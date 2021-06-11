Литва декларацией выразила поддержку территориальной целостности и евроинтеграции Грузии

Президенты Литвы и Грузии Гитанас Науседа и Саломе Зурабишвили подписали в Тбилиси совместную декларацию. В документе говорится о поддержке территориальной целостности, европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Как заявил Науседа на пресс-конференции после встречи с Зурабишвили, Грузия обязательно станет членом НАТО.

«Мы также обсудили политику Восточного партнерства Евросоюза и ту помощь, которую оказывает Литва странам, стремящимся к интеграции в ЕС. Это – один из приоритетов нашей внешней политики», – заявил Науседа.

Он также отметил, что Литва приветствует создание «Ассоциированного трио» Молдовы, Украины и Грузии.

Накануне Науседа посетил разделенное колючей проволокой село Хурвалети и заявил, что Литва «никогда не смирится с оккупацией Южной Осетии и Абхазии». Сегодня он рассказал о встрече с местными жителями.

«Я увидел болезненные итоги войны. Это – вызов для нас и для вас. Вопрос свободы не теряет актуальности», – заявил литовский лидер.