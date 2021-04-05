Опрос IRI: 65% граждан Грузии считают самой большой проблемой безработицу 

Согласно последнему опросу, проведенному в Грузии Международным республиканским институтом США (IRI), 79% считают, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась. При этом 37% считают, что экономическая ситуация «ухудшилась в определенной степени», а 39% считают, что «ситуация очень ухудшилась».

Опрос проводился со 2 февраля по 26 февраля путем прямого интервьюирования. В исследовании приняло участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Погрешность опроса составляет +/-2,5%.

63% опрошенных отмечают, что их экономическое положение «ухудшилось на бытовом уровне». 71% считает, что их состояние «несколько» или «очень» ухудшилось. Своей основной проблемой большая часть населения называет экономические проблемы, в том числе безработицу и рост цен. В частности, 65% опрошенных считают, что самая большая проблема в стране - безработица. 37% называют самой большой проблемой высокие цены, а бедность остается проблемой для 26%.

Для 16% главной проблемой является пандемия коронавируса. Среди стоящих перед страной вызовов опрошенные назвали образование (8%), оккупированные территории (4%), здравоохранение (9%), а также низкие пенсии (4%).

На вопрос «Как пандемия повлияла на экономическое положение семьи?» 65% ответили, что ситуация ухудшилась. При этом в июне 2020 года ухудшение ситуации из-за пандемии отмечали чуть больше - 67% опрошенных.

На вопрос о том, насколько население удовлетворено реакцией правительства на пандемию, голоса распределились следующим образом: 44% заявили, что они в некоторой степени удовлетворены, а 20% - очень недовольны. При этом во время опроса в июне 2020 года действиями правительства в связи с пандемией были в общей сложности довольны 79% респондентов, а по февральским данным – только 59%, информирует агентство «Новости-Грузия».