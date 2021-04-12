Противников строительства ГЭС не пропустили в сторону села Намахвани

Столкновения с полицией произошли в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, где противники строительства каскада Намахвани ГЭС сегодня собрались для проведения акции протеста.

Перед протестующими выстроились кордоны полицейских, которые не пропустили людей к селу Намахвани. На месте образовалась давка. Потеряла сознание молодая женщина, которая участвовала в протесте, – пишет «Новости-Грузия».

Организатор акции и один из основателей движения «Защитников ущелья Риони» Варлам Голетиани призвал собравшихся сохранять спокойствие и не отвечать агрессией на агрессию.

Протестующие ждут объяснений со стороны МВД и считают, что их права грубо нарушаются.

«Среди нас женщины и дети. Идет дождь. Мы хотим пройти по нашей земле. Почему вы нас не пропускаете?», – обратился Голетиани с полицейским.

После того, как активистов не пустили в сторону села Намахвани, они решили провести акцию протеста в Кутаиси, у офиса компании ENKA. Об этом пишет грузинская служба «Радио Свобода».

Ранее сотрудники МВД Грузии разобрали в селе Намахвани палатки протестующих. В ведомстве заявили, что из-за метеорологических условий ожидается увеличение уровня воды в реке Риони, что может создать опасность для жизней протестующих.

Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.