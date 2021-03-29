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Гарибашвили объявил о приостановке строительства Намахвани ГЭС
Строительство плотины Намахвани ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев. Об этом сегодня, 29 марта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который побывал на крупнейшей грузинской Ингури ГЭС, где ознакомился с ходом ремонтных работ, информирует агентство «Новости-Грузия».
Премьер подчеркнул, что ему «абсолютно непонятен возникший вокруг ГЭС ажиотаж».
«Мы договорились с компанией, все будет проверено еще раз, в том числе с привлечением грузинских и зарубежных специалистов. Также будет проверено еще раз воздействия строящейся ГЭС на окружающую среду, нанесет это вред или нет», - сказал Гарибашвили.
Премьер также подчеркнул, что проект Намахвани ГЭС очень важен для энергобезопасности Грузии. «Его разработали и начали работу над проектом наши, грузинские ученые, 30-40 лет назад», - отметил он. Премьер-министр считает, что массовые протесты против Намахванской ГЭС «демонстрируют признаки гибридной энергетической войны против Грузии».
«Также разговор шел о передачи территории в аренду на несколько лет. Это является принятой практикой везде, во всем мире, соответственно, эта какая-то необдуманная и антигосударственная риторика, которая мешает отношениям с нашими соседними государствами, с инвесторами, конечно же, должна прекратиться», - сказал Гарибашвили.
Премьер напомнил, что потребление электроэнергии в Грузии с каждым годом растет, следовательно, растет и ее импорт. Поэтому, по его словам, «чрезвычайно важно поощрять строительство гидроэлектростанций, включая большие, малые, средние и микрогидроэлектростанции».
- Проект Намахвани ГЭС предусматривает строительство двух независимых ГЭС в долине реки Риони: ГЭС Квемо Намахвани (333 мВ) и Земо Намахвани (100 мВ). Годовая выработка каскада - 1 500,00 ГВтч, что покрывает 12% годового потребления Грузии.
- Между тем протесты против строительства ГЭС уже почти полгода продолжаются в ущелье реки Риони - сначала в селе Джонети, а затем в Намахвани.
- Протестующие требуют, чтобы правительство остановило строительство и расторгло контракт с турецкой компанией Enka, а также, чтобы турецкая компания покинула ущелье Риони.
Другие новости дня
Грузия обсуждает возможность открытия сухопутной границы для иностранцев
Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутной границы для иностранных граждан, заявила сегодня в беседе с журналистами министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
«Главное, что может подстраховать дельнейшее колебание курса лари, это быстрое восстановление экономики. Вы знаете, что мы уже практически сняли основные ограничения для восстановления туризма. Проходит вакцинация, которая станет барьером для превенции третьей волны. Туризм принесет в страну дополнительную валюту. Сейчас мы уже обсуждаем, на каких условиях сможем открыть сухопутные границы, и это станет хорошим увеличением нашего финансового рынка», – заявила Турнава.
Как пишет «Новости-Грузия», сфера туризма наиболее пострадала от пандемии коронавируса в Грузии. В 2019 году туризм в стране установил рекорд – количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов. Но в 2020 году из-за пандемии, локдауна и закрытых границ туристическая индустрия практически полностью остановила свою работу. Доходы в 2020 году от туризма опустились до 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
- Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
- С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
Рамзан Кадыров раздал бойцам своего клуба «мерседесы»
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил трёх спортсменов, выступающих за принадлежащий ему бойцовский клуб "Ахмат". Боксёр Артур Бетербиев, боец смешанных единоборств Магомед Бибулатов и уроженец Дагестана самбист Магомедрасул Хасбулаев получили по автомобилю Mercedes-Benz GLE, стоимость которого в России начинается от шести миллионов рублей.
Глава Чечни отметил, что автомобили спортсменам были куплены за счёт средств Общественного фонда имени Ахмата Кадырова. По данным СМИ, он финансируется в том числе за счет принудительных отчислений из зарплат бюджетников. Кроме того, отчёты о работе фонда, которым владеет мать Кадырова, отсутствуют на сайте Минюста – в отличие от остальных некоммерческих организаций.
