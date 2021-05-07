Леван Васадзе незадолго до прихода в политику встречался с аналитиком МИД РФ

Бизнесмен Леван Васадзе, накануне заявивший о создании общественно-политической организации, за два месяца до прихода в политику встречался с аналитиком, работающим в МИД России. Об этом Васадзе рассказал в эфире телекомпании «Рустави-2».

Известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами грузинский бизнесмен говорит, что обсудил с российским аналитиком отношения России и Грузии.

«Представьте, я лишь один из 700 тысяч грузин, которые разговаривают с русскими и говорят им: верните Абхазию и Цхинвали, а взамен будем друзьями», – говорит он.

По словам Васадзе, его собеседник рассказал, что Кремль планировал объявить об отмене виз для граждан Грузии, однако именно тогда журналист Георгий Габуния в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. «Естественно, это решение было отменено», – сказал Васадзе.

Бизнесмен также рассказал, что у него есть доля в российской сети зоомагазинов, которую он планирует продать после прихода в политику.