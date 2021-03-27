В Тбилиси продлят работу транспорта из-за футбольного матча Грузия-Испания

В связи с футбольным матчем между сборными Грузии и Испании завтра, 28 марта, метро и автобусы в Тбилиси будут работать после полуночи. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства. «Из-за футбольного матча 28 марта, работа общественного транспорта – автобусов и метро – будет разрешена до 01:00», - говорится в сообщении.

При покупке билета на игру болельщикам также выдавался пропуск на передвижение во время «комендантского часа» - до 01:00 29 марта. «Билеты продаются онлайн, и тем, кто купит билеты для посещения матча, будет разрешено передвижение до 01:00, чтобы иметь возможность вернуться домой после матча в период комендантского часа», - отмечено в сообщении.

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Испании по футболу, который состоится 28 марта на тбилисском стадионе «Динамо-Арена», смогут посетить порядка 16 тысяч болельщиков, что составляет около 30% от общей вместительности стадиона – 55 тысяч. Он начнется в 20:00, то есть за час до начала действия «комендантского часа».

Из-за пандемии коронавируса в Грузии запрещено передвижение с 21:00 до 05:00. С начала пандемии коронавируса в Грузии еще ни разу не допускали зрителей на спортивные матчи. Межведомственный координационный совет решил снять это ограничение при условии соблюдения мер безопасности, сообщает агентство «Новости-Грузия».