днем рабочие устранили одно место аварии в ущелье, после чего продолжили поиски другого места обрыва.
В горах уже несколько дней идет сильный снег, в связи с чем работы затруднены.
В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса Pfizer
В Грузию доставлена первая партия вакцины против коронавируса от компании Pfizer-BioNtech. 29 250 доз вакцины сегодня ночью на самолете привезли в Тбилисский аэропорт из США.
Препарат отправят в Национальный центр по контролю заболеваний, а оттуда распределят по четырем локациям в Тбилиси, а также в Батуми и в Кутаиси, – пишет «Новости-Грузия».
Вакцина Pfizer должна хранится в специальных холодильных установках при температуре минус 80 градусов. Такая инфраструктура есть в шести клиниках, где будет проходить вакцинация. Ранее страна получила и специальные шприцы для этого препарата.
Вакцина Pfizer будет доступна как для медиков, которых начали прививать с 15 марта, так и для граждан старше 65 лет, – заявила ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Грузия рассчитывала получить вакцину Pfizer еще в феврале, однако достичь договоренности не получилось из-за проволочек с оформлением контрактов с компанией-производителем. В итоге Грузии помог Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который занимается распределением вакцины.
Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer — первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная Всемирной организацией здравоохранения.
Согласно официальным данным, вакцина Pfizer дает 95% эффективности и сохраняет устойчивость к коронавирусу до шести месяцев.
Первую партию вакцины от коронавируса Грузия получила 13 марта – это были 43,2 тысячи доз британо-шведского препарата AstraZenecа. Следующая партия AstraZenecа – 86,4 тысячи доз, поступит в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.
По данным Минздрава, для получения вакцины от коронавируса Грузия ведет переговоры со всеми странами-партнерами, в том числе, с Израилем, для получения вакцин Moderna и Pfizer. Переговоры идут и с Германией, однако получить от этой страны вакцину удастся только в третьем квартале года. Переговоры также идут с Индией, Южной Кореей, компаниями Moderna и Johnson & Johnson. Грузия также не исключает ввоз китайской вакцины.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
В ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси
Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года.
Совет принял соответствующую резолюцию двадцатью голосами «за». Представители 7 стран, включая Россию, высказались «против», еще 20 – воздержались. В документе говорится о необходимости расследовать жестокое подавление белорусскими властями массовых протестов, участники которых не согласны с объявленной Центризбиркомом страны победы на выборах авторитарного лидера Александра Лукашенко.
«Мы должны продемонстрировать поддержку народу Беларуси и привлечь к ответственности виновных в тяжелых нарушениях прав человека, чтобы положить конец порочному кругу безнаказанности», - заявила от имени ЕС Руи Масейра, представитель Португалии, которая сейчас в рамках ротации председательствует в европейском блоке. Именно ЕС ранее инициировал продвижение этой резолюции по Беларуси.
Принятию документа предшествовало заявление правозащитников из Amnesty International, которые призвали к действиям по защите прав участников мирных протестов. Одновременно Amnesty International выразила обеспокоенность по поводу возможности разгона белорусским ОМОНом новых продемократических выступлений, намеченных на 25 марта по случаю Дня Воли. Этот день связан с провозглашением в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, просуществовавшей менее года. Ее официальным символом был бело-красно-белый флаг, который сейчас используют участники протестов.
Белорусская оппозиция заявила, что акциями 25 марта рассчитывает активизировать протестное движение за честные выборы.
Александр Лукашенко был объявлен белорусским ЦИКом избранным главой государства на шестой срок подряд. Участники протестов заявляют о масштабных фальсификациях на выборах и называют их истинным победителем кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая, как и ряд других оппозиционных лидеров, была вынуждена покинуть Беларусь под давлением властей.
- За время массовых акций по всей Беларуси, которые продолжаются со дня выборов 9 августа, было десятки тысяч задержаний их участников, возбуждено множество уголовных дел.
- Правозащитные группы зафиксировали около тысячи случаев пыток и издевательств. 290 человек внесены правозащитниками в списки политзаключенных. По меньшей мере 8 человек погибли, сообщают СМИ со ссылкой на данные, предоставленные Светланой Тихановской.
- Сам Александр Лукашенко и силовые структуры Беларуси обвинения отрицают, утверждая, что за протестами стоят «западные кукловоды».
Женщины в Турции боятся роста насилия после выхода страны из Конвенции
Турецкие женщины высказали опасения по поводу собственной безопасности после того, как правительство Реджепа Эрдогана вышло из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием против женщин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных собеседниц.
Одна из их – Ягмур Денли – заявила, что именно этот международный договор в свое время помог ей получить защиту от бывшего партнера и устроиться на работу ветеринаром. Среди прочего программа позволила ей добиться судебного запрета против обидчика, который, по ее словам, проявлял к ней систематическое насилие, граничащее с пытками. Она пояснила, что документ позволял ей чувствовать себя в «большей безопасности», а сейчас, после прекращения действия Конвенции, ей приходится жить в страхе. «Теперь мы все висим на волоске», – цитирует ее Reuters.
Правовед Фериде Акар, которая принимала участие в разработке Конвенции, сказала, что известие о выходе страны из соглашения вызвало у нее чувство крайней печали и безнадежности. По ее словам, противники документа попросту не желают, чтобы государство вставало на защиту женщин от домашнего насилия.
Юрист из Стамбула Резан Эпоздемир, который представлял интересы родственников женщин, погибших от домашнего насилия, назвал «ужасающим» и «юридически ошибочным» отзыв подписи Анкары под соглашением.
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 40 процентов женщин в Турции хотя бы раз в жизни подвергаются насилию со стороны партнера. В Европе этот показатель почти вдвое ниже. Фактические цифры, не учтенные в статистике, еще более удручающие, пишет агентство: за последние 10 лет количество убийств женщин в Турции утроилось. Только в этом году было 78 трагических инцидентов.
Стамбульская конвенция была открыта для подписания в 2011 году, получив свое наименование по названию города, где был принят документ. Турция стала первой страной, подписавшей соглашение, и первой же его покинула.
Документ, участниками которого в настоящее время являются более четырех десятков стран, стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.
Депутаты консервативной исламской партии Эрдогана утверждают, что соглашение подрывает основы семьи и поощряет насилие. В турецком правительстве заверили, что теперь женщин будет защищать национальный закон вместо международного.
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