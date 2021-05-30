Партия «Единое национальное движение» войдет в парламент Грузии. Такое решение партия приняла на сегодняшнем заседании политсовета.

Озвучил решение партии ее председатель Ника Мелия. Он отметил, что решение оппозиции о бойкоте было обдуманным и оправданным и доказало, что они могут бороться за освобождение захваченного государства.

По словам Мелия, оппозиция показала, что может быть единой, что является одним из главных достижений, которое станет залогом будущих побед.

По его словам, на данный момент ими принято самое правильное решение, которое не оставит Бидзине Иванишвили зоны комфорта.

«Мы будем вести борьбу с ним везде, будь то зал заседаний парламента, залы комитетов, зал Верховного совета Аджарии, площади, улицы, в селе, районе, в горах, долинах, везде у Бидзины Иванишвили будет противодействие», - заявил Мелия.

При этом, несмотря на то, что «Национальное движение» войдет в парламент, в партии заявили, что не присоединяются к документу Шарля Мишеля. По словам Ники Мелия, в соглашении есть один пункт, который категорически неприемлем для партии.

«Мы приняли решение о том, что не подписываем документ, предложенный европейской медиацией, но я подтверждаю огромное уважение Евросоюзу, персонально президенту Мишелю, Даниельсону, Келли Дегнан и особую благодарность Карлу Харцелю. В этом соглашении есть один пункт, который категорически неприемлем, и с учетом всего этого мы не поставим подпись под этим документом, однако, разумеется, в отношении других вопросов мы от начала до конца включимся в решение законодательных вопросов и будем бороться вместе с другими оппозиционными партиями», - заявил Мелия.

Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобождение лидера ЕНД стало одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Подписав документ, который, в частности, определяет условия назначения досрочных парламентских выборов, оппоненты властей обязались прекратить бойкот.