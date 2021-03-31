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Мурат Джиоев: «Южную Осетию в бинокль не рассмотреть»
Власти Грузии доводят до международного сообщества совершенно одностороннюю, ложную, политизированную информацию, создавая отрицательный имидж Южной Осетии. Об этом на брифинге в Цхинвали заявил полпред президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию, глава югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях Мурат Джиоев.
«Когда Грузию посещают высокие гости, то власти страны, вместо того чтобы устроить им культурную программу с посещением театров и музеев, привозят их на границу с Южной Осетией и устраивают им смотровые площадки, откуда они через бинокли рассматривают Южную Осетию», – сказал он.
По словам Джиоева, югоосетинская сторона заявила в Женеве, что Южная Осетия «является открытым государством». При этом в Цхинвали готовы сотрудничать лишь с теми, кто «признает возможности приезда через единственно существующую дорогу, которая идет со стороны Российской Федерации».
«Мы отметили, что в бинокли Южную Осетию не разглядеть, и это в любом случае будет взгляд со стороны Грузии, то есть, грузинскими глазами», – сказал Джиоев.
На пресс-конференции он также прокомментировал предложение Тбилиси о вакцинации жителей Абхазии и Южной Осетии, назвав инициативу политической пропагандой: «Южная Осетия не ждет от Грузии никакой помощи, и даже не хочет».
- Члены грузинского правительства накануне заявили, что медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса на территории, контролируемой центральными властями Грузии. У них будет выбор между двумя препаратами, доступными в стране: AstraZeneca и Pfizer.
- «Эхо Кавказа» уже писало, что абхазские власти направили в Россию запрос на выделение ста тысяч доз вакцины, а югоосетинские власти надеялись получить 1500 доз вакцины «Спутник V» до конца марта. Однако ни в Сухуми, ни в Цхинвали вакцину пока не доставили.
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Буллинг, дети и обрез. Как ФСБ «предотвращает» теракты
Год назад в Саратове ФСБ объявила о несостоявшемся теракте: якобы два подростка собирались устроить нападение на свою школу с использованием огнестрельного оружия и "коктейлей Молотова". В середине марта 2021 года дело было передано в суд, мальчикам грозит десять лет лишения свободы за "покушение на массовое убийство группой лиц". Теперь мать одного из подростков решила рассказать свою версию событий: она полагает, что дело было сфабриковано после провокации спецслужбы.
О том, что на двух саратовских подростков 14 и 15 лет Следственный комитет завел уголовное дело, стало известно 26 февраля 2020 года. Одноклассники Женя и Игорь, по версии СК, готовили массовое убийство учителей и учеников в школе, в которой учатся сами. Действия школьников пресекли сотрудники областного УФСБ.
В тот же день саратовские издания опубликовали фрагмент оперативной съемки допроса восьмиклассников. На видео оба мальчика признаются в том, что в мае 2020 года планировали из мести убить приблизительно сорок человек. На тех же кадрах был показан обрез, который сотрудники УФСБ изъяли у школьников. По их версии, мальчики прятали его в заброшенном бомбоубежище на территории бывшего авиационного завода.
Оба мальчика после суда по мере пресечения отправились в СИЗО. В марте прошлого года за их делом следила уполномоченный по правам ребёнка по Саратовской области Татьяна Загородняя, которая встречалась с подростками. По её словам, дети не были похожи на террористов, заявили, что их травили в школе, а учителя и директор ситуацию буллинга игнорировали.
Тогда же появилась информация о том, что вместе с ними в бомбоубежище ходила и девочка. Но никакой девочки ни на кадрах оперативной съемки, ни в сообщениях следственных органов не было.
Через три недели Игоря и Женю областной суд перевел под домашний арест, и с тех пор всё затихло.
Домашний мальчик
В комнате Игоря Шустова на стене висит деревянная имитация винтовки. На компьютерном столе, который мальчик купил себе с первой зарплаты – на летних каникулах он подрабатывает разнорабочим в стройфирме, – стоят книги про армию и Великую Отечественную войну. Книга об истории оружия от древних времен до наших дней зачитана до дыр. На противоположной стене фото из школы, детского сада, с прогулок. Мальчик на них в военной форме.
– Игорь с детства бредит армией, – говорит его мама Наталья Ким.
У Натальи розовые волосы, пирсинг в носу, рука в татуировках и пятеро детей от двух браков. До того, как приключилась вся эта история, она работала в индустрии красоты.
Семья занимает небольшую квартирку на первом этаже старинного купеческого особняка в самом центре города. Вместе с семьёй тут живут две улитки-ахатины, старенький чихуа-хуа, кошка и два кота. Год назад здесь жил ещё сенбернар, но его пришлось отдать в добрые руки: семье, все свои сбережения пустившей на адвокатов, нечем стало кормить пса. Беспородный черный кот Кузя – "это Игорин кот", говорит Наталья. Игорь подобрал его в Красноармейске, где тогда жила семья, вместе со своей соседкой и подругой Настей. Они вместе выкормили из бутылки и выходили Кузю. А потом Настя погибла. Весной 2017-го её изнасиловал и убил местный житель.
– Светлая она была девчонка, – вспоминает Наталья. – Её не стало, а кот остался…
Школа эта своеобразная, о ней тут не очень хорошо отзываются
В Красноармейске Игорь учился с третьего класса. Ходил в форме – класс был казачий. Пел в казачьем хоре, маршировал с одноклассниками на параде в День Победы. После смерти подруги все это стало неинтересно. Когда мужу Натальи предложили работу в Саратове, она сочла это хорошим предлогом, чтобы покинуть дом и двор, где сыну всё напоминало о произошедшей трагедии.
В областной центр семья перебралась в мае 2018-го. Игоря и четвертого ребёнка Витю устроили по месту прописки: в школу №14.
– Школа эта своеобразная, о ней тут не очень хорошо отзываются, в ней учатся, наверное, все национальности, которые есть в области, – говорит Наталья. – Но вокруг только гимназии. Наших мальчишек из районного центра они не брали, отправляли по месту жительства.
В конце августа 2018 года Наталья Ким пришла к школьному педагогу-психологу, объяснила ей, что Игорь дислексик, что у него глубокая душевная травма. Попросила её помочь ребёнку адаптироваться на новом месте. Через месяц, по словам Ким, мать и сына буквально линчевали на педсовете, упрекая родителей, что парень не может влиться в коллектив.
– Собственно, это был первый и последний раз, когда мой сын встречался с этим педагогом-психологом, – говорит мать.
Игорь добрый, домашний мальчик с обостренным чувством справедливости
В 14-й школе Игорь подружился с одноклассником Женей Мелешкиным. Он тоже бредил армией, хотел стать танкистом. Оба ходили в школу в камуфляжных штанах и в берцах, носили толстовки с капюшонами. Слушали русский рок. Оба отличались от других детей в классе и страдали от постоянных насмешек, тычков и прочей травли.
– Игорь добрый, домашний мальчик с обостренным чувством справедливости, – говорит Наталья. – Женя из неблагополучной семьи, он более закрытый, ершистый. Он с первого класса стал там изгоем. Но за восемь лет ни разу никого там не ударил, а вот его били: у мальчика было два перелома.
Директор школы №14 Владимир Каширин в разговоре с корреспондентом Радио Свобода подтвердил, что Игорь и Женя учились в этой школе, что Игорь продолжает учиться в ней и сейчас. Сказал, что на буллинг ему никто из родителей и учеников никогда не жаловался. На остальные вопросы, в том числе про переломы Жени, отвечать отказался.
Обыск и арест
Всё случилось 24 февраля. Несмотря на выходной день, старший сын Натальи Данила уехал на работу, "на сутки". 20-летняя Дарина готовилась к переезду на съемную квартиру к своему жениху. Маленькая кухня была заставлена вещами: баулы с одеждой, два комода. Игорь уехал гулять, как он сказал, с Женей – в Заводской район. Наталья договорилась, что они будут "на созвоне". Так далеко от дома сын уезжал всего второй раз.
Витя гостил у деда в Красноармейске. Трёхлетний Лёшка лепил из пластилина и ждал, когда мама разогреет ему обед.