За два дня до того, как Рамзан Кадыров наградил спортсменов своего клуба, его племянник и по совместительству министр Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике Хамзат Кадыров встретился с другими чеченскими бойцами. Он призвал их перестать участвовать в MMA-боях для ютуба, заявив, что это "не соответствует чеченским национальным обычаям и традициям и идёт вразрез с такими понятиями, как "честь", "гордость", "достоинство".
Племянник Рамзана Кадырова предложил спортсменам вместо этого вступить в клуб "Ахмат" или в американские UFC и Bellator.
- На прошлой неделе США ввели санкции в отношении двух высокопоставленных полицейских из Чечни. Один из них – Абузайд Висмурадов, который занимается продвижением бойцовского клуба "Ахмат". По данным СМИ, в конце 2016-го – начале 2017 года он руководил массовыми казнями в республике.
Натия Турнава: Без «Ингури ГЭС» наш суверенитет мог бы оказаться под вопросом
«Ингури ГЭС» – очень важная гидроэлектростанция, которая укрепляет энергетическую независимость и суверенитет Грузии, – заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
«Без «Ингури ГЭС» наш политический суверенитет мог бы оказаться под вопросом», – отметила она.
Министр говорит, что такие гидроэлектростанции, как «Ингури ГЭС» – гарантия того, что в будущем Грузия не будет зависеть от импорта из соседних стран.
Как пишет Первый канал, Натия Турнава сегодня посетила электростанцию вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, чтобы ознакомиться с проводимыми на месте ремонтными работами.
«Очень важно, что работы завершатся в начале мая. Май – период полноводья, а «Ингури ГЭС» вносит очень большой вклад в общее национальное производство и потребление электроэнергии. Как известно, «Ингури ГЭС» существует почти полвека. Это наше национальное достояние, которое оставили нам предыдущие поколения», – заявила министр.
По словам Натии Турнава, важно, что «Ингури ГЭС» – это объект, объединяющий всю страну, потому что он обслуживает всю Грузию, в том числе население Абхазии.
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями, часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
Пенсионерка из Крыма осуждена на 12 лет по обвинению в шпионаже
Городской суд Севастополя, в аннексированном Россией Крыму, приговорил к 12 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на один год пенсионерку, уроженку Бахчисарая, признав её виновной в государственной измене.
Как отмечает сайт Крым.Реалии, имя и фамилия пенсионерки в информации суда не указаны, но из открытых источников известно, что речь идет о Галине Довгополой 1955 года рождения.
Слушания проходили при закрытых дверях в связи с тем, что "в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну".
Приговор был вынесен в середине прошлой недели. "Гражданка Д. выполняла разведывательные задания, направленные на сбор сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота", – сообщили в суде. "Интерфакс" отмечает, что комментарием обвиняемой или её защиты информагентство не располагает.
В феврале стало известно, что суд начал рассматривать дело о госизмене по существу. До этого сообщалось, что Довгополую, которую из Крыма доставили в московское СИЗО "Лефортово", перевели в другую камеру. Причиной было названо то, что её неоднократно избивала сокамерница.
ФСБ России в ноябре 2019 года сообщила о задержании в Севастополе гражданки России, которая, как утверждалось, была завербована украинскими спецслужбами и по заданию разведки собирала секретные сведения военного характера.
Фильм российского режиссёра впервые возглавил американский прокат
Фильм "Никто" российского режиссёра Ильи Найшуллера занял первое место в американском прокате по итогам прошедшего уик-энда 26–28 марта. Картина заработала более 6,5 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Это первый случай, когда фильм снятый российским режиссёром, возглавляет американский прокат.
Всего в мире картина собрала более 11 миллионов долларов. Фильм рассказывает об обычном семьянине Хатче Мэнселле, который вступает в конфликт с русской мафией. Это первая голливудская работа Найшуллера. В фильме снялись Боб Оденкерк, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен, Алексей Серебряков и Александр Паль. Бюджет картины 16 миллионов долларов.
Ранее голливудская работа Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" почти смогла занять первое место по сборам по итогам уик-энда. Тогда в 2008 году картина российского режиссёра и продюсера уступила только мультфильму "ВАЛЛ-И".
Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома России
Элла Памфилова переизбрана на пост председателя Центризбиркома России в ходе тайного голосования членов комиссии.
Результаты были оглашены в понедельник на первом заседании нового состава ЦИКа.
