Шарль Мишель проводит встречу в парламенте Грузии

Прибывший сегодня, 20 апреля, в Тбилиси президент Европейского совета находится в парламенте Грузии и проводит встречу с представителями правящей партии и оппозиции. Шарль Мишель уже провел сегодня встречу с президентом и премьер-министром Грузии.

На встрече в парламенте со стороны «Грузинской мечты» принимают участие спикер парламента Арчил Талаквадзе и член парламентского большинства Шалва Папуашвили.

Со стороны оппозиции на встречу пришли депутаты, подписавшие соглашение о выходе из политического кризиса: представитель «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер «Граждан» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, представитель партии «Гирчи – политический центр» Вахтанг Мегрелишвили, депутат от «Европейских социалистов» Давид Зилпимиани, независимый депутат Армаз Ахвледиани и лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Накануне вечером в резиденции президента правящая партия «Грузинская мечта» и часть лидеров оппозиции подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное Шарлем Мишелем.

Документ «Будущий путь Грузии» от имени своих партий подписали Алеко Элисашвили («Граждане»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе («Гирчи - больше свободы»), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе («Лело»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Вахо Мегрелишвили (партия «Гирчи»), а также в индивидуальном порядке бывший лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили.

От правящей партии соглашение подписал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Также ожидается, что в ближайшее время соглашение подпишут и представители самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Отказались подписать документ представители партии «Европейская Грузия» и Лейбористская партия.