Перед тем как налить Лёше суп, Наталья вывела собаку во двор. Но тут калитка во двор открылась. Вошли несколько человек в штатском: "Уберите собаку! У нас ордер на обыск!"
– Я подумала, это какая-то ошибка, – вспоминает Наталья. – Может быть, улицу перепутали или дом? Какой у нас может быть обыск?
Нас всех собрали на кухне, а Лёшку оставили в большой комнате, он всё время плакал
Перед тем как неизвестные собрали у семьи выключенные телефоны, Наталья успела позвонить мужу. Тот тут же примчался домой.
Пришедшие не представились. Причины обыска – за все четыре часа – так и не объяснили. Сразу спросили, где комната Игоря, забрали оттуда ноутбук, тетради с рисунками и огромную книгу учёта, на которой было написано "личный дневник". Ноутбук Дарины и компьютер Данилы проигнорировали.
– Покормить младшего мне не дали, – вспоминает Наталья. – Нас всех собрали на кухне, а Лёшку оставили в большой комнате, он всё время плакал. Пару раз мне разрешили подойти к нему, чтобы успокоить. Вот здесь стоял мужчина, лицо у которого – у единственного – было закрыто. На правом боку у него висела кобура.
В шесть вечера Дарину и её молодого человека отпустили. Девушка все время плакала, у неё от страха тряслись руки. Когда молодые люди ушли, неизвестные попросили Наталью и её мужа проехать с ними, оставив маленького сына одного в квартире. Позвонить дочери, чтобы та вернулась присмотреть за братом, не позволили, соседей не было.
– У меня две мысли бились в голове: где Игорь и как там Лёшка, – вспоминает Наталья. – Страшно было так, как я во взрослой жизни еще никогда не боялась. Лёшка ещё ни разу не оставался один. Он ничего не ел с самого утра. Я не помнила, оставалась ли в его бутылочке вода. Он сидел дома один, голодный и в темноте.
К зданию ФСБ они ехали на своей машине в сопровождении того самого человека с кобурой и в маске. Он велел супругам Ким обоим выйти из машины и провел их в здание управления ФСБ. Там их продержали до полуночи.
Я мельком взглянула на сына. Он был весь в грязи и в крови
Сначала Наталья с мужем были вдвоем. У каждого проходящего сотрудника мать пятерых детей спрашивала, когда же мужа отпустят домой. Кто-то игнорировал вопросы, кто-то говорил – уже скоро отпустят. Один заявил: "Да вы знаете, что ваш сынок попался с обрезом? Вы знаете, что он себе на зарплату пушку прикупил?"
– Игорь летом работал на стройке, – объясняет Наталья. – Он всю жизнь мечтал работать и всё ждал, когда ему исполниться четырнадцать. "Мам, я же мужик", – говорил он мне. Но всю свою зарплату – до копейки – отдавал мне. И только потом просил у меня по 50–100 рублей в день.
В этот момент Наталья поняла, что Игорь, наверное, тоже здесь. В девять вечера её привели в комнату, где спиной ко входу сидел Игорь. За одним из столов сидела женщина и копалась в телефоне. Это была социальный педагог.
– Мне запретили смотреть на сына, обращаться к нему, вообще как-нибудь с ним контактировать, – вспоминает Наталья. – Посадили меня в центре комнаты на обшарпанный, полуразвалившийся стул, на котором все время приходилось балансировать. Я мельком взглянула на сына. Он был весь в грязи и в крови. Лицо серое, губы сухие и в корках. Он смотрел в пол.
Мальчику принесли воды, которую он жадно выпил. Наталья плакала. Социальный педагог отложила телефон: "Нечего реветь! Надо было лучше за ребенком следить!" В 22.00 пришел старший лейтенант ФСБ, фамилию которого Наталья просит не называть. "Так, Игорь, а теперь мы с тобой порепетируем, что ты будешь отвечать на камеру! Игорь, ты помнишь, о чем мы с тобой говорили? Игорь, ты понял меня?" – вспоминает Наталья Ким его слова.
Я стояла у здания ФСБ и плакала, говорила мужу: "Собирай вещи, уходи. Зачем мы тебе теперь такие нужны?"
По словам матери, "репетиция" допроса длилась почти час. Уставший, напуганный подросток-дислексик постоянно запинался, забывал, что должен был сказать, путал слова. Наконец старший лейтенант принес камеру. Социальный педагог села рядом с Игорем и его мамой. А подросток начал отвечать на вопросы. Часть этого видео ФСБ распространит 26 апреля по всем СМИ региона.
– Женьку держали где-то в соседнем кабинете, – говорит Наталья. – За ним приехал дедушка. Нас отпустили около полуночи. Я стояла у здания ФСБ и плакала, говорила мужу: "Собирай вещи, уходи. Зачем мы тебе теперь такие нужны?" А он обнял меня и отвечает: "Ты с ума сошла, что ли? Мы вместе! Мы всё сделаем вместе!"
Игоря и его маму, Женю и его дедушку ждал ночной допрос в Следственном комитете. Утром мальчишек увезли в изолятор временного содержания, суд отправил парней в СИЗО.
Аувинен и Колумбайн
Наталья считает, что во всём виновата презентация, которую Игорь готовил для факультативного предмета "Проектная деятельность". Можно было выбрать любую тему. Игорь, по его словам, впечатлённый событиями в Керчи годичной давности, выбрал "скулшутинг".
– Тему он выбрал еще в сентябре, мы с ним вместе искали информацию, посвященную стрельбе в школе, читали про Колумбайн, – рассказывает Наталья. – Мы пытались исследовать причины, по которым происходит скулшутинг, как себя вести в ситуации, если началась стрельба в твоем учебном заведении.
Мне стало противно, я оттуда удалился, а страницей этой больше не пользовался
"Ну, стрелки эти либо психопаты реальные, либо их просто чморили и довели", – объясняет Игорь причины явления. В тайне от матери он с "левого" аккаунта во "ВКонтакте" вступил в закрытую группу, посвященную скулшутингу. Его приняли туда под ником Дилан Клиболд – так звали одного из стрелков в американской школе Колумбайн.
– Я там неделю полазил, почитал, посмотрел, – рассказывает Игорь. – А потом мне стали писать две какие-то девчонки из этой группы. Слали мне ссылки на разную расчленёнку. Говорили, что их это заводит. Фу. Мне стало противно, я оттуда удалился, а страницей этой больше не пользовался.
"Дилан Клиболд" покинул закрытую группу "скулшутеров" в конце ноября. Через несколько дней в основной аккаунт Игоря "Марк Хаскит" постучалась девочка под ником "Лиза Аувинен" (Пекка Эрик Аувинен – финский массовый убийца, расстрелявший в своей школе в ноябре 2007 году девять человек и ранивший двенадцать). Её попытку познакомиться Игорь поначалу воспринял в штыки. "Лиза" давила на общность интересов, объявила, что видела "Марка Хаскита" в той самой закрытой группе. Говорила, что они с "Марком", наверное, "с одного города". В конце концов, Игорь сдался.
В первый раз Игорь и "Лиза", представившаяся 17-летней студенткой медколледжа, встретились 25 декабря на Театральной площади, в центре Саратова. В этот момент, как будет ясно из протоколов оперативно-разыскных мероприятий, на "Лизе" уже была прослушка. А снаружи велось видеонаблюдение.
26 декабря в деле появляется первый рапорт о результатах оперативно-разыскных мероприятий от старшего лейтенанта. Согласно ему 25 декабря 2019 года в 15.25 Игорь Шустов встретился с неустановленной девушкой. В тот же день появляется постановление о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 222 УПК РФ – незаконное хранение оружия неустановленным лицом.
Первый акт осмотра страницы Игоря в "ВК" появился чуть раньше – 18 декабря. В это время они с "Лизой" уже активно переписывались.
Встречались они восемь раз. Рапортов о встречах в обвинительном заключении – шесть. Наталья, изучившая все материалы и прочитавшая все 20 томов дела, объясняет, что в документе не хватает двух эпизодов: на одной из встреч "Лиза" говорит, что у нее есть пневматический пистолет, и предлагает поехать куда-нибудь пострелять из него по банкам. На второй она приводит Игоря в то самое бомбоубежище, где Игорь находит старый ящик военного образца, а в нем книги и обрез немецкой двустволки 1949 года выпуска.
