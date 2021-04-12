Грузия погасила старые евробонды на $500 млн. и планирует выпустить новые

В министерстве финансов Грузии сообщили, что выпущенные в 2011 году евробонды на 500 миллионов долларов уже погашены. При этом ведомство планирует выпустить новые еврооблигации – это может произойти уже завтра.

«В процессе выпуска еврооблигаций мы прошли довольно длительный путь, который включал в себя выбор банков-партнеров, анализ рынка, выбор подходящего периода для выпуска и встречи с потенциальными инвесторами. Для выпуска еврооблигаций были выбраны три авторитетных международных инвестиционных банка: JP Morgan, Goldman Sachs и ICBC; два местных инвестиционных банка, находящихся в статусе соучастников – Galt & Taggart и TBC Capital», – говорится в заявлении.

В Минфине говорят, что процесс уже находится на финальной стадии, а завтра планируется официально объявить о выпуске ценных бумаг.

«По завершении процесса, в ближайшие дни министерство финансов предоставит общественности детальную информацию. Ожидается, что процентная ставка по новым еврооблигациям будет значительно ниже, чем по еврооблигациям, выпущенным в 2011 году (6,875%)», – говорится в сообщении Минфина, перевод которого публикует Первый канал Грузии.