Эдуард Кокойты назвал президента Польши «недалёким и неотёсанным политиком»

Бывший чемпион смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не считает оскорблением ни слова спортсмена Хамзата Чимаева о том, что он может его «порвать», ни слова главы Чечни Рамзана Кадырова, охарактеризовавшего дагестанца «проектом UFC».

Как подтвердил Нурмагомедов, пример оскорбления - это случай с бойцом Артемом Лобовым, который в 2018 году назвал его «ссыкуном». После того инцидента дагестанец, встретившись с обидчиком в гостинице, прижал его к стене и потребовал «больше не говорить такие вещи».

«Когда любой человек называет тебя ссыклом, это воспринимается одинаково. И тут разницы нет - Хамзат или любой другой человек. Если он тебя так называет, я считаю, с этого человека надо спрашивать. Если же человек говорит в таком ключе, что выиграет или порвет, я не вижу, что нужно подходить. А когда тебя оскорбляют, считаю, что нужно спрашивать», - ответил Нурмагомедов на вопрос журналиста, сравнившего реакции знаменитого спортсмена.

Дагестанец добавил, что слова Чимаева его не разочаровали: они и так никогда не виделись лично, а только «общались пару раз по телефону».

Что касается замечания журналиста о «некомплементарном» выражении Кадырова про «проект UFC», то с этим Нурмагомедов не согласился, сказав: «Я не вижу оскорбления в «проекте»«.

Он пояснил, что до сих пор никак не отреагировал на сделанное 13 мая то заявление главы Чечни, поскольку не посчитал это нужным.

«Как-то пропустил это все. Это больше связано с жизненным опытом. У меня было много высказываний, хороших и плохих. Ты анализируешь все это, когда проходит время. Смотришь назад, что можно было говорить, что нельзя было. В каком направлении. Как-то неинтересно уже что-то комментировать, говорить. У каждого свое мнение», - цитирует Нурмагомедова издание «Чемпионат».

Спортсмен также не стал отрицать факт «хороших отношений» с Кадыровым, отметив: «А почему вы думаете, что сейчас их нет?».