Культовая "заброшка"
Бомбоубежища авиационного завода – культовое место для саратовских диггеров. Быстрый поиск выдает пару десятков ссылок, по которым можно найти описание этих бомбоубежищ, их цветные фотографии, координаты на карте, количество входов в каждое и их оснащенность в разные периоды времени. То бомбоубежище, в котором Игорь и "Лиза" нашли обрез, найти проще всего. Два входа в него закрыты плитами и завалены землёй. Ещё два до сих пор открыты: их не видно снаружи при беглом осмотре, но попасть в бункер можно без проблем. Рядом заброшенное строение, которое когда-то было огорожено забором с колючей проволокой сверху. Теперь поваленный забор утопает в снегах, проход в него открыт.
В двух шагах кипит жизнь: рядом супермаркет и дорога в новый микрорайон, новенькие, уже заселенные многоэтажки. А уже дальше за ним открываются пустые поля на месте разобранных корпусов авиазавода и котлован, вырытый под не случившуюся в Саратове "Икею".
Среди прочего в уголовном деле значится, что у Игоря и Жени в компьютере обнаружены поисковые запросы "черный рынок Саратов", "купить оружие без лицензии". По первому запросу Яндекс выдает вполне легальную группу во "ВКонтакте", где можно купить, продать или обменять б/у вещи. Например, старый холодильник с балкона, который работает, но не морозит. Найти оружие без лицензии по отрытому поиску невозможно.
На одной из встреч с "Лизой" Игорь упомянул своего дядю, который якобы берёт его с собой на стрельбище пострелять из боевого оружия. Но родной брат матери в это время лежал в коме после инсульта, поэтому в разработку сотрудники ФСБ взяли отчима Игоря, Кима Алексея Викторовича.
В Ленинском районе Саратова следователи нашли Виктора Кима 1942 года рождения. У ничего не подозревающего деда провели обыск (рапорты и протокол с подписью мужчины есть в деле и имеются в распоряжении редакции). Выяснили, что у Виктора Кима есть сын Сергей и дочь Татьяна. Но внуков нет, только внучатые племянники – внуки его родного брата, который живет в Корее.
Однако в рапорте все равно сказано, что Алексей Викторович Ким приходится родным братом Сергею Викторовичу Киму.
– Стоп! А теперь назад! – говорит Наталья. – У несчастного старичка Кима есть сын и дочь! Как мой муж может быть родным братом Сергея Кима, я не знаю.
"А ты сможешь?" –"Смогу" – "Да ладно, тебе на самом деле будет слабо в итоге это сделать!"
В уголовном деле – тома переписок между Игорем и "Лизой" и километры расшифровок прослушки. "Лиза", например, спрашивает, мешают ли Игорю одноклассники. "Конечно, мешают, – отвечает тот. – Вот представь, если они исчезнут, тогда я сто пудов начну учиться". – "Ну, а как они исчезнут? Чего с ними поделать?" – "Расстрелять". – "А ты сможешь?" – "Смогу". – "Да ладно, тебе на самом деле будет слабо в итоге это сделать!"
Когда Игорь готов поговорить о том, что именно его злит в поведении одноклассников, "Лиза" переводит тему обратно: "Зачем ты хочешь убить?" И потом: "Ты планируешь по всем подряд стрелять или выборочно?"
Эксперты Приволжского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ, прослушав записи разговоров приходят к интересным выводам. "Семенова (Семёнова Елизавета Александровна – псевдоним "Лизы", выбранный ФСБ для маркировки "секретного свидетеля". – Прим. РС) инициирует активность собеседника, задает направление беседы, уточняет информацию, побуждает к развитию интересующей её темы. Проявляет заинтересованность в развитии темы скулшутинга. Коммуникативной направленностью Семеновой является развитие интересующей её тематики и побуждение собеседника к обсуждению планируемых действий".
Также в экспертизе сказано, что "для подросткового возраста, в котором находится Шустов, свойственно подражание взрослым и сверстникам, отождествление себя со значимым лицом. В частности, Шустов ориентируется на известных ему лиц Эрика Харриса и Дилана Клиболда, осуществивших вооруженное нападение на свою школу. В связи с особенностями подросткового возраста и свойственного ему юношеского максимализма, категоричности, резкости в суждениях и обостренного чувства справедливости, такой способ действий воспринимается как допустимый и оправданный. Однако желание подростка показать себя и свою смелость, которые существуют в его фантазиях, не говорит о его желании действительно участвовать в представляемой ситуации или пережить её. Когда Шустов понял, что его фантазийные желания могут быть осуществимы, он испугался, так как оказался не готов к переходу от рассуждений к активным действиям. Обсуждаемая Шустовым и Семёновой тема, связанная с представлениями о нападении на школу, носит характер размышления о гипотетической ситуации, связанной главным образом с позицией третьего лица" (копия экспертизы есть в распоряжении редакции. –Прим. РС).
Из всех проведенных экспертиз аудиозаписей (экспертиза переписки не проводилась) в обвинительное заключение попало только то, что в звуковых файлах отсутствуют следы монтажа.
Она уже знала, что будет задержание. А мой сын ехал туда как бычок на заклание
23 февраля, накануне задержания, Игорь пишет "Лизе", что не хочет никуда ехать, нет настроения. Семёнова отвечает, что отменила из-за этой встречи все свои планы. Впервые за три месяца – подчеркивает мать – она пишет Игорю, что соскучилась, хочет его увидеть и даже "кое-что ему прикупила", "типа подарок". Подарком окажется пачка сигарет.
– 24 февраля, видимо, в тот самый момент, когда она была в ФСБ (время рапорта, когда "Лиза" подписывала договор о сотрудничестве, совпадает со временем её переписки с Игорем), она спрашивала, придет ли Игорь на встречу, – показывает распечатку переписки Наталья. – Она уже знала, что будет задержание. А мой сын ехал туда как бычок на заклание.
В рапортах ОРМ Семёнова до 24 февраля значится неустановленным лицом. Только после соглашения с ФСБ её назовут секретным свидетелем и присвоят псевдоним.
На фото видно, что это взрослая женщина, нелепо одетая, чтобы сойти за подростка
– На очной ставке я задавала ей вопрос: почему же, если она до 24 февраля не сотрудничала с ФСБ, на ней с самой первой встречи была прослушка? – вспоминает Наталья. – Следователь отвёл вопрос. Семёнова, как секретный свидетель, сидела за занавеской. Наверное, для того, чтобы я не опознала в ней взрослую тётку, которая представилась моему сыну 17-летней девушкой. На фото видно, что это взрослая женщина, нелепо одетая, чтобы сойти за подростка. У неё возрастные брыли. На видео у нее тяжелая, не подростковая походка. Они больше похожи на маму с сыном, чем на двух ровесников.
Корреспондент Радио Свобода пытался связаться с "Елизаветой Семёновой" по мобильному телефону, указанному в обвинительном заключении. Номер оказался недоступен.
"Клади обрез на место"
Игорь и Женя встретились с "Лизой" под "самолетом" – памятником ЯК-3, который собирали на авиационном заводе в годы войны. Встретились и пошли вдоль бетонного забора в то самое бомбоубежище, чтобы Женька увидел "крутое место".
Старый ящик военного образца оказался на месте. Мальчики открыли его: на дне лежали бутылки, какие-то листочки и тот самый обрез. Мальчики достали из ящика древнюю винтовку. Прицеливались. Стреляли в холостую. Думали, как можно её смазать или починить.
– Видеозапись с камер, которые висели в это время на "Лизе", обрывается ровно перед словами Игоря: "Женька, давай, клади обрез на место и пошли отсюда", – утверждает мать Игоря. – В это время в убежище вбегают люди в штатском.
Женя пытался убежать. Игоря несколько раз ударили кулаком в живот. Повалили на пол. Поддали пинка ботинком. Женьку поймали в одной из комнат. "Лизу" аккуратно вывели за локоть и посадили в другую машину. После этого она исчезла из дела.
