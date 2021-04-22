Нового митрополита Чкондидской епархии не пустили в храм

Патриархия Грузии назвала «беспрецедентным» недавнее противостояние в Чкондидской епархии на западе Грузии, связанное с митрополитом Стефане. Заявление распространяет Служба по связям с общественностью.

Накануне митрополита Чкондидского Стефане не пустили на службу в Кафедральный собор Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского района. Двери церкви закрыли сторонники предшественника митрополита - епископа Петре Цаава, полномочия которого были приостановлены в результате скандала в патриархии. После закрытия дверей в храм между священнослужителями в Мартвили произошло не только словесное, но и физическое противостояние.

«Подобное противостояние с первосвященником, которое произошло недавно в Чкондидской епархии, беспрецедентно и повторяет тот же пафос, который возник после освобождения (от должности) бывшего первосвященника этой епархии. Часть приближенного к нему духовенства до сих пор не смирилась с решением Синода и назначением нового правителя епархии, они действуют с грубыми нарушениями церковных правил», - говорится в заявлении патриархии.

В патриархии отмечают, что действующий митрополит Чкондидской епархии - Стефане (Калаиджишвили) наделен Священным Синодом Грузинской православной церкви всеми полномочиями по управлению епархией. Поэтому оценку действий своих противников сделает вскоре сам митрополит.

Епископ Петре Цаава руководил Чкондидской Епархией с 21 декабря 2006 года. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал после своих публичных заявлений о том, что патриарх Илия Второй «покрывает в патриархии грех мужеложества», сообщает агентство «Новости-Грузия».