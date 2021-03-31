Грузия надеется получить миллион доз вакцины Pfizer – Тикарадзе

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия ждет 1 миллион доз вакцины от коронавируса от компании Pfizer.

По её словам, во время переговоров с Pfizer Грузия сделала заявку на получение 1 миллиона доз этой вакцины, однако пока неясно, когда будут осуществлены поставки.

«На этом этапе мы ждем подтверждения того, когда и в каком формате будет осуществлены поставки или каким будет их график», – сказала министр.

Выступая сегодня на брифинге, министр отметила, что переговоры ведутся и с другими производителями вакцин, – передаёт «Новости-Грузия».

На данном этапе в Грузию было импортировано 29 500 доз американо-немецкого препарата Pfizer. Этого достаточно для того, чтобы привить 14 750 человек, поскольку для выработки иммунитета необходима двойная вакцинация.

По данным Минздрава Грузии, вакцина Pfizer сейчас является в Грузии самой востребованной. Прививки медикам и гражданам старше 65 лет начали делать с 30 марта, при этом очередь заполнена уже до 14 апреля.

Как сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, до 14 апреля забронировано 14 222 вакцин Pfizer. Из них 3609 – это медицинские работники, а 10 615 граждане старше 65 лет. Еще 4138 человек забронировали прививку британо-шведским препаратом AstraZeneca.

По данным на утро 31 марта, первой дозой вакцины от коронавируса в Грузии привились 6 757 человек. Из них 1051 человек — за последние 24 часа.

К концу этой недели в Грузию также завезут вакцину китайского производства –Sinopharm.