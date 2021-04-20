Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выздоровел от коронавируса

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который уже посещал Грузию в начале марта, вновь прибыл в Тбилиси. В аэропорту его встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Арчилом Талаквадзе и представителями оппозиции.

О предстоящем визите Мишеля стало известно накануне – после того, как ряд оппозиционеров и представители правящей партии «Грузинская мечта» подписали соглашение о выходе из политического кризиса. В документе, составленном при содействии Шарля Мишеля, сказано, что если правящая партия «Грузинская мечта» наберёт на муниципальных выборах в этом году менее 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы.

Кроме того, после подписания документа из тюрьмы должны выйти лидер «Единого национального движения» ЕНД Ника Мелия и совладелец телеканала «Мтавари» Георгий Руруа, оппозиция должна прекратить парламентский бойкот, а в стране должны быть осуществлены системные избирательные изменения и реформы в сфере правосудия.

Шарль Мишель вчера заявил, что соглашение «не является финишной чертой».

«Это соглашение является отправной точкой для вашей работы по укреплению демократии в Грузии и продвижению страны к ее евроатлантическому будущему», – сказал он.