Еще один европарламентарий присоединился к заявлению о возможной заморозке помощи Грузии

Маркета Грегорова стала восьмым депутатом Европарламента, присоединившимся к заявлению о возможной приостановке финансовой помощи Грузии на фоне углубляющего политического кризиса.

Грегорова – действующий депутат Европейского парламента с 2019 года, член фракции Зеленые/Европейский свободный альянс, вице-председатель Парламентской Ассамблеи «Евронест». В пятницу в своем Twitter она поделилась публикацией лидера общественного движения «Дроа» Элене Хоштария, в котором говорилось о попытках правящей партии «Грузинская мечта» дискредитировать заявление европарламентариев, касательно заморозки финансовой помощи Тбилиси. Грегорова указала, что «ЕС – это партнер, а не инструмент».

«Заявление было сделано в основном от имени председателей Европарламента, если этого недостаточно, позвольте мне добавить свой, восьмой голос, голос вице-председателя. Да, неспособность подписать соглашение, даже такое хорошее, как предложил Даниэльсон, действительно может иметь последствия», - пишет член Европарламента.

Ранее в пятницу первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал «непонятной» позицию европарламентариев, которые «угрожают» введением санкций. Одновременно он указал, что обращение было подписано только 7 депутатами, тогда как в Европарламенте их заседает «несколько сотен». Позже обращение также прокомментировал лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он заявил, что разговоры о «некоторых санкциях» со стороны Евросоюза – это ложь, тиражируемая оппонентами правящей партии. По оценке Мдинарадзе, заявление членов Европарламента было «условным».

После провала диалога между властью и оппозицией при посредничестве Кристиана Даниельсона, спецпредставителя главы Европейского совета Шарля Мишеля группа депутатов Европарламента, включая главу и членов Комитета по международным делам, призвали Евросоюз заморозить выделение дальнейшей финансовой помощи Грузии.