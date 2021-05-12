Залкалиани: «Грузия осуждает насилие и ракетные атаки на мирных жителей»

В Казани во вторник не менее девяти человек, в том числе семь детей, были убиты в результате стрельбы в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи на восточной окраине города.

Более 20 человек человек, главным образом школьники, по данным Минздрава Татарстана, госпитализированы. Шестеро – в реанимации.

Ранее сообщалось о восьми убитых - семи учениках 8-го класса и 26-летней учительнице английского языка. О том, что число жертв возросло до девяти, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. Девятая погибшая - сотрудница школы.

Предполагаемый стрелявший задержан. Ряд СМИ сообщал о том, что нападавших было двое, однако официально эти сообщения не подтвердили.

Задержанный – 19-летний Ильназ Галявиев. Как сообщается, раньше он учился в этой школе, но последние 4 года учился в колледже, из которого недавно был отчислен.

Радио Свобода нашло список заданий лабораторной работы по программированию, в списке исполнителей есть и Ильназ Ренатович Галявиев. Судя по социальным сетям других студентов из этого списка, они учатся в колледже при казанском университете управления ТИСБИ. То, что именно там учился Галявиев, подтвердил РС один из его однокурсников. По сообщениям нескольких СМИ со ссылкой на руководство колледжа, в конце апреля он был отчислен.

Предположительно, за несколько дней до нападения на школу Галявиев открыл телеграм-канал, в котором призывал к убийствам. О плане нападения на конкретную школу там не говорилось. Сейчас канал заблокирован.

В Сети появилось видео задержания подозреваемого.

Телеграм-канал "Еду в Татарстан" опубликовал видео допроса подозреваемого, на котором тот говорит, что "осознал себя богом" и всех ненавидит.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что нападавшему 19 лет и на него было легально зарегистрировано оружие. По сообщениям СМИ, стрелявший был вооружён гладкоствольным охотничьим ружьём Hatsan ESCORT, которое он зарегистрировал только 28 апреля.

По словам очевидцев, в школе, кроме стрельбы, также был взрыв или серия взрывов. Baza опубликовала видео, как утверждается, из школы, на нём видны последствия взрыва:

Гимназистов эвакуировали через окна. В школе учатся, по данным на её сайте, более тысячи детей. Нападение произошло во время уроков.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В Татарстане 12 мая объявлено днём траура. Все школы в Казани в этот день будут закрыты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о случившемся. Тот распорядился рассмотреть вопрос об ужесточении правил приобретения оружия.

В последние годы в России произошёл ряд нападений с использованием оружия в школах – как правило, их организовывали ученики или бывшие ученики.

При нападении на колледж в Керчи в аннексированном Крыму в 2018 году погибли более 20 человек. Нападение совершил 18-летний Владислав Росляков.