На пост были выдвинуты две кандидатуры – Памфиловой и члена ЦИКа от партии ЛДПР Александра Курдюмова. За Памфилову проголосовали 15 из 14 участников процедуры. После оглашения итогов она сказала, что считает основной задачей на следующие пять лет "повышение доверия граждан к выборам в России".
Зампредом ЦИКа переизбран Николай Булаев.
Формирование нового состава Центризбиркома завершилось 19 марта, когда президент России издал указ с кандидатурами по своей квоте. Центризбирком состоит из 15 членов с правом решающего голоса, их на паритетной основе делегируют Госдума, Совет федерации и президент, отмечает "Коммерсантъ".
На прошлой неделе Элла Памфилова вновь вошла в состав комиссии по президентской квоте. Впервые её избрали на эту должность в 2016 году – также по президентскому списку.
Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии
Оппозиционер Алексей Навальный получил шесть выговоров за две недели в исправительной колонии в Покрове Владимирской области. Об этом он рассказал в инстаграме и фейсбуке.
"Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным", — говорится в публикации. Навальный перечисляет некоторые причины для выговора, в том числе: "встал с кровати на 10 минут раньше команды „подъем“ и "на встрече с адвокатами был в футболке".
По его словам, выговоры выносит дисциплинарная комиссия из семи человек: "И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже".
Навальный рассказал, что у дисциплинарной комиссии на рассмотрении находятся около 20 рапортов. "Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать"", — отметил осуждённый оппозиционер.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №2 в городе Покров в 110 километрах от Москвы.
- 24 марта адвокаты оппозиционера Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, сообщили о резком ухудшении состояния здоровья их подзащитного, который отбывает срок заключения в колонии города Покров Владимирской области. Со слов Михайловой и Кобзева, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога. При этом, по утверждению адвокатов, до сих пор Навальный получил только две таблетки обезболивающего препарата "Ибупрофен".
- Команда Алексея Навального анонсировала весенний митинг за его освобождение. Сообщение об этом появилось на сайте политика. Его сторонники планируют сообщить о времени и месте проведения акции только после того, как в ней выразят готовность участвовать 500 тысяч человек. Для регистрации на митинг был запущен отдельный сайт, который оказался недоступен сразу после анонса акции. Сторонники Навального уверены, что им удастся собрать самую массовую акцию в истории современной России. В тексте уточняется, что митинг – лишь часть плана сторонников по освобождению политика.
Премьер-министр Грузии осмотрел ремонтные работы на «Ингури ГЭС»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел ремонтные работы на «Ингури ГЭС». Он заявил, что станция – важнейший объект, обеспечивающий энергонезависимость и безопасность страны.
«Такие масштабные, комплексные работы не проводились уже более 20 лет. Стоимость работ – 43 млн евро, 7 миллионов из которых мы получили от Еврокомиссии, остальная сумма – кредит EBRD, выделенный правительству», – сказал Гарибашвили.
Глава грузинского Кабмина отметил, что «Ингури ГЭС» обеспечивает более 40% электрогенерации страны.
«Если кто-либо беспокоится относительно гидроэлектростанций, я хочу напомнить им о значении этой и других ГЭС», – заявил Гарибашвили.
Ранее председатель правления «Ингури ГЭС» Леван Мебония сообщил, что ремонтные работы на станции будут завершены к маю.
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями, часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
Ираклий Гарибашвили: досрочных выборов не будет
Досрочных выборов в стране не будет, на этом разговор закончен, – заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, прошедшие в октябре 2020 года парламентские выборы в Грузии были признаны всем миром.
«Мы слышали заявления официальных лиц ЕС, Госдепартамента США, Сената и т. д., заключения ОБСЕ/ БДИПЧ. Весь мир признал наши выборы и поздравил нас с этим, о каких выборах вы говорите?», – заявил Гарибашвили.
Отметим, что премьер-министр сегодня встретился c личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном, вернувшимся в Тбилиси для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией.
В Южной Осетии выявили 13 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в Южной Осетии выросло за выходные дни на 13, сняты с учета пять человек, сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«В конце рабочей недели было проведено 95 исследований, из них 13 показали положительный результат. Под наблюдением медиков с положительным тестом всего на сегодняшний день – 397», – сказала она.
