Эрдоган говорит, что рассказал Гарибашвили о пользе «платформы шести» на Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время визита в Анкару премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили рассказал ему о пользе формата «шестерки» на Южном Кавказе.

«Это Турция, Россия, Азербайджан, Грузия, Армения и Иран. Некоторые вопросы были у Грузии, но во время последнего визита грузинского премьер-министра я пояснил ему пользу этого формата. Потому что этому региону нужен миру, и мы должны это сделать. По мере улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном Турция тоже предпримет необходимые шаги. Блага, которые Турция может дать Армении, не перечислить», – сказал Эрдоган на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Говоря о т.н. Зангезурском коридоре, который должен связать Баку с Нахичеванской автономией через Сюникскую область Армении, Эрдоган отметил, что транспортный маршрут внесет вклад в повышение благосостояния и развитие всего региона.

«Мир и спокойствие на Кавказе отвечают интересам не только Азербайджана, но и всего региона и мира, в том числе Армении. Мы должны сообща и в полной мере использовать все возможности для того, что никто более не смог набросить «оковы» на Кавказ», – сказал турецкий лидер.

При этом Эрдоган отметил, что Зангезурским коридором смогут воспользоваться и жители Армении, которые по железной дороге будут сообщаться с миром, в том числе с РФ, и тем самым выйдут из блокады, в которую сами себя загнали.