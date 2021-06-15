Ираклий Антадзе: На встрече мы обсудили возможность для членов семьи Зазы Гахеладзе навестить его

По словам заместителя директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклия Антадзе, главной темой сегодняшней встречи в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнети было освобождение незаконно задержанных граждан Грузии.

Вместе с тем, по словам Антадзе, они рассмотрели возможность визита в Цхинвали членов семьи Зазы Гахеладзе, чтобы навестить его.

«Основной темой сегодняшней встречи было освобождение незаконно задержанных наших сограждан, в том числе вопрос Зазы Гахеладзе. Этот вопрос был задан очень принципиально. Как всегда, мы получили очень сильную поддержку со стороны наших международных партнеров. Были дальнейшие консультации, и на данный момент я могу вам сказать, что эти консультации продолжаются.

Кроме того, мы обсудили возможность посещения Цхинвали членов семьи Зазы Гахеладзе, чтобы они могли его навестить. Надеюсь, дата этого визита станет известна в ближайшее время. Что касается дальнейшего процесса, я не могу разглашать деталей», - заявил Ираклий Антадзе.

В сегодняшней, 100-й встрече в рамках МПРИ приняли участие Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид и представитель ЕС, директор по политике безопасности и обороны Европейской Службы внешних действий Йоанеке Балфорт.