Эта Померанцева готовила нас к тому, что сын наш сразу из СИЗО уедет по этапу
– Адвоката по назначению мы сменили практически сразу, – рассказывает Наталья. – Эта Померанцева готовила нас к тому, что сын наш сразу из СИЗО уедет по этапу. Не инструктировала нас, какие надо собрать на Игоря характеристики, и, наверняка, не подала бы апелляцию по мере пресечения. Муж нашел хороших адвокатов. 50 тысяч им на гонорар мы за ночь собрали по друзьям. В наличии таких денег у нас не было.
Три недели мальчики провели в СИЗО. Через день родители носили им передачи, каждая выходила на 4–5 тысяч рублей. С деньгами помогали друзья. Дарину, как только история вышла в свет, выгнали с работы, ушел её молодой человек, у девушки начались панические атаки. От Натальи разбежались все клиенты – на суде прозвучали все их фамилии, личные данные, и "была куча журналистов". Маленький Алексей теперь не может оставаться один в комнате, даже когда все дома. Сам Игорь на нервной почве стал терять слух. Просидев девять месяцев под домашним арестом, он до сих пор машинально поправляет на ноге давно уже снятый браслет.
Наталья сама готовится к делу. Каждый день перечитывает записи. Все бумаги у неё разложены по папкам и файлам, проклеены стикерами, помечены стрелочками. Хотя сама она, признаётся, всю жизнь боялась "всех этих бумажек" как огня.
Платить адвокатам нечем. В суде защищать нас, видимо, будет некому
– Мы выживаем только на зарплату мужа, – говорит Наталья Ким. – Набрали кредитных карт, чтобы хоть как-то оплачивать адвокатов. Продали машину, технику. Сейчас денег не осталось совсем. Платить адвокатам нечем. В суде защищать нас, видимо, будет некому.
Дата первого судебного заседания по делу Игоря Шустова еще не назначена.
США обвиняют Россию в существенных нарушениях прав человека
Убийства, "политически мотивированные репрессии", подавление свободы слова и права на мирные собрания, насилие над журналистами, коррупция во власти, отсутствие независимой и справедливой судебной системы и свободных выборов – лишь некоторые примеры нарушения прав человека в России, которые приводятся в ежегодном докладе Государственного департамента США о состоянии прав человека в мире.
В особой части доклада указано, что в 2020 году в России произошло несколько случаев убийств или попыток таких убийств, осуществленных с ведома правительства или его агентами. В этой связи Госдепартамент обратил особое внимание на отравление оппозиционного политика Алексея Навального – давнего оппонента Кремля. Из достоверных сообщений следует, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить Навального, говорится в докладе американского внешнеполитического ведомства. Несмотря на требование Навального и международного сообщества расследовать это преступление, российские власти заявили, что поводов заводить уголовное дело нет, отмечается в документе.
Госдепартамент США считает, что в России действует "высокоцентрализованная авторитарная политическая система, в которой доминирует президент Владимир Путин", а Госдума и Совет Федерации "не имеют независимости от исполнительной власти".
Ещё один фактор, негативно влияющий на ситуацию с правами человека в России, – продолжающаяся оккупация украинского Крымского полуострова, а также поддержка сепаратистских сил на востоке Украины. Достойные доверия наблюдатели сообщают о тысячах смертей и ранениях гражданских лиц, а также о многочисленных случаях применения к ним насилия со стороны направляемых Россией сепаратистов в Донбассе, указано в докладе. Сообщается и о политически мотивированных арестах, задержаниях и судах над украинскими гражданами в России. "Многие из них заявляли о применении к ним пыток", – говорится в документе.
В докладе Госдепартамента критикуется и ситуация с правами человека в Чечне. В частности, говорится о внесудебных казнях, незаконных задержаниях и пытках, в том числе по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества, устранении политических оппонентов Рамзана Кадырова внутри республики и за границей, угрозе журналистам и о коллективной ответственности для родственников подозреваемых и обвинённых в терроризме.
Список нарушений прав человека в России, который приводится в докладе Госдепартамента, включает в себя десятки пунктов, среди которых "грубое произвольное вмешательство" в частную жизнь; строгое подавление свободы слова и СМИ, в том числе с использованием закона об экстремизме; блокировка и фильтрация интернет-контента, запрет на анонимность в сети; "жесткое подавление" свободы ассоциаций, в том числе с помощью законов об иностранных агентах и нежелательных организациях.
При этом российские власти не принимают "адекватных мер для выявления, расследования, судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления, что привело к созданию атмосферы безнаказанности", подчеркивается в докладе Госдепартамента.
В опубликованном во вторник в США документе анализируется ситуация с соблюдением прав человека в 2020 году в 200 странах. По мнению американских экспертов ситуация с правами человека в прошлом году ухудшилась повсеместно. России посвящены 72 страницы документа.
Запрет на майнинг криптовалют в Абхазии продлен до 31 марта 2022 года
Постановление Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия, запрещающее деятельность по добыче криптовалют и завоз соответствующего оборудования, продлено до 31 марта 2022 года. Документ уже опубликован на сайте абхазского правительства.
Постановление было принято 8 декабря прошлого года, срок действия запрета истекал 1 июня 2021-го.
В новом документе также указано, что до 31 марта 2022 года продлевается запрет на потребление электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют. Речь идёт об абонентах, использующих мощности Единого оператора передающих и распределительных сетей Абхазии.
Как пишет «Апсныпресс», до 31 марта 2022 года продлевается и действие временного ограничения на ввоз в Абхазию товаров (вычислительных машин, оборудования, комплектующих к вычислительным машинам и оборудованию), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.
Отметим, что сегодня же депутаты абхазского парламента ужесточили наказание за незаконное использование электроэнергии.
Запрет ввоза майнинг-оборудования и добычи криптовалют связан с ростом энергопотребления, который привел Абхазию к серьёзному энергетическому кризису.
Абхазский парламент в первом чтении принял поправки в закон о декларировании доходов
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия в первом чтении приняли поправки в закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами». Поправки предусматривают вступление закона в силу с первого мая 2021 года.
Ранее депутатам не удавалось прийти к единому мнению и рассмотрение законопроекта откладывалось. На заседании 12 марта поправки не прошли во втором чтении. Часть депутатов при этом указывала на процедурные и технические ошибки при голосовании.
Отметим, что у здания парламента сегодня собрались сторонники принятия закона – члены инициативной группы за принятие 20-й антикоррупционной статьи Конвенции ООН.
Закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Однако вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе.
Грузия надеется получить миллион доз вакцины Pfizer – Тикарадзе
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия ждет 1 миллион доз вакцины от коронавируса от компании Pfizer.
По её словам, во время переговоров с Pfizer Грузия сделала заявку на получение 1 миллиона доз этой вакцины, однако пока неясно, когда будут осуществлены поставки.
«На этом этапе мы ждем подтверждения того, когда и в каком формате будет осуществлены поставки или каким будет их график», – сказала министр.
Выступая сегодня на брифинге, министр отметила, что переговоры ведутся и с другими производителями вакцин, – передаёт «Новости-Грузия».
На данном этапе в Грузию было импортировано 29 500 доз американо-немецкого препарата Pfizer. Этого достаточно для того, чтобы привить 14 750 человек, поскольку для выработки иммунитета необходима двойная вакцинация.
По данным Минздрава Грузии, вакцина Pfizer сейчас является в Грузии самой востребованной. Прививки медикам и гражданам старше 65 лет начали делать с 30 марта, при этом очередь заполнена уже до 14 апреля.
Как сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, до 14 апреля забронировано 14 222 вакцин Pfizer. Из них 3609 – это медицинские работники, а 10 615 граждане старше 65 лет. Еще 4138 человек забронировали прививку британо-шведским препаратом AstraZeneca.
По данным на утро 31 марта, первой дозой вакцины от коронавируса в Грузии привились 6 757 человек. Из них 1051 человек — за последние 24 часа.
К концу этой недели в Грузию также завезут вакцину китайского производства –Sinopharm.
Депутаты абхазского парламента приняли бюджет на 2021 год
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия единогласно приняли законопроект о «Республиканском бюджете на 2021 год».