За все время в Южной Осетии зарегистрировано 3205 случаев заболевания, выздоровели 2808, всего проведено исследований – 20 087.
Ранее агентство «Рес» сообщило, что в Цхинвали до конца марта доставят 1500 доз российской вакцины «Спутник V».
На отца директора ФБК Ивана Жданова завели уголовное дело. Он арестован
Директор Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список «иностранных агентов». ФБК с этим не согласился) Иван Жданов сообщил в Facebook, что на его отца 66-летнего Юрия Жданова завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд уже отправил его в СИЗО.
Директор ФБК назвал уголовное дело своего отца «совершенно новым уровнем низости и подлости администрации президента», добавив, что для него «это самое страшное, что могло случиться».
Он уверен, что оно связано с его политической деятельностью. «Нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю», – заявил Иван Жданов.
В пятницу 26 марта в доме Юрия Жданова в Ростове-на –Дону прошёл обыск, потом был допрос до ночи и задержание. 27 марта суд отправил его в СИЗО, сообщил политик в своём Telegram-канале.
По его словам, отец работал в Ненецком округе в поселке Искателей, сначала – заместителем главы, а в последние годы дорабатывал «на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии».
По версии следствия, отец директора ФБК в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру вернули администрации по решению суда.
Жданов уточнил «Новой газете», что его отец не знал, что женщина получала субсидию. «Специально его подставили или нет, таким образом, я не знаю. Все события происходили в июле 2019-го, в самый пик кампании по выбору депутатов в Мосгордуму, не удивлюсь, если специально тогда что-то придумывали», – заявил директор ФБК.
- В 2016 году на Жданова завели уголовное дело за уклонение от службы в армии.По словам Жданова, он был студентом и аспирантом в МГЮА им. О. Е. Кутафина до 2013 года. В 2015 году ему исполнилось 27 лет. Жданов связывал возбуждение уголовного дела с участием в выборах в Барвихе и активной агитационной кампанией. Дело в отношении Жданова не дошло до суда.
В Армению прибыла первая партия вакцин AstraZeneca
В Армению поступили первые 24 тысячи доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.
В сообщении Минздрава отмечается, что данная партия вакцины предусмотрена для медработников, граждан в возрасте 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями в возрасте 16-64 лет, сотрудников социальных учреждений.
Препарат AstraZeneca приобретен в рамках инициативы COVAX FACILITY, – пишет «Радио Азатутюн».
В министерстве напомнили, что вакцинация в Армении осуществляется исключительно на добровольной основе.
Отметим, что в стране наблюдается рост числа случаев COVID-19. Эксперты и врачи указывают на третью волну пандемии. К примеру, 25 марта сообщалось о 1257 новых случаях заражения.
Общее число выявленных случаев коронавируса в стране – 190 741, выздоровели 172 096 человек.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3476. Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 882 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
Абхазский Минюст зарегистрировал общественную организацию, созданную Ахрой Авидзба
Министерство юстиции самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировало общественную организацию «Новые люди», созданную Ахрой Авидзба. Об этом сообщила его супруга – Юлия Авидзба (Овчаренко). Отметим, что учредительное собрание объединения «Новое люди» состоялось 2 марта, об этом Ахра Авидзба сообщил 4 марта – в день своего задержания.
«Говорить об этом должен был он сам, но забирать документы о регистрации пришлось мне по доверенности. Жизнь распорядилась именно так, а не иначе. И, наверное, этот урок был нужен. Главной целью этого объединения является улучшение качества жизни граждан Абхазии, его благосостояния, а главное, построение справедливого общества для наших детей и будущих поколений. Да, первые страницы истории нашего движения уже стали знаковыми, оно появилось в очень сложное для Абхазского народа время. Только тогда, когда каждый будет равен перед законом, вне зависимости от его должности и положения, статуса и богатства, Страна Души имеет будущее – так всегда говорит Ахра! Пришло время новых идей, новых людей, новой Абхазии – сильной, единой, смотрящей уверенно в будущее. Будет ли общественная организация «Новые люди» преобразовано в партию – покажет время. Но мы намерены активно участвовать в общественно-политической жизни нашей страны. Впереди – сложный и кропотливый труд. Мы открыты для всех, кто считает Абхазию своим домом, кто хочет для неё развития и процветания», – пишет супруга Ахры Авидзба в социальной сети.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- Сухумский городской суд под председательством судьи Леварсы Багателия избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба – заключение под стражу сроком на один месяц.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
Меркель поздравила Гарибашвили с назначением на пост премьера
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с назначением на должность. Информацию об этом распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.
