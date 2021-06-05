Коронавирус в Грузии: 832 случая заражения за сутки, 17 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 832 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,65%, за последние две недели – 3%, а за последнюю неделю – 2,98%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 348 594.

Около 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 457. В Самегрело и Земо Сванети выявлено 70 случаев заражения, в Имерети – 76, в Имерети – 67, в Аджарии – 66, в Квемо Картли – 65, в Кахетии – 35, в Шида Картли – 28, в Самцхе-Джавахети – 14, в Мцхета-Мтианети и Гурии – по 13, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

От ковида умерли еще 17 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 893.

Выздоровели 624 человек, их общее число выросло до 332 304.

На данный момент в Грузии 11 371 активный случай коронавируса. Из них 3 435 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 729 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 210 человек.

7 045 граждан (более 64% активных случаев) лечатся на дому, а 619 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 27 человек, в самоизоляции остаются более 16,9 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 5 июня достигло 167 332. Это 4,5% от всего населения Грузии.