Как пишет «Апсныпресс», законопроект представила председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
Общий объем абхазского бюджета на 2021 год по доходам составит более 10.4 миллиарда рублей, по расходам – 11.3 миллиарда. Дефицит бюджета – более 791 миллиона рублей.
Депутаты утвердили объем доходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме более 8.3 миллиарда рублей, в том числе финансовую помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Абхазии – 3.8 миллиарда рублей, а в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы – 1.35 миллиарда.
Отметим, что в декабре прошлого года проект закона о бюджете на 2021 год не прошел второго чтения.
В Италии арестован капитан ВМС за шпионаж в пользу России
В Риме арестован капитан военно-морских сил по подозрению в шпионаже в пользу России. Он служил в Генеральном штабе и имел доступ к секретной информации. Вместе с ним задержан работающий в российском посольстве военнослужащий, он будет выслан из страны, передаёт газета Corriere della Sera. Это первый такой случай в стране после распада СССР, утверждает la Repubblica.
Имена подозреваемых не раскрываются, известно только звание подозреваемого итальянца. Он – капитан фрегата, это эквивалентно званию капитана второго ранга в российских ВМС и подполковника в сухопутных войсках. Задержание произошло сразу после того как итальянец передал россиянину секретные документы. Он имел доступ как к сведениям об армии и флоте Италии, так и об операциях НАТО.
По данным la Repubblica, подозреваемые давно находились под контролем итальянских спецслужб. В операции по задержанию вечером во вторник участвовал спецназ карабинеров, Агентство внутренней информации и безопасности и Генеральный штаб. Газета отмечает беспрецедентность этого случая – в последний раз ордера на арест подозреваемым в шпионаже выдавали в Италии в 1989 году.
Тогда двое арестованных, предположительно, были сотрудниками КГБ, один – болгарской разведки, а один – бывшим итальянским карабинером, им удалось скрыться в Софии.
Две недели назад, в середине марта, в Софии прошла спецоперация по задержанию группы офицеров Генштаба, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
- В связи с инцидентом в МИД Италии вызван российский посол, сообщает РИА "Новости".
В Грузии расширили категорию граждан для вакцинации от COVID-19
Совет иммунизации при Минздраве Грузии принял решение расширить категорию граждан для вакцинации от COVID-19.
Как сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, с 5 апреля смогут вакцинироваться лица старше 55 лет; пациенты, получающие лечение диализом; пациенты после трансплантации органов.
Также, по словам министра, будет создан дополнительный список вакцинации для минимизации потерь вакцин – в список войдут полицейские и военные.
Отметим, что флакон препарата AstraZeneca содержит десять доз, Pfizer – шесть. Дозы необходимо использовать в течение нескольких часов после открытия флакона. По словам Тикарадзе, после начала процесса иммунизации было испорчено около 3% доз вакцины.
- В Грузию в рамках международного механизма COVAX поступили две партии вакцины от коронавируса – 43 200 доз препарата AstraZeneca и 29 250 доз вакцины Pfizer. По данным на утро 31 марта, вакцинировались лишь 6757 человек.
Коронавирус в Грузии: 616 новых случаев, 268 выздоровели
В Грузии за минувшие сутки выявили 616 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 268 пациентов, пять человек скончались. Об этом сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
За сутки было проведено 31 947 тестов на коронавирус, из них 20 364 на антиген и 11 583 ПЦР-тестов.
Как пишет «Новости-Грузия», показатель выявляемости по данным на 30 марта составляет 1.93%, за две недели – 1.74%, за семь дней – 1.61%.
С начала пандемии в Грузии зафиксировали 281 761 случай коронавируса. Из них выздоровели 273 167 человек, скончались 3778 пациентов.
Из 616 новых случаев больше всего зафиксировано в Тбилиси – 319. Остальные распределились по регионам так: Аджария – 50, Имеретия – 58, Квемо Картли – 17, Шида Картли – 35, Гурия – 14, Самегрело-Земо Сванети – 61, Кахетия – 25, Мцхета-Мтианети – 20, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 15.
На данный момент в Грузии 4790 активных случаев коронавируса. Из них 1674 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 331 пациента тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 65 пациентов.
В ковид-гостиницах находятся 193 человека, 2855 пациентов лечатся дома. В карантинных пространствах находятся 270 человек, а в самоизоляции 8165.
«Мы этого гражданина не знаем» – югоосетинские депутаты о кандидате на пост генпрокурора
Представление президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова о назначении Виталия Савченко на должность генерального прокурора обсудили на прошедшем накануне заседании Комитета парламента по внешней политике и межпарламентским связям.
Председатель комитета Заза Дриаев заявил, что кандидатура Савченко не подходит на эту должность, так как он не имеет никакого отношения к Южной Осетии, а также не имеет опыта работы в данном направлении.
«Мы этого гражданина не знаем, и давать ему характеристику по его резюме мы тоже не можем. Лично я вижу на такой ответственной должности заслуженного сотрудника, гражданина Южной Осетии, который проработал на аналогичной должности не менее пяти лет. Таких у нас немало», – сказал Заза Дриаев.
Аналогичное мнение высказали депутаты Алан Гаглоев и Малхаз Гаглоев. Как пишет агентство «Рес», члены комитета не поддержали кандидатуру Виталия Савченко. Трое проголосовали «против», один воздержался.
Виталию Савченко 35 лет. Он родился и вырос в Краснодарском крае. Учился в Кубанском госуниверситете, затем в Московской государственной юридической академии. По настоящее время работает в прокуратуре Краснодарского края. Единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это действующий генпрокурор Урузмаг Джагаев, который был начальником следственного управления УВД по городу Сочи. Срок полномочий Джагаева истекает в начале апреля.
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для животных
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек "Карнивак-Ков". Об этом сообщается на сайте Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре.
Препарат был разработан "Федеральным центром охраны здоровья животных". Клинические испытания вакцины проводились с октября 2020 года на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других зверях.
Антитела в итоге выработались у 100% привитых животных, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. По его словам, иммунитет после вакцинации составляет не менее шести месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины. Интерес к препарату проявляли компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура, добавил представитель Россельхознадзора,.
Ранее директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V", Александр Гинцбург предупредил, что заражение коронавирусом среди сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом пандемии.
В сообщении Россельхознадзора отмечается, что применение вакцины "Карнивак Ков", по мнению российских учёных, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя. Однако Всемирная организация здравоохранения не раз сообщала, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных к людям нет.
В России официально регистрировались лишь два случая COVID-19 у животных — у кошек в Москве и Тюмени.
В то же время в Дании в прошлом году были выявлены вспышки коронавирусной инфекции у норок. Власти страны приняли решение уничтожить всех норок на фермах, где у животных был обнаружен мутировавший коронавирус. В результате были истреблены миллионы зверьков.
Гахария призвал положить конец поляризации и позаботиться о построении успешного государства
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария прокомментировал провал переговоров между «Грузинской мечтой» и оппозицией. В Facebook-посте, посвященном референдуму 31 марта 1991 года, он написал, что «радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который мешал и мешает построению современного грузинского государства». Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Сегодня день референдума о восстановлении независимости Грузии и день рождения первого президента страны Звиада Гамсахурдия.
Это поворотный день в новейшей истории нашей страны – референдум, проведенный 31 марта 1991 года, является датой провозглашения независимости Грузии и началом строительства современного грузинского государства.
Примечательно, что в этом референдуме участвовало население Грузии, включая Абхазию и Цхинвальский регион. Создание независимого грузинского государства – это их выбор тоже, и мы должны помнить об этом, а также о том, что эти наши регионы все еще оккупированы Россией.
Сегодня мы чтим память Звиада Гамсахурдия и Мераба Костава, вклад которых определил формирование Грузинского национально-освободительного движения и восстановление независимости Грузии.
Строительство государства – долгий и полный вызовов процесс, и каждый из нас обязан внести свой вклад в этот процесс.
Прошло 30 лет с начала строительства государства…
Вчерашний день еще раз показал нам, что радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который мешал и мешает строительству современного грузинского государства.
