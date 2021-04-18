Коронавирус в Грузии: 818 случаев заражения за сутки, 14 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 818 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 18,8 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,35%, за последние две недели – 2,98%, а за последнюю неделю – 3,41%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 295 358.

Почти 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 465. В Аджарии выявлено 75 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 73, в Имерети – 57, в Квемо Картли – 46, в Шида Картли – 29, в Кахетии – 25, в Гурии и Мцхета-Мтианети – по 18, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 939.

Выздоровели 783 человека, их общее число выросло до 280 915.

На данный момент в Грузии 10 478 активных случаев коронавируса. Из них 2 982 пациента (более 28%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 577 инфицированных, в Аджарии – 405, в Имерети – 371. Состояние 512 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 89 человек.

7 057 граждан (более 67% активных случаев) лечатся на дому, а 439 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 310 граждан, в самоизоляции остаются более 16,4 тысячи человек.