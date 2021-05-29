Георгий Гахария: Я никогда не был чьим-то проектом

Экс-премьер Георгий Гахария заявляет, что не является политическим проектом основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.

«Я никогда не был чьим-то проектом и, более того, в будущем я не буду ничьим проектом», - сказал Гахария по окончании презентации своей новой партии «Для Грузии».

Экс-премьер подтвердил, что созданная им политическая сила будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране осенью текущего года. «Цель участия любой политической партии в выборах – получить максимальную поддержку. Это будет нашей целью», - заявил он.

При этом политик не смог четко ответить на вопрос о возможном выдвижении его кандидатуры на пост мэра Тбилиси. «Есть кандидат намного лучше меня», - сказал Гахарая, отметив, что его партия готова будет поддержать «всех достойных». «Где будет достойный кандидат, его происхождение для нас не имеет значения», - добавил он.

В долгосрочной перспективе партия экс-премьера готова к сотрудничеству с теми политическими силами, от которых не исходит радикализм. «Наша главная цель, чтобы в этой стране завершилось радикальное противостояние, радикализм в любом его виде. Для меня и для моих друзей не имеет значения, с какой стороны исходит этот радикализм… Мы не будем сотрудничать ни с кем, в ком увидим радикальные тенденции», - сказал Гахария.

Бывший глава правительства Грузии проигнорировал многие вопросы журналистов. Например, он не стал комментировать тему разгона протестной акции 20-21 июня 2019 года и неформального правления Бидзины Иванишвили. Тем не менее, Гахария пообещал, что в ближайшее время встретится с представителями СМИ и ответит на все интересующие их вопросы.