По данным ведомства, в поздравительном письме указано, что Германия будет и дальше поддерживать экономическое развитие Грузии, осуществление проевропейских реформ и территориальную целостность, – пишет Первый канал Грузии.
«Уважаемый премьер-министр, поздравляю вас с избранием на пост премьер-министра Грузии снова. Очень хорошие двусторонние отношения между нашими странами создают надежную основу для полного доверия сотрудничества между нашими правительствами.
Германия, которая с интересом следит за текущими политическими переговорами в вашей стране, будет и в будущем продолжать поддерживать экономическое развитие Грузии, проведение проевропейских реформ, а также территориальную целостность.
Я желаю вам всегда успехов на вашем ответственном посту в период, полный этих особых вызовов», – говорится в письме.
- Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили 22 февраля. Гарибашвили стал премьер-министром после отставки Георгия Гахария.
COVID-19 в Грузии: 171 новый случай, 382 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3765 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.
За сутки в стране выявили 171 новый случай коронавируса. Провели 14 298 тестов: PCR-тестов – 5751, экспресс‐тестов на антиген – 8547.
Выздоровели еще 382 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 280 472, выздоровевших – 272 601.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,2%, за последние 14 дней – 1,66%, за неделю – 1,6%.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта препаратом AstraZeneca. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения вакцины у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. Это повлияло на темпы вакцинации. В страну была доставлена и вторая партия вакцины – около 30 тысяч доз препарата Pfizer. По данным на 29 марта, уже вакцинировались 4924 человека (медработники и граждане старше 65 лет).
МВД создаст базу данных иностранцев, находящихся в России
Министерство внутренних дел России планирует создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
В базе данных будут храниться цифровые профили находящихся в России иностранцев. В них будет содержаться информация о правовом статусе иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.
С помощью цифрового профиля иностранцы смогут получать госуслуги в электронном виде, заключать трудовой договор, подтверждать свое обучение, платить налоги и получать рассылку о скором окончании срока действия разрешительных документов и необходимости выехать из страны.
Ранее ТАСС сообщил, что МВД разрабатывает законопроект, который обяжет иностранцев и их работодателей регистрироваться в электронных реестрах. До этого в ноябре министерство сообщало, что создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, позволяющий идентифицировать человека по изображению лица и отпечаткам пальцев.
Согласно данным МВД, за январь-февраль 2021 года на миграционный учет в России были поставлены около двух миллионов человек, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
В 2020 году, по данным МВД, численность мигрантов в России снизилась почти вдвое — до шести миллионов трёхсот тысяч человек, при том, что ранее в стране в среднем находились от 9 до 11 миллионов мигрантов.
Богатейший человек Чехии Петр Келлнер погиб при крушении на Аляске
При крушении вертолёта на Аляске погиб самый богатый человек Чехии бизнесмен Петр Келлнер.
По данным The Washington Post, вертолет, которой перевозил лыжников с горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, разбился в субботу в районе ледника Кник. Помимо 56-летнего Келлнера погибли ещё четыре человека, один - выжил. Причины авиакатастрофы выясняются.
Петр Келлнер владел международной финансово-инвестиционной группой PPF. По данным журнала "Форбс", в 2020 году состояние Келлнера оценивалось в 13,2 миллиарда долларов. "Форбс" включал чешского бизнесмена в список самых богатых людей планеты последние 15 лет.
PPF Group, которую Келлнер основал в 1991 году, ведёт бизнес в 25 странах, в том числе в России и Китае. Холдинг участвует в проектах в сферах финансовых услуг, телекоммуникаций, медиа, биотехнологий, недвижимости и девелопмента, страхования, машиностроения, сельского хозяйства, отмечает агентство РБК.
Активы PPF Group включают Home Credit International – крупнейшую в мире небанковскую кредитную организацию, оказывающую услуги в области потребительского кредитования.
