Коронавирус в Грузии: 490 случаев заражения за сутки, 8 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 490 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 35,5 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,34%, за последние две недели – 1,62%, а за последнюю неделю – 1,77%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 279 446.

Более 52% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 256, а примерно 14% на Имерети – 69 фактов. География остальных случаев выглядит следующим образом: Самегрело-Земо Сванети – 41, Аджария – 36, Шида Картли – 26, Квемо Картли – 22, Кахетия – 20, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми-Квемо Сванети – по 7 случаев, Гурия – 6.

От ковида умерли еще 8 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 746.

Выздоровели 219 человек, их общее число выросло до 271 804.

На данный момент в Грузии 4 360 активных случаев коронавируса. Из них 1 589 пациентов (более 36%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 800 инфицированных, в Имерети – 285, в Аджарии – 178. Состояние 313 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключен 71 человек.

2 579 граждан (более 59% активных случаев) лечатся на дому, а 192 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 301 гражданин, в самоизоляции остаются около 7,5 тысячи человек.