Мы должны положить конец политической поляризации и позаботиться о построении успешного государства», – написал Георгий Гахария.
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года.
- 22 марта Гахария заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи»: «Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально».
Гарибашвили о референдуме 31 марта 1991 года: наш народ проголосовал за идею независимой Грузии
31 марта 1991 года на всей территории Грузии прошел референдум, на котором наш народ проголосовал за идею независимой Грузии, – об этом в социальной сети Facebook написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«31 марта – самая важная дата в новейшей истории Грузии. Ровно 30 лет назад, 31 марта 1991 года на всей территории Грузии прошел референдум, на котором наш народ, в том числе наши сограждане, проживающие в Абхазии и Самачабло, проголосовали за идею независимой Грузии, выбрав путь государственной независимости страны.
С этим днем связано имя национального героя Грузии, первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, которому сегодня исполнилось бы 82 года. Его личный вклад в восстановление государственной независимости неизмерим. Именно Звиад Гамсахурдиа был вдохновителем и главным творцом этого исторического дня.
Поздравляю всех с этим днем эпохальной важности для новейшей истории Грузии», – отметил Ираклий Гарибашвили.
В референдуме 31 марта 1991 года приняли участие 90,5% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовало 98,93%. Именно на основании результатов этого референдума 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии принял Акт о восстановлении государственной независимости страны.
Основатель ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили умер от коронавируса
Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший народные грузинские песни Анзор Эркомаишвили скончался в возрасте 80 лет. Информацию ансамбль «Рустави» распространяет на официальном сайте.
Анзор Эркомаишвили находился в Первой университетской клинике с диагнозом «коронавирус». Он был на аппарате искусственного дыхания, – пишет Первый канал Грузии.
Анзор Эркомаишвили – основатель известных в Грузии и за ее пределами ансамблей «Рустави» и «Мартве». С 1968 года он руководил вокальным ансамблем «Рустави». Эркомаишвили издал семь записанных и расшифрованных им грузинских (гурийских) народных песен. Подготовил к изданию сборник «Гурийские народные песни». Он является автором книг «Звук странный», «Дедушка», «Черный дрозд».
В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.
Меркель и Макрон попросили Путина сохранить здоровье Навального
Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры Германии и Франции призвали Владимира Путина уважать права своего политического оппонента - оппозиционера Алексея Навального – и сохранить ему здоровье Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
"В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела",— говорится в сообщении Кремля. Деталей разговора о политике не приводится.
В январе Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения в результате отравления боевым веществом из группы "Новичок". Политик и его сторонники уверены, что на него совершено покушение российскими властями. В феврале суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Политик находится в колонии № 2 во Владимирской области. На прошлой неделе он пожаловался на боли в спине и ноге, отсутствие медицинской помощи и на «пытку бессонницей». ФСИН назвала состояние Навального удовлетворительным. А заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер симулирует проблемы со здоровьем.
Ещё одной темой разговора лидеров Германии, России и Франции стала ситуация на востоке Украины. Меркель и Макрон обратили внимание Путина на необходимость исполнения Россией обязательств по стабилизации режима прекращения огня в регионе и соблюдения Минских соглашений.
Кроме того, президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ обсудили положение в Беларуси, урегулирование в Ливии, ситуацию в Сирии, а также отношения России и Евросоюза.
В ходе беседы лидеры трёх стран говорили и о возможном использовании и производстве в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает пресс-служба правительства Германии.
"В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня", — сказано в сообщении Кремля.
Что предлагал Даниельсон? Текст соглашения, которое не было подписано
Миссия Евросоюза в Грузии обнародовала текст соглашения под названием «Будущий путь Грузии», который шведский дипломат Кристиан Даниельсон предложил подписать сторонам для выхода из политического кризиса в Грузии. И «Грузинская мечта», и оппозиция отказались подписывать этот документ.
Стороны обвиняют друг друга в том, что отказались идти на компромисс. Оппозиция была недовольна тем, что в документе ничего не говорится о возможности проведения внеочередных выборов, хотя этот вопрос ранее был представлен в плане, предложенном грузинским политикам для обсуждения лично президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, – пишет «Новости-Грузия».
Соглашение «Будущий путь Грузии»
Мы, Стороны настоящего Соглашения, подразумеваем общие интересы, чтобы:
Положить конец существующим политическим разногласиям и продвинуть демократическую повестку дня и верховенство закона в Грузии посредством политических, судебных и антикоррупционных реформ;
Чтобы наша страна была сильной и сплоченной в решении проблем здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавируса;
Обеспечить интересы безопасности и стабильности Грузии перед лицом региональных вызовов;
Действовать целенаправленно для реализации европейских и евроатлантических устремлений Грузии;
Признавая поддержку президента Европейского Совета Шарля Мишеля, мы соглашаемся с тем, что:
как только это соглашение будет подписано, мы войдем в парламент и будем принимать полноценное участие в парламентской деятельности;
До следующих парламентских выборов мы будем выполнять свои обязанности с взаимным уважением и признанием того, что стабильность Грузии требует единства. Соответственно, мы обязуемся оперативно и добросовестно выполнять все следующие вопросы:
1. Реагирование на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие
- В интересах политической стабильности Грузии и в целях выполнения этого соглашения стороны, подписавшие соглашение, обязуются реагировать на два вопроса, воспринимаемых как политизированное правосудие. В частности, в течение одной недели после подписания этого соглашения партия, представленная в парламенте, должна инициировать закон об амнистии, который будет касаться всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.
- Кроме того, Парламент должен реагировать на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие, посредством законодательства и (при необходимости) вносить поправки в Правила процедуры, чтобы требовать большинства простым большинством для отказа от иммунитета члена Парламента.
Сроки:
1. Действия, необходимые для соблюдения этого положения, должны быть предприняты в течение одной недели с момента подписания.
2. Все подписавшие входят в парламент для голосования по законодательным и нормативным поправкам.
2. Амбициозная реформа избирательной системы
- Все следующие парламентские выборы будут полностью пропорциональными. Порог для следующих двух парламентских выборов будет от нулевого (естественный порог) до 2%.
- Группа из не менее 4 депутатов сможет сформировать парламентскую фракцию, в которую войдут депутаты от других партий.
- Партии поддержат законопроект, внесенный в парламент 2 марта, со следующими дополнениями или поправками:
- Местные выборы: пропорция 4/1 пропорциональных и мажоритарных мест в пяти крупных городах и пропорция 2/1 во всех остальных. Порог 2,5% в Тбилиси, порог 3% везде за пределами Тбилиси.
- Центральная избирательная комиссия: 8 профессиональных и 9 партийных членов. Профессиональные члены избираются большинством в две трети голосов полного состава парламента. Заместитель председателя ЦИК должен быть представителем оппозиционной партии.
- Окружная избирательная комиссия будет укомплектована в той же пропорции, и ей потребуется 2/3 голосов в ЦИК для избрания профессиональных членов.
- Участковая избирательная комиссия будет укомплектована в таком же соотношении после парламентских дебатов о целесообразности. Профессиональные члены назначаются простым большинством ОИК, набрав +1 голос. Протокол участковой избирательной комиссии подписывают не менее 5 профессиональных членов + 1 член политической партии.
- Председатель ЦИК избирается Парламентом 2/3 голосов.
- Должны быть определены четкие критерии подсчета бюллетеней. Правило автоматического пересчета 10% участков по стране остается в силе.
- Под эгидой ЦИК будет создана целевая группа, в которую войдут представители администрации Народного защитника и приглашенные, заслуживающие доверия, беспристрастные организации по наблюдению за выборами, а также заслуживающие доверия местные и международные эксперты, которые представят процесс разрешения споров и своевременно рекомендации в ЦИК. Этой группе можно назначить дополнительные функции, например, включение обратного отсчета.
- В соответствии с Совместным заключением Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) от 20 марта 2021 г. по двум законопроектам, инициированным в январе 2021 г. (законодательные изменения в отношении регистрации и финансирования партий), и предлагаемых поправки должны быть пересмотрены.
Сроки:
1. Обсуждение законопроекта о выборах в рабочей группе будет возобновлено после вступления в парламент других оппозиционных партий.
