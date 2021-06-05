Посол Турции обратилась к противникам строительства Намахванской ГЭС

«Каким бы ни было решение по гидроэнергетике или другим источникам энергии, важно помнить, что энергетическая стратегия Грузии - это дело Грузии. Это решение должны принять правительство и народ. Поэтому мое мнение о проекте Намахванской ГЭС нерелевантно», - сказала посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

При этом посол считает, что противники строительства Намахванской ГЭС должны позволить сотрудникам компании получить доступ к своим рабочим местам. Как отметила дипломат, также она обеспокоена дискриминационными заявлениями в отношении турецкой компании, реализующей проект Намахвани.

«Решение было принято за много лет до моего приезда. То, что беспокоит меня - есть ли какая-либо дискриминация в связи с протестом. Я имею в виду происхождение компании. Если это так, то у меня проблема, потому что это турецкая компания, которой мы гордимся. Это хорошая компания. Дискриминацию этой компании из-за того, что она турецкая, я обязательно опротестую.

Однако вопрос о том, строить или нет Намахванскую ГЭС либо любой другой проект, связан со Стратегией энергетической безопасности Грузии. Нам нужна стабильная энергия, с учетом защиты окружающей среды. Если Намахвани такой проект - тогда жители региона, которые получат пользу от этого проекта, и люди, принимающие решение, должны поговорить друг с другом. Однако меня всегда беспокоит, если имеют место угрозы в адрес турецкой компании, ее сотрудников. Я обращаюсь к друзьям, участвующим в акции протеста, - да, они имеют право протестовать, но у этого права есть и ответственность, поэтому они не должны угрожать турецким или грузинским сотрудникам. У них должен быть доступ к рабочему месту», - заявила посол Турции.