Спецпредставитель президента Европейского совета встретился с премьером Грузии
Мы подтверждаем готовность продолжить конструктивный диалог и как можно скорее достичь соответствующей договоренности; — Мы будем ориентированной на результат стороной, которая будет принимать конкретные решения, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.
Глава правительства отметил, что правящая команда ценит посредничество ЕС, которое ориентировано на деэскалацию ситуации и ведение политического процесса в нормальном режиме, - пишет Первый канал Грузии.
По информации пресс-службы премьер-министра, Ираклий Гарибашвили и Кристиан Даниельсон обсудили вопросы, по которым существуют разногласия между правящей командой и оппозицией. Была подчеркнута важность верховенства закона и уважения демократических институтов, а также оценка международных организаций, включая ОБСЕ/БДИПЧ, согласно которой парламентские выборы были свободными и справедливыми.
«На встрече еще раз было подчеркнуто, что для всех сторон важнейшим является руководствоваться интересами грузинского народа и страны и предпринимать шаги к компромиссному решению, направленному на перенос политического процесса в парламент.
Премьер-министр еще раз поблагодарил Кристиана Даниельсона и президента Шарля Мишеля за посредничество в политическом диалоге и отметил, что это еще раз подтверждает большой интерес ЕС к Грузии, что возлагает большую ответственность на всех участников этого процесса», — говорится в информации пресс-службы премьера.
Контейнеровоз «Эвер Гивен» сняли с мели в Суэцком канале
Утром понедельника гигантский контейнеровоз «Эвер Гивен» был снят с мели в Суэцком канале в результате третьей попытки спасательных служб. Об этом пишет русская служба Би-би-си.
Две предыдущие попытки снять его с мели, предпринятые в последние сутки и во время прилива, к успеху не привели.
В воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера.
Если бы и эта попытка провалилась, то началась бы работа по разгрузке судна, чтобы уменьшить его общий вес - он составляет 220 тыс. тонн.
В связи с затором, образовавшимся в минувший вторник, судоходство в Суэцком канале было прервано. Сообщалось о потерях для мировой экономики: ежедневный ущерб составлял примерно 9 миллиардов долларов, нефть на рынке подорожала более чем на 5 процентов.
Умер ещё один врач больницы, в которой после отравления лежал Навальный
По официальным данным, заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев скончался в результате инсульта
Заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев скончался в возрасте 63 лет, официальная причина смерти - инсульт, сообщает издание "Тайга.инфо".
Именно в эту больницу в августе прошлого года доставили в бессознательном состоянии Алексея Навального. Соратники оппозиционера до сих пор настаивают на том, что администрация и персонал клиники знали истинные причины произошедшего с Навальным, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом.
Сообщается, что врач Агишев проработал в омской больнице №1 тридцать лет. Руководитель клиники Евгений Осипов назвал его уход "невосполнимой утратой для всего медицинского сообщества".
За последнее время это уже не первая смерть в руководящем составе омской больницы №1. В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин, официальная причина его смерти - сердечный приступ.
Ранее ещё один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы. Медик утверждал, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он "любит хирургию больше, чем администрирование".
Во время пребывания Навального в омской больнице Калиниченко отвечал за оказание медицинской помощи политику, общение с врачами из Германии и, в первый день госпитализации оппозиционера, за связь с прессой. Затем обязанность общаться с журналистами возложил на себя главный врач учреждения, член "Единой России" Александр Мураховский. Именно он заявил работникам СМИ, что причина тяжёлого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, Мараховский в течение двух суток не разрешал перевезти оппозиционера на лечение в Берлин.
Позже Мураховский был назначен главой регионального Министерства здравоохранения.
- 20 августа Алексей Навальный потерял сознание в самолёте Томск – Москва. Пилот принял решение экстренно посадить лайнер в Омске. Там Навального госпитализировали в состоянии комы, из которой он вышел только спустя 19 дней.
- Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления. Спустя двое суток после госпитализации в омскую больницу, по требованию родных Навального, оппозиционер был перевезён на лечение в Берлин. Там в его организме нашли следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок", который был использован при покушении на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревают в организации этого покушения российские спецслужбы.
- Несколько независимых европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Согласно расследованию группы Bellingcat, в отравлении оппозиционера участвовали действующие сотрудники ФСБ России. Сам Алексей Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. В Кремле все обвинения отвергают.