2. Законопроект с внесенными в него поправками, который полностью отражает настоящее Соглашение, должен быть отправлен в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) для заключения в течение двух недель после достижения соглашения.
3. Все необходимые изменения должны быть приняты Парламентом своевременно до выборов в органы местного самоуправления 2021 года.
3. Верховенство закона / судебная реформа
В этот парламентский срок в качестве первого шага к реформам, рассчитанным на широкомасштабное, инклюзивное и многопартийное участие, парламент должен одобрить амбициозную судебную реформу, включая:
- Повышение независимости, подотчетности и качества правительства Грузии. Согласно двум пакетам реформ правосудия, принятым в 2017 и 2019 годах:
a) Назначение судей в судах первой и апелляционной инстанций должно повысить прозрачность и отбор на основе заслуг, в частности, путем назначения судей на основании письменных критерии добросовестности и компетентности;
б) представить в Парламент законопроект о назначениях в Верховный суд с учетом Заключения Венецианской комиссии № 949/2019 от 24 июня 2019 года, особенно в отношении поэтапного подхода к назначениям, открытого голосования в Высший совет юстиции и необходимость обоснования представлений;
в) должен воздерживаться от назначения в соответствии с правилами Верховного суда;
г) принять законодательство, обеспечивающее исполнение решения Конституционного Суда Грузии в июне 2019 года, установив правила публикации судебных решений.
- В то же время все текущие назначения в Верховный суд должны быть приостановлены и возобновлены заявки на новых кандидатов даже после вступления нового закона в силу.
- Углубленная реформа Высшего совета юстиции для повышения прозрачности, добросовестности и подотчетности, включая вопросы назначения, оценки, продвижения по службе, перевода, дисциплинарных решений и споров, направляется в Венецианскую комиссию и Бюро ОБСЕ по координации Права человека и их рекомендации должны быть полностью выполнены.
- Что касается назначения в будущем генеральных прокуроров, то после необходимых процедур внесения поправок в конституцию, включая публичные дебаты, стороны обязуются продолжать разделять общую политическую позицию, согласно которой для назначения следующего генерального прокурора потребуется квалифицированное большинство голосов парламента. Эти назначения должны производиться в соответствии с передовой международной практикой для обеспечения прозрачных, беспристрастных и основанных на заслугах назначений.
- Стороны обязуются проводить судебную реформу посредством инклюзивного процесса, включая оценку эффективности третьей и четвертой волн судебной реформы. При проведении этих реформ будут использоваться советы и помощь международных экспертов, особенно в отношении добросовестности назначенных судей.
Сроки:
1. Обсуждение выполнения этого соглашения и дальнейших реформ начинается, как только другие оппозиционные партии войдут в парламент.
2. Проект составляется и отправляется в Венецианскую комиссию до 1 июля для заключения.
3. Первое голосование состоится на осенней сессии парламента 2021 года.
4. Парламент быстро одобрит реформы, не позднее весенней сессии 2022 года.
4. Распределение власти в парламенте
- Члены парламента будут возглавлять пять комитетов от оппозиционных партий, два из которых будут выбраны из следующего списка:
- Комитет по процедурным вопросам и правилам
- Комитет по правовым вопросам
- Комитет по правам человека, юридическим вопросам и гражданской интеграции
- Бюджетный комитет
- Комитет по иностранным делам
- Члены парламента от оппозиционных партий будут занимать одну должность главы парламентской делегации в парламентских делегациях, представляющих Грузию на следующих международных форумах: Парламентская ассамблея Евронест, Комитет парламентской ассоциации ЕС-Грузия, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ.
- В будущем другие позиции будут разделяться с использованием инклюзивной формулы, такой как метод Д’Ондта [используется для минимизации диспропорций]
- Стороны примут форму «диалога Жана Моне» с Европейским парламентом.
Сроки: в течение недели после подписания должен начаться процесс дальнейшего перераспределения полномочий в парламенте, чтобы изменения вступили в силу сразу после созыва осенней сессии 2021 года.
5. Предстоящие выборы
Партии принимают во внимание оценку ОБСЕ / БДИПЧ, в которой говорится, что «парламентские выборы 31 октября прошли в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении избирателей и стирании границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса. (…) Систематический отказ рассматривать большинство жалоб на формальной основе значительно снизил эффективность правового реагирования на них.
Стороны признают, что они по-разному оценивают выборы 2020 года, и соглашаются использовать свои парламентские мандаты, а также участвовать в будущих выборах на основе выше согласованной избирательной реформы – в интересах политической стабильности Грузии и выполнения настоящего Соглашения.
Правительство Грузии запрашивает прибытие миссии международных наблюдателей на местные выборы в октябре 2021 года.
Сроки: у сторон есть политическое обязательство при подписании соглашения.
Даниельсон: К сожалению, ни одна из политических партий не приняла подготовленный нами документ
Подготовленный посредниками переговоров между правящей партии Грузии и оппозицией документ не был принят ни одной из политических партий. Об этом заявил посредник Кристиан Даниельсон по завершении итоговой встречи с членами «Грузинской мечты» и оппозиции. По его словам, подготовленный ими документ будет опубликован.
«Сегодня я завершил свою вторую миссию медиации в Грузии в качестве личного представителя президента Мишеля. Этот кризис возможно разрешить. Это решение, которое содержит очень важные реформы избирательной системы и системы правосудия, это решение, включающее перераспределение власти, особенно в парламенте, это также решение, которое положит конец продолжающимся дебатам по политизированным судебным делам и досрочным выборам. Это решение требует политической смелости, и я внес такое предложение, теперь оно будет публичным документом. Это то решение, которое ставит интересы страны выше всех других вопросов, и очень жаль, что ни одна политическая партия не приняла такого решения», - сказал Кристиан Даниельсон.
По словам спецпосланника Евросовета, «компромисс - это сила, а не слабость». «Европейским устремлениям нужны компромиссы, особенно со стороны правящей партии», - заявил он, и добавил, что сегодня не было готовности идти на компромисс.
«В конце концов, западные партнеры Грузии здесь не для того, чтобы навязывать партиям решения. Эти методы не используются в ЕС. Наш метод - посредничество, поэтому грузинские лидеры должны идти на компромисс и решать эти проблемы. Как я уже сказал, компромисс - это сила, а не слабость. Европейские устремления нуждаются в компромиссах, особенно со стороны правящей партии, чтобы вывести страну из кризиса. Конечно, очень высоким амбициям сопутствует большая ответственность. К сожалению, сегодня за столом не было готовности к компромиссу. Теперь я доложу президенту Мишелю о том, что произошло на этой неделе, и он решит, каковы будут следующие шаги и когда они будут предприняты», - сказал Даниельсон.
- Даниельсон приехал в Тбилиси на переговоры уже во второй раз. Первый его визит продлился с 12 по 19 марта, однако соглашение между сторонами так и не было достигнуто. Выслушав отчет о первой миссии своего представителя в Грузии, Шарль Мишель сказал, что, несмотря на «достигнутый прогресс», его представитель вернется в Тбилиси.
- По данным СМИ, в представленном на сегодняшней встрече оппозиции и правительства документе не было речи о назначении внеочередных выборов, однако оно включало вопросы освобождения Георгия Руруа и Ники Мелия, которых оппозиция называет политзаключенными.
Спецоперация в Подмосковье продолжалась около девяти часов
В подмосковном поселке Новые Вешки в ходе спецоперации, при пожаре погиб человек, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии. Таковы предварительные сведения, опубликованные агентством ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник уточнил, что стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами. Пожаром был охвачен верхний этаж. Тушением огня никто не занимался из-за опасений, что в доме могут находится взрывчатые вещества. Было решено не подвергать риску жизни пожарных. Оперативно-следственная группа начнет работать в доме после того, как пожар потухнет.
Участники спецоперации уезжают из поселка, оцепление Новых Вешек частично снято. Операция по захвату стрелка продолжалась более девяти часов.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Новые Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. Речь шла о Владимире Барданове 1960 года рождения, директоре фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.
Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросать гранаты.
Сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет при штурме дома. Ранение получил один спецназовец, угрозы его жизни нет.
