Представители компании «Энка» встречаются с населением ущелья Риони

Сегодня, 3 апреля, в муниципалитете Цагери представители компании Enka - инвестора проекта Намахванской ГЭС, встречаются в Цагерском муниципалитете с населением Рионского ущелья, сообщает Общественный вещатель Грузии.

На месте находится исполнительный директор компании Мераб Ломинадзе, который выразил уверенность, что компании удастся найти общий язык с противниками проекта. По его словам, важно, чтобы каждый житель ущелья почувствовал ту пользу, которую Намахванская ГЭС принесет стране и непосредственно местному населению.

«Мы, как компания, выразили нашу полную готовность к инициативам, выраженным министерствами экономики и окружающей среды, по созданию независимой группы приглашенных экспертов для изучения всех имеющихся у нас результатов и материалов по проекту ГЭС.

На данном этапе мы ведем только подготовительные работы. Строительство основных объектов, по которым возникают вопросы, будь то возведение плотины или другое, не начнется до тех пор, пока не будут подтверждены имеющиеся у нас исследования.

Очень важно, чтобы каждый житель этого ущелья почувствовал те блага, которые эта ГЭС принесет стране и непосредственно ущелью», - сказал Мераб Ломинадзе.