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Суэцкий канал закрыт, вернуть контейнеровоз Evergreen в фарватер пока не удаётся
Контейнеровоз Evergreen остаётся на мели в Суэцком канале. Нескольким буксирам удалось сдвинуть его кормовую часть на 30 градусов, но этого оказалось мало для возвращения судна в фарватер канала, сообщает Би-би-си.
В связи с затором, образовавшимся в минувший вторник, судоходство в Суэцком канале было прервано. Сообщается о потерях для мировой экономики: ежедневный ущерб составляет примерно 9 миллиардов долларов, нефть на рынке подорожала более чем на 5 процентов.
Некоторые суда, пополнившие очередь ожидания с обоих концов канала, сообщили о решении идти вокруг Африки, не дожидаясь устранения пробки.
В качестве варианта выхода из чрезвычайной ситуации рассматривается частичная выгрузка контейнеров на другие суда или на берег. Ни кран требуемой мощности, ни подходящие суда, ни другое специальное оборудование к месту происшествия пока не прибыли. На подготовку подобной операции могли бы потребоваться многие дни.
В Абхазии выявлено 45 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 160 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 45 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 человека, 17 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 11 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 363 человека. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 852 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сборная Испании обыграла команду Грузии в матче квалификации ЧМ по футболу
Сборная Грузии по футболу проиграла команде Испании со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. Под самый конец первого тайма, на 44-й минуте, мяч забил полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. По сообщениям СМИ, во время сегодняшнего матча грузинского футболиста, стоимость которого оценивается в 10 миллионов евро, просматривали скауты итальянских «Ювентуса» и «Милана».
На 56-й минуте Испания сравняла счет - гол забил Ферран Торрес. На второй дополнительной минуте Дани Ольмо пробил с дальней дистанции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Матч, проходивший на тбилисском стадионе «Динамо-Арена», впервые с начала пандемии COVID-19 проходил со зрителями. Трибуны были заполнены на 30%, на матч попали до 16 тысяч болельщиков. В порядке исключения обладателям билетов на игру разрешено передвигаться во время «комендантского часа», до 01:00 29 марта.
Команды в рамках отборочного турнира уже провели по одному матчу. Сборная Грузии на выезде проиграла Швеции (0:1), а испанцы у себя на поле не смогли обыграть Грецию (1:1). Таким образом, на данный момент отборочную группу «В» возглавляет команда Швеции.
За путевку на Чемпионат мира 2022 года в группе «В» также ведет борьбу команда Косово. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.
Даниельсон: Ответственность за разрешение кризиса лежит на политических лидерах
ЕС полностью вовлечен, чтобы помочь Грузии в преодолении кризиса, но ответственность за разрешение кризиса лежит на политических лидерах, заявил личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон.
Европейский политик подчеркнул важность компромисса, сообщает Общественный вещатель.
«Я встретился с семью депутатами Европарламента и обсудил дальнейшие шаги. Я также встретился с активным неправительственным сектором, с которым вы говорили. Вчерашнее заявление было очень интересным. На мой взгляд, речь идет о компромиссе, ориентированном на будущее. До приезда сюда у меня были контакты в Брюсселе. Европейский Союз полностью вовлечен в то, чтобы помочь Грузии преодолеть кризис, хотя ответственность за разрешение этого кризиса лежит не на ЕС, а на политических лидерах Грузии. Также хочу сказать, что в ходе предыдущей миссии мы хорошо ознакомились с вопросами. Я думаю, что каждая политическая партия знает, каковы взгляды других. Они также знают, что нужно сделать, чтобы прийти к соглашению, но это уже их дело, именно они должны найти соглашение и компромисс», - сказал Кристиан Даниельсон.
- Шведский дипломат Кристиан Даниельсон, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, вернулся в Тбилиси.
- Точная повестка встреч Даниельсона пока не известна. Ранее в представительстве ЕС сообщили, что переговоры сторон при его медиации возобновятся 29 марта. Судя по всему, до этого он будет проводить индивидуальные встречи с политическими лидерами.
- После прибытия в Грузию сам Даниельсон сообщил журналистам, что на этот раз его миссия будет трехдневной и завершится во вторник.
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