СМИ: Оппозиция и «Мечта» отказались от соглашения Даниельсона, но встреча продолжается
И «Грузинская мечта», и оппозиция отказались от того проекта соглашения, который им предложил шведский дипломат Кристиан Даниельсон. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари» со ссылкой на свои источники в кулуарах переговоров, которые в эти минуты продолжаются в представительстве ЕС в Тбилиси. После того, как предложенный медиатором вариант соглашения был отвергнут, стороны решили продолжить переговоры, чтобы составить новое соглашение.
Кристиан Даниельсон и посол США в Грузии Келли Дегнан вышли в отдельную комнату для переговоров, чтобы поработать над новым вариантом проекта соглашения, отмечает телекомпания. Также «Мтавари» не исключает, что если сейчас соглашение не будет достигнуто, Даниельсон может приехать в Грузию в конце апреля, чтобы провести еще один раунд переговоров.
В отвергнутом плане не был представлен вопрос о назначении внеочередных парламентских выборов, с чем была категорически не согласна оппозиция. План вместе с тем содержал предложения по освобождению из тюремного заключения Георгия Руруа и Ники Мелия, которых оппозиция называет политзаключенными. Предлагалось, что сумму залога в 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), которую председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия отказывается выплачивать принципиально, будет выплачена от имени Евросоюза, после чего задержанный 23 февраля 2021 года оппозиционер выйдет на свободу.
Что касается совладельца оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа, задержанного по обвинению в незаконном хранении оружия, то предполагается, что он будет освобожден условно-досрочно в ноябре 2021 года, так как к этому времени закончится половина из четырехлетнего срока, присужденного Руруа, и он может рассчитывать на такое решение комиссии по условно-досрочному освобождению. После освобождения из тюрьмы Руруа должен будет в следующие два года носить электронный браслет, чтобы прокуратура могла отслеживать его передвижения.
Также посредники предлагали провести через парламент амнистию для всех, кто был задержан из-за событий 20 июня 2019 года и таким образом, снять судимость с Руруа и Мелия. Оппозицию в проекте соглашения также призывали прекратить бойкот и начать работать в парламенте, в том числе и для проведения такой амнистии.
СМИ: Посредники предложили выплатить залог за Мелия и помиловать Руруа
По данным телекомпании «Формула», в представленном на сегодняшней встрече оппозиции и правительства документе не идет речь о назначении внеочередных выборов, однако оно включает вопросы освобождения Георгия Руруа и Ники Мелия, которых оппозиция называет политзаключенными.
В тексте предлагается, что сумму залога в 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), которую председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия отказывается выплачивать принципиально, будет выплачена от имени Евросоюза, после чего задержанный 23 февраля 2021 года оппозиционер выйдет на свободу, отмечает телекомпания.
Что касается совладельца оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа, задержанного по обвинению в незаконном хранении оружия, то предполагается, что он будет помилован и выйдет на свободу в ноябре 2021 года.
По предварительным данным, эти условия не были приняты ни оппозицией, ни представителями «Грузинской мечты».
За сутки коронавирус выявлен у 13 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 232 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 13 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 23 человека, 19 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 30 марта скончался пациент 1960 года рождения. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 398 человек. Зарегистрировано 213 летальных случаев. Выздоровели 12 860 человека.
В Словакии ушло в отставку правительство Игоря Матовича
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игоря Матовича. Формирование нового правительства поручено министру финансов Эдуарду Хегеру.
В прошлую среду Чапутова потребовала от Матовича освободить премьерское кресло. Премьер согласился, но поставил ряд условий, в частности - уход правящей коалиции министров из других партий.
Игорь Матович - основатель и лидер право-консервативной партии «Обычные люди». В прошлом году партия победила на парламентских выборах.
Причины кризиса накапливались давно, отмечает Би-би-си, но последним аргументом за отставку стало решение премьер-министра Игоря Матовича закупить у России вакцину «Спутник». Против этого выступили партнеры по коалиции, отмечавшие, что у российского препарата нет европейской регистрации.
В прошлом году быстрые и решительные действия правительства позволили сдержать распространение коронавируса, говорится в публикации. Но после второй волны, осенью 2020 года, доверие к правительству и особенно к премьер-министру существенно снизилось. Недовольство избирателей, среди которых прежде было и немало сторонников российской вакцины, вызвало равнодушие Матовича к призывам эпидемиологов полностью запретить туристические поездки.
В Тбилиси проходят переговоры властей и оппозиции для выхода из политического кризиса
В представительстве Евросоюза в Тбилиси в 18 часов проходит встреча руководителей правящей партии Грузии, лидеров оппозиции и западных посредников, направленная на достижение соглашения по выходу из политического кризиса.
Медиатором на переговорах является шведский дипломат Кристиан Даниельсон, направленный в Грузию президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Даниельсон вместе с послами ЕС и США представит грузинским политикам составленный им текст соглашения по выходу из политического кризиса, который сторонам будет предложено подписать.
Встреча проходит за закрытыми дверями. Всех вошедших на встречу политиков попросили отключить мобильные телефоны. Когда закончатся переговоры, пока неизвестно, информирует агентство «Новости-Грузия».
- Даниельсон приехал в Тбилиси на переговоры уже во второй раз. Первый его визит продлился с 12 по 19 марта, однако соглашение между сторонами так и не было достигнуто. Выслушав отчет о первой миссии своего представителя в Грузии, Шарль Мишель сказал, что, несмотря на «достигнутый прогресс», его представитель вернется в Тбилиси.
- Оппозиционные партии заявляют, что в случае достижения соглашения о досрочных выборах и освобождении политических заключенных они могут пойти на компромисс, но заявляют, что правящая партия еще не предприняла никаких конкретных шагов для решения этих двух ключевых для них вопросов.
- Между тем в правительстве говорят, что не стоит ожидать от них компромисса по вопросу проведения досрочных выборов.
В Цхинвали отвергли предложение Тбилиси по вакцинации от COVID-19
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия отказываются от предложения Тбилиси по вакцинации населения от коронавируса. Об этом говорится в заявлении югоосетинского министерства иностранных дел.
«Заявленная инициатива вызвала в Южной Осетии удивление. Особо цинично звучат утверждения величайшей заботы о здоровье населения Южной Осетии, проявляемой правительством Грузии. Хватит лицемерить. Сложившаяся в Грузии ситуация в связи с пандемией коронавируса продолжает будоражить нездоровое воображение грузинских политиков. Вместо того, чтобы трубить в СМИ о том, что грузинские власти готовы всячески помогать Южной Осетии, лучше бы обратили внимание на нужды грузинского народа, в том числе на все еще стремительное распространение вируса в Грузии и негативные последствия трагического опыта использования вакцины AstraZeneca в своей стране», – сказано в заявлении.
В Цхинвали говорят, что «ситуация с COVID-19 и вакцинацией от коронавируса находится под надежным контролем и заботой» властей. В заявлении сказано, что руководство Южной Осетии «предприняло все необходимые меры для защиты здоровья своего народа, и проблем в этой сфере у Южной Осетии нет».
«Южная Осетия – суверенное и независимое от Грузии государство вот уже на протяжении последних 30 лет. Все это время никакие решения соседнего государства не имеют юридической силы на нашей территории. Попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Южной Осетии без санкции законного правительства страны, в том числе и вопросы, связанные с защитой здоровья и безопасности ее граждан, бесперспективны», – подчеркнули в МИД.
Ранее члены грузинского правительства заявили, что медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса на территории, контролируемой центральными властями Грузии. У них будет выбор между двумя препаратами, доступными в стране: AstraZeneca и Pfizer. От предложения Тбилиси отказались и власти самопровозглашенной республики Абхазия.
- «Эхо Кавказа» уже писало, что абхазские власти направили в Россию запрос на выделение ста тысяч доз вакцины, а югоосетинские власти надеются получить 1500 доз вакцины «Спутник V» до конца марта.
- В Грузию в рамках международного механизма COVAX поступили две партии вакцины от коронавируса – 43 200 доз препарата AstraZeneca и 29 250 доз вакцины Pfizer.
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